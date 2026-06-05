Người đẹp quê Điện Biên diện bikini thả dáng 'khét lẹt' giữa mùa hè 2026

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bộ ảnh nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều khán giả không ngần ngại để lại những lời khen dành cho nhan sắc và vóc dáng của người đẹp quê Điện Biên: “Nóng hơn thời tiết bây giờ nữa”, “Xinh như 18 luôn ấy chứ người đẹp”, hay “Mê quá, đẹp không lối thoát”....