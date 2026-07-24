Sắc vóc 5 người đẹp bikini đang gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026

Thứ sáu, 19:00 24/07/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Top 5 Best in Swimsuit - Miss Grand Vietnam 2026 đều không xa lạ với fan sắc đẹp, gồm: Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy, Võ Đoàn Bảo Hà và Trần Thị Thoa Thương.

Sắc vóc 5 người đẹp bikini ấn tượng Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 1.

Sau phần trình diễn Best in Swimsuit - Miss Grand Vietnam 2026 ngày 23/7, BGK đã chọn 5 thí sinh có màn thể hiện nổi bật vào Top 5: Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy, Võ Đoàn Bảo Hà, Trần Thị Thoa Thương. Cô gái chiến thắng tại hạng mục Best in Swimsuit do giám khảo lựa chọn sẽ tiến vào Top 20 chung cuộc.

Sắc vóc 5 người đẹp bikini ấn tượng Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 2.

Việc tiếp tục ghi tên ở vòng Người đẹp Biển không phải là kết quả quá bất ngờ với những ai theo dõi hành trình của Ngô Bảo Ngọc. Trước đó, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Người đẹp Biển. Một năm sau, người đẹp tiếp tục gây ấn tượng tại Miss Cosmo Vietnam 2023 khi lọt Top 5, đồng thời chiến thắng ba giải thưởng phụ gồm Best Catwalk, Người đẹp Biển và Đại sứ Môi trường.

Sắc vóc 5 người đẹp bikini ấn tượng Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 3.

Với kinh nghiệm thi đấu cùng phong độ ổn định, người đẹp hiện được đánh giá là một trong những ứng viên đáng chú ý cho chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2026.

Sắc vóc 5 người đẹp bikini ấn tượng Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 4.

Trịnh Yến Nhi sinh năm 2005 tại Đắk Lắk. Cô từng giành giải phụ Người đẹp biển và vào Top 20 Miss World Vietnam 2025.

Sắc vóc 5 người đẹp bikini ấn tượng Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 5.

Lê Thị Tường Vy sinh năm 2001 tại Quảng Ngãi. Cô là Á hậu 1 Hoa hậu Du Lịch Bản Sắc Việt Nam 2024, Top 10 Người đẹp áo dài Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020. 

Sắc vóc 5 người đẹp bikini ấn tượng Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 6.

Trần Thị Thoa Thương (sinh năm 2002) đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) sở hữu chiều cao 1m73, số đo hình thể lần lượt là 88-61-94 cm. Cô tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng. Năm 2023, Thoa Thương từng bất ngờ rút lui khỏi Miss Grand Vietnam khiến fan tiếc nuối.

Sắc vóc 5 người đẹp bikini ấn tượng Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 7.

 Võ Đoàn Bảo Hà sinh năm 2002 tại Đồng Nai. Cô từng gây chú ý khi tuyên bố: "Tôi là Võ Đoàn Bảo Hà - Top 10 Miss World Vietnam 2025 và tôi đến đây để chinh phục danh hiệu Miss Grand Vietnam 2026".

Sắc vóc 5 người đẹp bikini ấn tượng Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 8.

Từ top 5 BGK sẽ tìm ra thí sinh chiến thắng hạng mục này và giành tấm vé vào Top 20 chung cuộc của Miss Grand Vietnam 2026.


 

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