Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng chạnh lòng khi nhắc đến Long Nhật

Thứ năm, 14:00 21/05/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Có những người trong cuộc đời mình, mình từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi là một hình ảnh đẹp... ", Phi Thanh Vân nói về Long Nhật.

Thông tin ca sĩ Long Nhật bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan chất cấm đã nhận sự quan tâm từ nhiều người. Trong đó, Phi Thanh Vân - người từng nhiều lần hợp tác với Long Nhật cho biết vừa bất ngờ, vừa chạnh lòng khi đọc được thông tin.

"Có những người trong cuộc đời mình, mình từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi là một hình ảnh đẹp. Hôm nay khi đọc những thông tin liên quan đến anh Long Nhật, Vân thật sự bất ngờ và chạnh lòng", Phi Thanh Vân bộc bạch.

Nữ diễn viên kể lại, cô và Long Nhật biết nhau từ phim "Cô gái xấu xí" (2008) và sau này đồng hành trong vài dự án nghệ thuật, cộng đồng. Long Nhật từng để lại ấn tượng trong cô là một người hòa đồng, vui vẻ.

Phi Thanh Vân chia sẻ nỗi lòng về Long Nhật sau vụ khởi tố chất cấm - Ảnh 1.
Phi Thanh Vân chia sẻ nỗi lòng về Long Nhật sau vụ khởi tố chất cấm - Ảnh 2.

Phi Thanh Vân bất ngờ, chạnh lòng và tiếc cho Long Nhật.

Chính vì những kỷ niệm đẹp đó, Phi Thanh Vân thừa nhận cảm giác đầu tiên của cô không phải là trách móc hay phán xét, mà là một nỗi buồn sâu sắc. "Khi đọc những thông tin này, cảm giác đầu tiên của Vân không phải là trách móc, càng không phải phán xét, mà là buồn và tiếc. Tiếc cho một người anh, một người nghệ sĩ từng được nhiều người yêu thương. Tiếc cho những hình ảnh đẹp đã từng tồn tại trong lòng khán giả", Phi Thanh Vân bày tỏ.

Cô cũng cho biết đau lòng khi thấy ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang mắc kẹt trong những lựa chọn sai lầm liên quan đến chất gây nghiện. 

"Vân nghĩ rằng, dù là ai đi nữa, nghệ sĩ hay người bình thường, một khi đã dính đến ma túy thì trước sau cũng sẽ phải trả giá bằng pháp luật, bằng sự nghiệp, bằng gia đình, bằng sức khỏe và cả lòng tin của những người yêu thương mình. Nên điều duy nhất chúng ta có thể làm là dừng lại trước khi quá muộn", nữ diễn viên bộc bạch.

Nhìn nhận từ góc độ cá nhân, cựu người mẫu cho biết cô luôn cố gắng giữ lối sống lành mạnh, ăn chay, thiền... để không bị cuốn vào những năng lượng tiêu cực hay những phút yếu lòng trước dục vọng và sự mất kiểm soát. Theo cô, việc đối mặt và chiến thắng những bóng tối, "giặc ác" của tệ nạn xã hội trong chính nội tâm mỗi con người mới là điều quan trọng nhất.

Khép lại dòng tâm sự đầy trăn trở, Phi Thanh Vân khẳng định cô không oán trách hay công kích bất kỳ ai, chỉ mong rằng đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh để "sẽ không còn thêm bất kỳ ai phải đánh đổi cuộc đời mình vì những thứ độc hại như vậy nữa".

Phi Thanh Vân chia sẻ nỗi lòng về Long Nhật sau vụ khởi tố chất cấm - Ảnh 3.

Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến chất cấm.

Bên dưới bài đăng của Phi Thanh Vân, nhiều khán giả cũng để lại bình luận đồng tình với quan điểm của cô khi cho rằng nghệ sĩ là người của công chúng nên càng cần giữ gìn hình ảnh và tránh xa chất cấm, các tệ nạn.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh rằng bất kể là ai, nếu vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Một số bình luận hy vọng đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người về tác hại của chất cấm, không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà còn gây tổn thương cho gia đình và những người từng yêu mến mình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính'

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính'

Người vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ý

Người vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ý

Long Nhật đăng bài 'Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm' đang nhận 'bão' bình luận

Long Nhật đăng bài 'Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm' đang nhận 'bão' bình luận

Cùng chuyên mục

Bất ngờ về mối quan hệ của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê

Bất ngờ về mối quan hệ của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê

Giải trí - 3 phút trước

GĐXH - Sau thông tin Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy, mối quan hệ của nam ca sĩ này và Miu Lê bất ngờ được dư luận quan tâm.

NSƯT Hạnh Thúy tốn 8 tiếng để hóa trang mỗi ngày khi quay phim kinh dị sắp ra rạp mùa hè

NSƯT Hạnh Thúy tốn 8 tiếng để hóa trang mỗi ngày khi quay phim kinh dị sắp ra rạp mùa hè

Giải trí - 33 phút trước

GĐXH - Việc hóa trang cho nhân vật ma xó đã để lại nhiều ấn tượng với NSƯT Hạnh Thúy bởi đây là vai diễn đòi hỏi kỹ thuật tạo hình phức tạp và sự đầu tư công phu trong quá trình thực hiện.

Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà

Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Sự xuất hiện của ông Tùng khiến bà Diện bất ngờ thay đổi thái độ với Mai.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính'

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Long Nhật mới đây bị bắt vì liên quan đến ma túy. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi từ trước đến nay, anh luôn xây dựng hình ảnh nữ tính, dịu dàng và nhã nhặn.

Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Bố của bé Dín sau khi trở về đã lên mạng tố Hoa hậu Vi Minh ăn chặn tiền từ thiện.

Nghệ sĩ dính vào ma túy: Cái giá phải trả và hồi chuông cảnh tỉnh cho showbiz

Nghệ sĩ dính vào ma túy: Cái giá phải trả và hồi chuông cảnh tỉnh cho showbiz

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Việc ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, Miu Lê vừa bị bắt giữ vì ma túy đang phơi bày góc khuất nhức nhối của showbiz. Sự nghiêm minh của pháp luật chứng minh rằng: Hào quang không có ngoại lệ và cái giá phải trả luôn là sự sụp đổ vĩnh viễn.

Tin sao ngày 21/5: Khổng Tú Quỳnh nhan sắc thăng hạng, Trường Giang lãng mạn với Nhã Phương, Lý Hải dập tắt tin đồn

Tin sao ngày 21/5: Khổng Tú Quỳnh nhan sắc thăng hạng, Trường Giang lãng mạn với Nhã Phương, Lý Hải dập tắt tin đồn

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh được nhiều người nhận xét là có sắc vóc tươi trẻ hơn so với tuổi, trong khi đó Trường Giang đã có hành động lãng mạn trong ngày sinh nhật Nhã Phương.

Hoa hậu tóc tém đầu tiên của showbiz Việt, bỏ hào quang sang Mỹ giờ ra sao?

Hoa hậu tóc tém đầu tiên của showbiz Việt, bỏ hào quang sang Mỹ giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Đăng quang hoa hậu với mái tóc tém cá tính, người đẹp này từng trở thành biểu tượng nhan sắc lạ của thập niên 90 khi đi ngược lại với vẻ đẹp truyền thống.

NSƯT Hạnh Thúy: 'Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ'

NSƯT Hạnh Thúy: 'Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hạnh Thúy cho biết từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp sử dụng chất cấm và nhận thấy điểm chung của họ là cuộc đời tan nát...

NSƯT Tất Bình: Vợ lập điện thờ, tôi không thích đâu nhưng tôn trọng, miễn sao cô ấy vui

NSƯT Tất Bình: Vợ lập điện thờ, tôi không thích đâu nhưng tôn trọng, miễn sao cô ấy vui

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Tất Bình và NSND Lan Hương đã có hơn 40 năm đồng hành cùng nhau. Để đi đến ngày hôm nay, đạo diễn "Những người sống bên tôi" cho rằng đó là nhờ sự tôn trọng những khác biệt. "Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ngủ cùng phòng, nằm cùng giường và vẫn xưng hô đầy tình cảm là anh em", ông nói.

Xem nhiều

NSƯT Tất Bình: Vợ lập điện thờ, tôi không thích đâu nhưng tôn trọng, miễn sao cô ấy vui

NSƯT Tất Bình: Vợ lập điện thờ, tôi không thích đâu nhưng tôn trọng, miễn sao cô ấy vui

Giải trí

GĐXH - Nghệ sĩ Tất Bình và NSND Lan Hương đã có hơn 40 năm đồng hành cùng nhau. Để đi đến ngày hôm nay, đạo diễn "Những người sống bên tôi" cho rằng đó là nhờ sự tôn trọng những khác biệt. "Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ngủ cùng phòng, nằm cùng giường và vẫn xưng hô đầy tình cảm là anh em", ông nói.

Người vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ý

Người vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ý

Giải trí
NSƯT Hạnh Thúy: 'Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ'

NSƯT Hạnh Thúy: 'Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ'

Giải trí
Long Nhật trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy là ca sĩ bolero nổi tiếng ra sao?

Long Nhật trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy là ca sĩ bolero nổi tiếng ra sao?

Giải trí
Long Nhật đăng bài 'Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm' đang nhận 'bão' bình luận

Long Nhật đăng bài 'Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm' đang nhận 'bão' bình luận

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top