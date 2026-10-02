Tin sao 2/10: Rapper Pháo tự tin trước Chung kết Miss Universe Vietnam 2026, nhan sắc Tăng Thanh Hà gây chú ý

2 giờ trước

GĐXH - Lần đầu tiên tại Sao nhập ngũ, các nghệ sĩ trải nghiệm được tham gia huấn luyện đổ bộ đường không với trực thăng. Bên cạnh đó, màn kiểm tra nội vụ vệ sinh sáng bất ngờ với quá nhiều "lỗi" khiến Quốc Trường, Minh Trang, Thúy Ngân ngậm ngùi nhận điểm thấp.