Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Chủ nhật, 15:00 14/12/2025 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Linh Rin mới đây xuất hiện trong đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Điều khiến khán giả chú ý chính là chiếc túi hàng hiệu có giá xa xỉ của người đẹp.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 1.Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

GĐXH - Tùng Yuki mới đây đã khiến khán giả chú ý khi xuất hiện trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với vai trò phụ trách an ninh. Ông khiến khán giả ấn tượng bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 2.

Linh Rin là con dâu thứ của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Trong đám cưới của Tiên Nguyễn, cũng như Tăng Thanh Hà, sự xuất hiện của cô nhận được quan tâm của công chúng vì phong cách thời trang thanh lịch, nhan sắc thu hút.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 3.

Được biết, trong hôn lễ của em chồng, nàng dâu hào môn dùng một chiếc túi màu kem, khá tương đồng với mẫu Hermès Birkin Craie từng xuất hiện trên trang cá nhân của Linh Rin. Chiếc Hermès Birkin Craie này có màu trắng kem mềm mại, tinh tế và có tính ứng dụng cao vì phối được với nhiều trang phục khác nhau.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 4.

Theo giới mộ điệu, túi thường được làm từ các loại da như da Epsom hay Togo. Phiên bản kích thước tầm trung như Birkin 30 hoặc 35 Craie có giá trên thị trường hiện nay thường dao động từ khoảng 14.000 USD đến 26.000 USD tùy chất liệu và kích thước, tương đương khoảng 370 - 680 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 5.

Được biết kể từ khi lấy chồng hào môn, Linh Rin ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên MXH. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều có nhan sắc tươi trẻ, xinh đẹp.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 6.

Ngoài gu thời trang sang chảnh xứng danh con dâu "ông vua hàng hiệu", Linh Rin còn có sắc vóc được bảo dưỡng theo thời gian.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 7.

Cách đây một năm khi mới sinh con đầu lòng, Linh Rin đã đăng tải bộ ảnh chụp cận mặt với làn da trong veo khiến fan trầm trồ ngưỡng mộ.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 8.

Để duy trì được làn da trong veo, Linh Rin từng chia sẻ bí quyết với 6 bước skincare buổi sáng. Gồm: uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy nhằm bù đắp lượng nước mất đi trong cơ thể. Tiếp theo là rửa mặt, loại bỏ các chất nhờn và tạp chất thải ra từ lỗ chân lông sau một đêm dài. Không quên massage mặt thật nhẹ nhàng để kích thích tuần hoàn máu, làm da hồng hào.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 9.

Sau bước rửa mặt sẽ là toner cân bằng độ pH và giúp da se khít lỗ chân lông, giúp các dưỡng chất hấp thụ tốt hơn. "Nếu bỏ qua, sẽ khiến cho da khô hoặc quá nhờn; Sau toner, Linh sử dụng serum vitamin C để làm da hồng hào và giảm vết thâm. Khi dùng serum vitamin C, Linh chỉ có một lời khuyên là hãy che chắn cho thật kỹ vì vitamin C rất bắt nắng, điều đó sẽ gây sạm da, rất lâu mới hồi phục", Linh Rin khuyên.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 10.

Và cuối cùng là không thể quên dưỡng ẩm và chống nắng khi ra đường. "Dưỡng ẩm là bước Linh không thể bỏ qua. Linh dùng các loại kem dưỡng da ban ngày làm ẩm da, bảo vệ cấu trúc collagen khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như ánh nắng, khói bụi hay các tia sáng xanh, giúp da có sức đàn hồi và săn chắc", cô .

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 11.
Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 12.
Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 13.
Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 14.

Bên cạnh đó, Linh Rin còn có chế độ ăn khoa học hợp lý và nhiều dinh dưỡng giúp làn da thêm khỏe khoắn, căng mịn.

Ảnh: FBNV

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 15.Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

GĐXH - Không hổ danh đám cưới của con gái "vua hàng hiệu", Tiên Nguyễn và mẹ khiến công chúng nức nở khi diện 2 thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nâng tầm vóc dáng và nhan sắc cho người mặc.

