Gái đẹp lừa Đình Tú lên phòng, Ngọc Huyền bị cấm yêu trong 'Ngược đường ngược nắng'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 "Ngược đường ngược nắng", Trung (Đình Tú) đưa Hồng về cửa hàng sau khi đã ăn uống ở nhà mình. Hồng tìm cách để níu kéo Trung ở lại nên nói mình bị chóng mặt, nhức đầu và buồn nôn. Cô đã đề nghị Trung đưa mình lên phòng để nghỉ ngơi.



Hồng tìm cách níu kéo Trung ở lại cửa hàng quần áo của mình. Ảnh VTV

Trong khi đó, dì Tính (NSƯT Tú Oanh) tâm sự với Mai (Ngọc Huyền) rằng bà rất mừng khi cô quyết định tiếp quản xưởng làm hương của gia đình. Điều này giúp hoàn thành mong mỏi đau đáu của người mẹ quá cố là giữ gìn và phát triển nghề truyền thống, nhất là khi Vân - chị gái Mai rất bận rộn với công việc công chức xã.

Dì Tính vui mừng khi thấy Mai tiếp quản xưởng hương của gia đình. Ảnh VTV

Đúng lúc này, Mai nhận được cuộc gọi từ Trung. Anh ngỏ ý muốn kết nối cô với một công ty chuyên dẫn khách đi tour làng nghề để hợp tác. Tuy nhiên, khi biết Mai có ý định hợp tác với Trung, dì Tính kịch liệt phản đối.

"Mày còn coi dì là dì không. Nếu coi là dì thì dì không hợp tác với thằng Trung, dì không đồng ý", dì Tính nói với Mai.

Dì Tính phản đối việc Mai gặp gỡ, hợp tác với Trung. Ảnh VTV

Trò chuyện với bố, Mai hứa sẽ nỗ lực phát triển xưởng hương để bố được nghỉ ngơi mãn nguyện. Bố Mai đồng tình nhưng căn dặn cô tuyệt đối không được phát triển theo hướng công nghiệp hóa như nhà hàng xóm Chính - Trực.

Khi cô thắc mắc lý do tại sao dì Tính lại luôn ác cảm với nhà cụ Chính, đặc biệt là bà Diện, bố ngập ngừng tiết lộ rằng chuyện này có liên quan đến người mẹ đã khuất của cô.

Mai cố gắng hỏi bố lý do vì sao gia đình hàng xóm lại luôn có ác cảm với nhà mình. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, Mai đã gọi điện cho Trung để cảm ơn vì anh đã chụp cho cô những bức ảnh rất đẹp. Cô chủ động mời anh một chầu cà phê để trả ơn. Dù Trung muốn đi luôn "cho nóng", cô lại bất ngờ từ chối hẹn dịp khác vì đang bận rộn.



Tập 14 "Ngược đường ngược nắng" phát sóng vào 21h ngày 20/4 trên VTV1.

