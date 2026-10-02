Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói gì khi chia tay VTV sau 3 thập kỷ gắn bó?

Kiều Anh: Từ sự phát hiện của đạo diễn Đỗ Thanh Hải đến giải Diễn viên nữ ấn tượng VTV GĐXH - Vốn là diễn viên múa, cuộc đời và sự nghiệp của Kiều Anh sang trang mới nhờ sự phát hiện của đạo diễn Đỗ Thanh Hải với phim Phía trước là bầu trời năm 2001. Cô là cái tên vừa được xướng tên ở hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng VTV.

Sáng 2/10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, bên cạnh 3 quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc VTV, Ban Bí thư quyết định đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó tổng Giám đốc Thường trực và nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/10.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm gửi lời chúc mừng tới các đồng chí Phó Tổng Giám đốc vừa nhận quyết định bổ nhiệm của Ban Bí thư, đồng thời cảm ơn sâu sắc nguyên Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đỗ Thanh Hải khi bước sang một hành trình mới.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ đây là một ngày rất đặc biệt với những quyết định nhân sự quan trọng đối với bộ máy tổ chức của đài. Ông gửi lời chúc mừng và mong muốn VTV trong chặng đường mới sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, phát huy năng lực mạnh mẽ hơn nữa để đạt được nhiều thành công mới và hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải rời VTV.

NSƯT Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh năm 1996. Ông cũng từng học tập và đào tạo chuyên môn về ngành truyền hình tại DW - Học viện Deutsche Welle, CHLB Đức năm 2008.

Ngày 25/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam. Năm 2025, ông được bổ nhiệm lại.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV, ông Đỗ Thanh Hải giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam. Ông từng để lại dấu ấn trong vai trò đạo diễn hàng loạt bộ phim truyền hình được khán giả nhớ đến như: Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời, Nhà có ba chị em gái...

Ông Đỗ Thanh Hải còn tham gia làm đạo diễn, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất cho các chương trình hài kịch: Gặp nhau cuối tuần, Thư giãn cuối tuần, Táo quân - Gặp nhau cuối năm, Chào - VTV New Year Concert...

Ông từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh gồm Đạo diễn phim xuất sắc (Cánh diều 2006), Cánh Diều Vàng cho phim truyền hình xuất sắc nhất của Hội điện ảnh Việt Nam (Nhà có ba chị em - 2006), Huy chương Vàng Liên hoan truyền hình (năm 2000 và năm 2006)...



