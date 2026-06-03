'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee

Phanh Lee là nghệ danh của Lê Phương Anh, một nữ diễn viên và người mẫu ảnh được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình Việt Nam.

Phanh Lee bắt đầu tham gia nghệ thuật từ đầu những năm 2010 và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Trái tim có nắng, Mát-xcơ-va mùa thay lá, Lời nói dối ngọt ngào

Trong đó, vai Bạch Kim trong bộ phim Ghét thì yêu thôi giúp cô được đông đảo khán giả truyền hình biết đến hơn.