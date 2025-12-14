Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Sau bước rửa mặt sẽ là toner cân bằng độ pH và giúp da se khít lỗ chân lông, giúp các dưỡng chất hấp thụ tốt hơn. "Nếu bỏ qua, sẽ khiến cho da khô hoặc quá nhờn; Sau toner, Linh sử dụng serum vitamin C để làm da hồng hào và giảm vết thâm. Khi dùng serum vitamin C, Linh chỉ có một lời khuyên là hãy che chắn cho thật kỹ vì vitamin C rất bắt nắng, điều đó sẽ gây sạm da, rất lâu mới hồi phục", Linh Rin khuyên.