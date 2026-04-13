'Bóc giá' túi hiệu Hòa Minzy tặng Văn Toàn
GĐXH - Hòa Minzy gây sốt khi tặng Văn Toàn chiếc ba lô Gucci trị giá 2.600 USD. Cặp đôi bạn thân thường xuyên trao nhau những món quà hàng hiệu đắt đỏ.
Mới đây, Hòa Minzy gây chú ý khi tặng cầu thủ Văn Toàn chiếc ba lô của Gucci giá khoảng 2.600 USD (khoảng gần 70 triệu đồng).
Được biết, mẫu ba lô Natural GG Leather-trimmed Backpack có kiểu dáng thể thao khỏe khoắn, in họa tiết Monogram đặc trưng của Gucci. Trên nắp túi phối dây màu cam, tạo điểm nhấn giúp chiếc túi thêm nổi bật. "Chúc bạn mau khỏi chấn thương, sớm quay trở lại sân cỏ và thông báo tin vui cho khỏi bị đồn lốp trưởng bạn nhé", Hòa Minzy nhắn nhủ Văn Toàn.
Sau khi nhận món quà, cầu thủ diện chiếc túi ra phố và được nhiều khán giả khen trông "ngầu", phù hợp với thiết kế.
Là bạn thân nhiều năm, Hòa Minzy và Văn Toàn thường xuyên tặng nhau những món quà hàng hiệu đắt đỏ. Hồi sinh nhật năm ngoái, giọng ca Bắc Ninh từng khoe chiếc túi xách Chanel Flap Bag, giá bán khoảng 7.000 USD (khoảng 185 triệu đồng) là món quà đặc biệt từ "chủ nợ" Văn Toàn.
Nữ ca sĩ khi đó hé lộ, vài ngày trước sinh nhật, cầu thủ nói với cô "thích mua gì thì mua" rồi trừ vào số tiền cô nợ anh. Xúc động trước sự hào phóng của bạn, Hòa Minzy lên Facebook tham khảo ý kiến của cộng đồng mạng và được nhiều người khuyên nên mua túi Hermes hoặc chung cư hay nhà phố cho xứng đáng với tấm lòng của Văn Toàn. Cuối cùng, cô quyết định chọn một chiếc túi Chanel Lambskin Bag khóa vàng yêu thích từ lâu.
Năm 2025, Hòa Minzy khoe chiếc túi Chanel Lambskin Bag bằng tiền nợ Văn Toàn.
Vì sự thân thiết, cặp sao từng nhiều lần bị đồn hẹn hò, cho đến khi Hòa Minzy công khai bạn trai cùng tuổi người Bắc Giang. Nữ ca sĩ cho biết bạn thân và bạn trai có mối quan hệ vui vẻ, thân thiết.
Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995, quê Bắc Ninh. Cô từng đoạt giải quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có nhiều bản hit như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bắc Bling, Nỗi đau giữa hòa bình... Cô có một con trai, bé Bo, 6 tuổi.
Bí ý tưởng ăn mặc? Chỉ cần theo dõi các ngôi sao thời trang là có gợi ý ngay!Thời trang - 5 giờ trước
Những bộ trang phục nổi bật của người nổi tiếng trên phố luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các tín đồ thời trang.
Miss Cosmo 2025 thả dáng với đồ bơi hai mảnh quyến rũĐẹp - 18 giờ trước
Miss Cosmo 2025 được nhận xét ngày càng xinh đẹp, quyến rũ trông thấy.
Nhan sắc 'gái một con' của nữ diễn viên hài PukaĐẹp - 1 ngày trước
Trong loạt ảnh mới, Puka tự tin diện đầm xuyên thấu, khoe vòng eo phẳng đáng ngưỡng mộ sau một năm tập trung cho thiên chức làm mẹ.
Vẻ ngoài tuổi trung niên của 'phú bà' Vbiz - Hoa khôi Thể thao vừa mời bạn bè đến thăm biệt thự 200 tỷGiảm cân - 2 ngày trước
GĐXH - Hoa khôi Thể thao Thu Hương khiến khán giả choáng váng khi mời bạn bè nghệ sĩ thân thiết đến dự tiệc ở biệt thự 200 tỷ. Ngoài ngôi nhà xa hoa, người hâm mộ còn bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ đẹp của chị.
Nhan sắc trẻ trung của diễn viên Vũ Thu Hoài ở tuổi 36Đẹp - 2 ngày trước
Tái xuất màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng, Vũ Thu Hoài thu hút bởi diễn xuất tự nhiên, phong cách thời trang công sở sành điệu trong Bước chân vào đời.
Giày boots và 3 cách phối cựcThời trang - 2 ngày trước
Hãy cùng khám phá những cách phối giày boots chuẩn style ngầu, giúp bạn tự tin thể hiện chất riêng và khiến mọi ánh nhìn phải dõi theo.
Thuý Ngân hoá công chúa trong tiệc sinh nhật 35 tuổi trên du thuyềnĐẹp - 3 ngày trước
Thúy Ngân tổ chức buổi tiệc sinh nhật hoành tráng trên du thuyền, đánh dấu cột mốc tuổi 35 đầy rực rỡ và thành công.
Bảo Thy vóc dáng nuột nà, mặc gợi cảm ngày càng cuốn hútĐẹp - 3 ngày trước
Sau khi sinh con, Bảo Thy không những giữ được vóc dáng mà còn tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm, khoe trọn đường cong cùng thần thái ngày càng sắc sảo.
Nàng hậu quê Đà Nẵng gây chú ý với mốt quần tụt và áo croptopĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng với phong cách street style mới lạ. Cô thử nghiệm mốt quần tụt và áo croptop, thể hiện sự tự tin và cá tính.
Á hậu quê Thanh Hóa vừa đăng ký casting Victoria's Secret có sắc vóc ra sao?Thời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Á hậu Hoàng Thùy ở tuổi 33 đã quyết định casting Victoria's Secret, để có được vóc dáng đẹp, cô "độ" vẻ ngoài ra sao?
1 thói quen rửa mặt khiến da già nhanh, nhiều chị em đang làm mỗi ngàyChăm sóc da
Rửa mặt tưởng là việc đơn giản, ai cũng làm hàng ngày nhưng nếu bạn vẫn giữ thói quen này thì nên bỏ ngay.