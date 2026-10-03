Cận cảnh nhan sắc tân Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh

Tối qua (2/10), tại Thành phố Hải Phòng đã diễn ra chung kết Miss Universe Vietnam 2026. Vượt qua 28 người đẹp, Nguyễn Quỳnh Anh đã xuất sắc giành vị trí cao nhất.

Hoa Hậu Kỳ Duyên đã trao vương miện cho Hoa Hậu Nguyễn Quỳnh Anh kế nhiệm Hoa Hậu Hương Giang trở thành đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2026 tổ chức ở Puerto Rico vào tháng 11 sắp tới.

Ảnh: Miss Universe Vietnam 2026

Theo VTC News, Nguyễn Quỳnh Anh (SN 1999 tại Hà Nội). Người đẹp cao 1m75 số đo ba vòng lần lượt là 82-63-90cm. Cô từng là Á quân The Face Vietnam 2018, quán quân Siêu mẫu châu Á 2021 và từng giành ngôi Á hậu 1 Miss Universe 2024.

Nguyễn Quỳnh Anh giành vương miện Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: World Press

Cô có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang, có khả năng trình diễn và ứng xử tốt. Những kinh nghiệm trên sàn diễn giúp Quỳnh Anh trở lại cuộc thi với phong thái tự tin và bản lĩnh hơn.

Trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Nguyễn Quỳnh Anh nhận được câu hỏi sẽ lựa chọn dùng tiếng nói để bảo vệ quan điểm đúng nhưng gây tranh cãi hay chọn im lặng để giữ hình ảnh. Cô khẳng định sẽ chọn lên tiếng theo một cách tôn trọng và lịch sự để bảo vệ những điều đúng đắn. Người đẹp cho biết, ai cũng có quyền tự do ngôn luận nhưng tuỳ từng thời điểm, cô sẽ bảo vệ cho những điều đúng.

Những kinh nghiệm trên sàn diễn giúp Quỳnh Anh trở lại cuộc thi với phong thái tự tin và bản lĩnh hơn. Ảnh: Miss Universe Vietnam 2026



Ở phần thi ứng xử top 3, Quỳnh Anh cho biết nếu đăng quang, cô muốn dùng sức ảnh hưởng từ vương miện của mình để tạo ra tiếng nói, giúp những phụ nữ và trẻ em yếu thế có cư hội thể hiện bản thân của họ. Nàng hậu muốn mở những lớp học dạy catwalk để giúp phụ nữ trở nên tự tin và dám thể hiện bản thân mình.

Ngoài Vương miện Miss Universe Vietnam 2026 dành cho Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu 1 thuộc về Trịnh Mỹ Anh; á hậu 2 thuộc về Emma Maria Fernandez Le (Emma Lê); Nguyễn Diệu Huyền (rapper Pháo) và Trịnh Thị Hồng Đăng lần lượt nhận danh hiệu á hậu 3 và á hậu 4.

Ngoài Vương miện Miss Universe Vietnam 2026 dành cho Nguyễn Quỳnh Anh, 4 người đẹp khác lần lượt dành các vị trí á hậu 1, 2, 3, 4. Ảnh: World Press

Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ gồm: Người đẹp áo dài (Trịnh Mỹ Anh); Người đẹp có gương mặt khả ái (Emma Lê); Người đẹp truyền thông (Bùi Thị Mai Hương); Người đẹp du lịch (Hoàng Như Mỹ); Người đẹp tài năng (rapper Pháo);

Người đẹp trang phục bikini (Hoàng Như Mỹ); Người đẹp nhân ái (Nguyễn Thị Hảo); Người đẹp được yêu thích nhất (rapper Pháo); Người đẹp thể thao (Phạm Thị Minh Huệ); Người đẹp thời trang (MLee); Người đẹp trang phục dạ hội (rapper Pháo)…

Hình ảnh của tân Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh:

Nguồn ảnh: Saostar, World Press, 24h, Miss Universe 2026.