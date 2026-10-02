Tin sao 2/10: Rapper Pháo tự tin trước Chung kết Miss Universe Vietnam 2026, nhan sắc Tăng Thanh Hà gây chú ý

Thứ sáu, 19:00 02/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Rapper Pháo tự tin bước vào đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối nay (2/10), trong khi đó Tăng Thanh Hà gây chú ý với hình ảnh mới nhất.

Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với nhan sắc rạng ngời trong đêm Chung kết Miss Universe Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Rapper Pháo chia sẻ loạt ảnh xinh tươi, quyến rũ, đầy tự tin để bước vào đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối nay (2/10).

Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với nhan sắc rạng ngời trong đêm Chung kết Miss Universe Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Rapper Pháo gây chú ý khi góp mặt trong top 30 Miss Universe Vietnam 2026. 

Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với nhan sắc rạng ngời trong đêm Chung kết Miss Universe Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Ca sĩ Đăng Khôi đăng tải loạt ảnh cùng bà xã Thuỷ Anh góp mặt tại một sự kiện vừa qua.

Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với nhan sắc rạng ngời trong đêm Chung kết Miss Universe Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Hình ảnh cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Thời gian gần đây, Thuỷ Anh thường xuất hiện bên cạnh để đồng hành, cổ vũ Đăng Khôi tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với nhan sắc rạng ngời trong đêm Chung kết Miss Universe Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Diễn viên Tăng Thanh Hà gây chú ý khi chia sẻ ảnh đời thường với nhan sắc tươi trẻ, biểu cảm tự tin. 

Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với nhan sắc rạng ngời trong đêm Chung kết Miss Universe Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

MC Vân Hugo chia sẻ hình ảnh cùng nhóm bạn thân tận hưởng giây phút thư giãn, vui vẻ khi hội ngộ bên nhau. 

Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với nhan sắc rạng ngời trong đêm Chung kết Miss Universe Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Hoa hậu Hương Giang đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái: "Sẵn sàng cho Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 tối nay".

Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với nhan sắc rạng ngời trong đêm Chung kết Miss Universe Việt Nam 2026 - Ảnh 8.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đăng tải hình ảnh trong quá trình tập luyện cho chương trình Nhạc hội "Dân chơi dân ca".

(Ảnh FB nhân vật)

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