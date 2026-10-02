'Đội hình đẹp như mơ' của nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Đại úy Công an dẫn dắt đội bóng nữ làng XuânXem - nghe - đọc -
GĐXH - Đội bóng nữ làng Xuân sau khi được thành lập với đầy đủ các thành viên đã có HLV riêng dẫn dắt.
Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.
Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.
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