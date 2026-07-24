Sắc vóc 5 người đẹp bikini đang gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026

Việc tiếp tục ghi tên ở vòng Người đẹp Biển không phải là kết quả quá bất ngờ với những ai theo dõi hành trình của Ngô Bảo Ngọc. Trước đó, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Người đẹp Biển. Một năm sau, người đẹp tiếp tục gây ấn tượng tại Miss Cosmo Vietnam 2023 khi lọt Top 5, đồng thời chiến thắng ba giải thưởng phụ gồm Best Catwalk, Người đẹp Biển và Đại sứ Môi trường.