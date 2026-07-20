Ngỡ ngàng hình ảnh bikini 'cực cháy' của Diệp Lâm Anh ở tuổi U40

Bên cạnh đó, nước da của Diệp Lâm Anh cũng được khen đều màu, căng bóng và khỏe khoắn hơn. Sắc da này không chỉ tôn lên những đường cong cơ thể mà còn mang đến hình ảnh hiện đại, cá tính và đậm chất sporty-chic mà Diệp Lâm Anh đã theo đuổi trong nhiều năm qua.