Tin sao 2/10: Rapper Pháo tự tin trước Chung kết Miss Universe Vietnam 2026, nhan sắc Tăng Thanh Hà gây chú ý
GĐXH - Rapper Pháo tự tin bước vào đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối nay (2/10), trong khi đó Tăng Thanh Hà gây chú ý với hình ảnh mới nhất.
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