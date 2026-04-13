'Bóc giá' túi hiệu Hòa Minzy tặng Văn Toàn

Mới đây, Hòa Minzy gây chú ý khi tặng cầu thủ Văn Toàn chiếc ba lô của Gucci giá khoảng 2.600 USD (khoảng gần 70 triệu đồng).

Được biết, mẫu ba lô Natural GG Leather-trimmed Backpack có kiểu dáng thể thao khỏe khoắn, in họa tiết Monogram đặc trưng của Gucci. Trên nắp túi phối dây màu cam, tạo điểm nhấn giúp chiếc túi thêm nổi bật. "Chúc bạn mau khỏi chấn thương, sớm quay trở lại sân cỏ và thông báo tin vui cho khỏi bị đồn lốp trưởng bạn nhé", Hòa Minzy nhắn nhủ Văn Toàn.

Sau khi nhận món quà, cầu thủ diện chiếc túi ra phố và được nhiều khán giả khen trông "ngầu", phù hợp với thiết kế.

Hòa Minzy tặng Văn Toàn ba lô Natural GG Leather-trimmed Backpack của thương hiệu Gucci và một túi quà từ Hermes (chưa được bật mí) dịp sinh nhật.



Văn Toàn Nam diện ba lô nghìn USD dạo phố.

Là bạn thân nhiều năm, Hòa Minzy và Văn Toàn thường xuyên tặng nhau những món quà hàng hiệu đắt đỏ. Hồi sinh nhật năm ngoái, giọng ca Bắc Ninh từng khoe chiếc túi xách Chanel Flap Bag, giá bán khoảng 7.000 USD (khoảng 185 triệu đồng) là món quà đặc biệt từ "chủ nợ" Văn Toàn.

Nữ ca sĩ khi đó hé lộ, vài ngày trước sinh nhật, cầu thủ nói với cô "thích mua gì thì mua" rồi trừ vào số tiền cô nợ anh. Xúc động trước sự hào phóng của bạn, Hòa Minzy lên Facebook tham khảo ý kiến của cộng đồng mạng và được nhiều người khuyên nên mua túi Hermes hoặc chung cư hay nhà phố cho xứng đáng với tấm lòng của Văn Toàn. Cuối cùng, cô quyết định chọn một chiếc túi Chanel Lambskin Bag khóa vàng yêu thích từ lâu.

Năm 2025, Hòa Minzy khoe chiếc túi Chanel Lambskin Bag bằng tiền nợ Văn Toàn.



Vì sự thân thiết, cặp sao từng nhiều lần bị đồn hẹn hò, cho đến khi Hòa Minzy công khai bạn trai cùng tuổi người Bắc Giang. Nữ ca sĩ cho biết bạn thân và bạn trai có mối quan hệ vui vẻ, thân thiết.

Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995, quê Bắc Ninh. Cô từng đoạt giải quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có nhiều bản hit như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bắc Bling, Nỗi đau giữa hòa bình... Cô có một con trai, bé Bo, 6 tuổi.