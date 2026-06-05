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Người đẹp quê Điện Biên diện bikini thả dáng 'khét lẹt' giữa mùa hè 2026

Thứ sáu, 16:19 05/06/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Vũ Thúy Quỳnh thu hút sự chú ý với bộ ảnh bikini rực rỡ mùa hè 2026. Thần thái cuốn hút và tương tác gần gũi với fan khiến Á hậu quê Điện Biên trở thành tâm điểm của mạng xã hội.

Người đẹp quê Điện Biên diện bikini khoe dáng quyến rũ giữa mùa hè 2026 - Ảnh 1.Hội bạn thân đình đám diện bikini cuốn hút trên bãi biển

GĐXH - Quỳnh Kool cùng hội bạn thân showbiz gây chú ý khi diện bikini rực rỡ. Những bức ảnh đẹp và thần thái quyến rũ của họ khiến fan dậy sóng.

Người đẹp quê Điện Biên diện bikini khoe dáng quyến rũ giữa mùa hè 2026 - Ảnh 2.

Vũ Thúy Quỳnh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt hình ảnh mới trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Sở hữu sắc vóc nổi bật cùng phong cách thời trang quyến rũ, người đẹp nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với bộ ảnh mang đậm không khí mùa hè.

Người đẹp quê Điện Biên diện bikini khoe dáng quyến rũ giữa mùa hè 2026 - Ảnh 3.

Vũ Thúy Quỳnh lựa chọn thiết kế đồ bơi một mảnh với những đường cắt xẻ tinh tế, giúp tôn lên vóc dáng cân đối và những đường cong nổi bật.

Người đẹp quê Điện Biên diện bikini khoe dáng quyến rũ giữa mùa hè 2026 - Ảnh 4.

Giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng và nắng vàng, người đẹp tự tin tạo dáng trước ống kính, thể hiện thần thái cuốn hút và phong cách chuyên nghiệp.

Người đẹp quê Điện Biên diện bikini khoe dáng quyến rũ giữa mùa hè 2026 - Ảnh 5.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bộ ảnh nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều khán giả không ngần ngại để lại những lời khen dành cho nhan sắc và vóc dáng của người đẹp quê Điện Biên: “Nóng hơn thời tiết bây giờ nữa”, “Xinh như 18 luôn ấy chứ người đẹp”, hay “Mê quá, đẹp không lối thoát”....

Người đẹp quê Điện Biên diện bikini khoe dáng quyến rũ giữa mùa hè 2026 - Ảnh 6.

Đáng chú ý, Vũ Thúy Quỳnh cũng dành thời gian tương tác với người hâm mộ. Người đẹp vui vẻ trả lời một số bình luận, thể hiện sự gần gũi và trân trọng tình cảm mà khán giả dành cho mình. Chính sự cởi mở này giúp cô nhận được thêm nhiều thiện cảm từ công chúng.

Người đẹp quê Điện Biên diện bikini khoe dáng quyến rũ giữa mùa hè 2026 - Ảnh 7.

Vũ Thúy Quỳnh (sinh năm 1998, quê Điện Biên) là một người mẫu sở hữu chiều cao 1m74. Cô ghi dấu ấn qua nhiều đấu trường nhan sắc lớn và các chương trình truyền hình thực tế: Miss Universe Vietnam với Top 10 (2022), Top 5 (2023) và Á hậu 2 năm 2024, Á quân 3 The New Mentor.

 

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