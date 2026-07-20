Ngỡ ngàng hình ảnh bikini 'cực cháy' của Diệp Lâm Anh ở tuổi U40
GĐXH - Diệp Lâm Anh tự tin khoe vóc dáng săn chắc trong bộ bikini màu hồng, mang đến hình ảnh hiện đại và gợi cảm. Với làn da nâu khỏe khoắn, cô tạo nên dấu ấn khác biệt giữa dàn mỹ nhân Vbiz.
Diệp Lâm Anh khoe trọn vóc dáng quyến rũ trong thiết kế bikini màu hồng rực nổi bật giữa biển xanh.
Màn catwalk viral của Lương Thùy LinhThời trang -
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