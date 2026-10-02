Cháu nội NSND Trần Nhượng gây chú ý

Người đẹp quê Quảng Ninh bất ngờ rủ con gái NSND Trần Nhượng thi Miss Grand Vietnam 2025 GĐXH - Nguyễn Thị Thanh Thanh sinh năm 2001, đến từ Quảng Ninh là thí sinh tiếp theo được BTC Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 công bố.

Mới đây, đạo diễn Trần Bình Trọng gây chú ý khi đăng ảnh con trai cả Bình Minh chụp cùng NSND Trần Nhượng kèm trạng thái: "Anh nhất cao bằng ông nội rồi".

Hình ảnh ông nội 75 tuổi bên cạnh cháu đích tôn sinh năm 2006 khiến công chúng chú ý. Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận: "Ông nội trẻ mãi không già. Cháu của ông đẹp trai như ông, 'ăn đứt' bố rồi"; "Con trai lớn của anh Trọng không giống bố mà giống ông nội. Đẹp trai như ông. Đúng là con nhà tông..."; "Cháu đích tôn hưởng hết nét đẹp từ ông nội"; "- Bình Minh ngày càng trổ mã, cao lớn, đẹp trai giống ông lắm rồi",...

Trước đó, hồi tháng 9/2024, nam đạo diễn "Làng ế vợ" cũng từng đăng tải loạt khoảnh khắc cùng bố Trần Nhượng tiễn Bình Minh đi du học. Thời điểm đó cũng nhiều nhận xét dành cho sự khác biệt của 3 thế hệ nhà NSND Trần Nhượng.

Đạo diễn Bình Trọng chia sẻ hình ảnh con trai lớn cùng ông nội - NSND Trần Nhượng.

Hình ảnh đối lập của 3 thế hệ nhà NSND Trần Nhượng khiến fan thích thú.

Nhiều năm qua, NSND Trần Nhượng và đạo diễn Trần Bình Trọng luôn có sự trái ngược về ngoại hình, phong cách dù là bố con. Khác với vẻ bảnh bao, lịch lãm của người bố nổi tiếng, "đại gia chân đất" luôn xuề xòa, đơn giản từ ngoài đời tới những vai diễn đặc trưng dấu ấn của mình.

NSND Trần Nhượng từng thừa nhận về sự khác biệt này: "Nhiều lần khi người ta giới thiệu Bình Trọng là con tôi thì gần như khán giả không tin. Kể cả từ hình thức bên ngoài đến tính cách đều khác nhau nên dễ dẫn đến những thứ khó hòa đồng và xung khắc".

Đạo diễn Trần Bình Trọng sinh năm 1973, từ lâu đã nổi tiếng với danh xưng "cha đẻ" hài Tết đất Bắc với loạt sản phẩm như: Đại gia chân đất, Làng ế vợ,... Anh kết hôn với bà xã Thu Phương năm 2005 sau 3 năm hẹn hò. Đến nay, vợ chồng nam nghệ sĩ có 2 con trai là Bình Minh, Minh Khang và con gái út Trúc Linh, đều có ngoại hình vượt trội.

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952 tại Hải Phòng (Hải Dương cũ). Ông có sự nghiệp nghệ thuật đáng chú ý nhưng chuyện tình cảm không như ý, từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Ở tuổi U80 ông sống một mình, từ chối về sống cùng gia đình con trai.

Gia đình của đạo diễn Bình Trọng và bà xã hoa khôi Thu Phương có 3 con "đủ nếp đủ tẻ".

Một số hình ảnh của cháu nội NSND Trần Nhượng:

NSND Trần Nhượng chia tay cháu nội đi du học hồi tháng 9/2024.

Bình Trọng "lép vế" khi đứng cùng 2 con trai.

Bình Minh nhà đạo diễn Bình Trọng từng theo học tại trường Marie Curie cơ sở Mỹ Đình.