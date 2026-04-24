Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh gây chú ý với nón lá và túi Hermes gần 1 tỷ đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Mới đây trên trang cá nhân, Hòa Minzy chia sẻ loạt ảnh đi du lịch Huế. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh diện áo sơ mi ren dáng ôm đến từ nhà mốt Veo's By Khanh có giá khoảng 680.000 đồng. Thiết kế cổ đức truyền thống giúp tổng thể chỉn chu, chất liệu ren hoa xuyên thấu cùng tay áo phối lụa trơn xếp ly tạo cảm giác mềm mại, thoải mái.

Hòa Minzy phối cùng chân váy rời cùng thương hiệu có giá khoảng 540.000 đồng. Chất liệu lụa dáng ngắn, bề mặt vải óng nhẹ, tạo hiệu ứng khi chuyển động. Thiết kế xòe nhẹ giúp tổng thể trang phục thêm phần bay bổng. Set đồ trở nên thú vị khi nữ ca sĩ đội chiếc nón lá hồng khá độc đáo.

Set đồ Hòa Minzy diện trong chuyến đi Huế đến từ thương hiệu Việt có giá hơn 1 triệu đồng.

Đặc biệt, điểm nhấn của outfit là chiếc túi Hermes Mini Kelly bằng da Epsom Black Noir. Thiết kế thuộc dòng Kelly Sellier với phom dáng cứng cáp, các góc vuông sắc nét, mang lại vẻ ngoài sang trọng. Chất liệu da Epsom giúp túi giữ form tốt, nhẹ và bền, trong khi phần kim loại mạ palladium tạo điểm nhấn hiện đại.

Theo Vogue, dòng túi Kelly nằm trong nhóm sản phẩm tăng giá mạnh trên thị trường xa xỉ. Phiên bản Mini Kelly màu đen hiện được yết giá khoảng 37.000 USD (gần 960 triệu đồng), trên trang bán hàng hiệu hàng đầu New York - Jewels Aficionado.