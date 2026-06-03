'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee
GĐXH - Phanh Lee hay còn gọi là diễn viên Phương Anh Lê đã khiến khán giả bất ngờ trước sắc vóc săn chắc và cân đối sau khi sinh con lần thứ 2.
'Dâu hào môn' Phanh Lee mới đây lại có bộ ảnh khoe dáng khi đi cafe. Điều gây chú ý là vóc dáng ngày càng săn chắc và cân đối của người đẹp. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nữ diễn viên dần đã lấy lại được vóc dáng.
Phanh Lee là nghệ danh của Lê Phương Anh, một nữ diễn viên và người mẫu ảnh được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình Việt Nam.
Phanh Lee bắt đầu tham gia nghệ thuật từ đầu những năm 2010 và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Trái tim có nắng, Mát-xcơ-va mùa thay lá, Lời nói dối ngọt ngào
Trong đó, vai Bạch Kim trong bộ phim Ghét thì yêu thôi giúp cô được đông đảo khán giả truyền hình biết đến hơn.
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