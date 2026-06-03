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'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee

Thứ tư, 11:30 03/06/2026 | Giảm cân
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Phanh Lee hay còn gọi là diễn viên Phương Anh Lê đã khiến khán giả bất ngờ trước sắc vóc săn chắc và cân đối sau khi sinh con lần thứ 2.

'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee - Ảnh 1.Phanh Lee buồn vì tăng cân nhưng vẫn khiến fan trầm trồ với gu thời trang ấn tượng

GĐXH - Diễn viên Phanh Lee chia sẻ nỗi buồn vì tăng cân nhưng vẫn khiến fan ngưỡng mộ với gu thời trang đẹp mắt. Cô luôn tỏa sáng với những bộ trang phục nổi bật và phong cách ấn tượng.

'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee - Ảnh 1.
'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee - Ảnh 2.

'Dâu hào môn' Phanh Lee mới đây lại có bộ ảnh khoe dáng khi đi cafe. Điều gây chú ý là vóc dáng ngày càng săn chắc và cân đối của người đẹp. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nữ diễn viên dần đã lấy lại được vóc dáng.

'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee - Ảnh 3.

Theo Phanh Lee chia sẻ, cô đã giảm được cân sau sinh con lần thứ 2, tuy nhiên để được đẹp như hồi con gái thì vẫn là một thử thách với nữ diễn viên.

'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee - Ảnh 4.

Để "gọt dáng", Phanh Lee chọn cách giảm cân khoa học. Cô chọn hạn chế tinh bột và tăng cường rau xanh, quả mọng trong khẩu phần ăn.

'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee - Ảnh 5.

Nữ diễn viên ưu tiên các món tự chế biến tại nhà để kiểm soát lượng dầu mỡ, gia vị và kích thước khẩu phần ăn.

'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee - Ảnh 6.

Cô duy trì thói quen ăn nhạt, hạn chế đồ ăn vặt và các thực phẩm chế biến sẵn. Điều này giúp giảm lượng calo dư thừa mà không cần nhịn ăn.

'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee - Ảnh 7.

Phanh Lee cho biết chế độ ăn có thể giúp giảm cân, nhưng để cơ thể săn chắc và không bị lỏng lẻo sau sinh thì cần tập luyện thường xuyên. Cô duy trì việc vận động, tập thể dục để hỗ trợ đốt mỡ và giữ vóc dáng.

'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee - Ảnh 8.

Bản thân Phanh Lee thừa nhận cô thuộc tạng người dễ tăng cân và từng thử nhiều cách giảm cân không hiệu quả. Sau đó, cô lựa chọn phương pháp giảm cân bền vững bằng chế độ ăn và tập luyện, nhờ vậy giảm từ khoảng 64kg xuống 54kg và duy trì vóc dáng ổn định.

'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee - Ảnh 9.

Nhờ giảm cân khoa học và kiên trì tập luyện, Phanh Lee hiện tại đã dần lấy lại được sắc vóc xinh đẹp.

Phanh Lee là nghệ danh của Lê Phương Anh, một nữ diễn viên và người mẫu ảnh được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình Việt Nam.

Phanh Lee bắt đầu tham gia nghệ thuật từ đầu những năm 2010 và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Trái tim có nắng, Mát-xcơ-va mùa thay lá, Lời nói dối ngọt ngào

Trong đó, vai Bạch Kim trong bộ phim Ghét thì yêu thôi giúp cô được đông đảo khán giả truyền hình biết đến hơn.

'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee - Ảnh 11.'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

GĐXH - Phanh Lee thu hút sự chú ý với bộ ảnh áo dài xanh pastel giữa phố cổ Hà Nội. Nét đẹp cổ điển và hiện đại hòa quyện tạo nên thần thái sang trọng, quý phái.


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