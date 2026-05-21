Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng chạnh lòng khi nhắc đến Long Nhật
GĐXH - "Có những người trong cuộc đời mình, mình từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi là một hình ảnh đẹp... ", Phi Thanh Vân nói về Long Nhật.
Thông tin ca sĩ Long Nhật bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan chất cấm đã nhận sự quan tâm từ nhiều người. Trong đó, Phi Thanh Vân - người từng nhiều lần hợp tác với Long Nhật cho biết vừa bất ngờ, vừa chạnh lòng khi đọc được thông tin.
"Có những người trong cuộc đời mình, mình từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi là một hình ảnh đẹp. Hôm nay khi đọc những thông tin liên quan đến anh Long Nhật, Vân thật sự bất ngờ và chạnh lòng", Phi Thanh Vân bộc bạch.
Nữ diễn viên kể lại, cô và Long Nhật biết nhau từ phim "Cô gái xấu xí" (2008) và sau này đồng hành trong vài dự án nghệ thuật, cộng đồng. Long Nhật từng để lại ấn tượng trong cô là một người hòa đồng, vui vẻ.
Phi Thanh Vân bất ngờ, chạnh lòng và tiếc cho Long Nhật.
Chính vì những kỷ niệm đẹp đó, Phi Thanh Vân thừa nhận cảm giác đầu tiên của cô không phải là trách móc hay phán xét, mà là một nỗi buồn sâu sắc. "Khi đọc những thông tin này, cảm giác đầu tiên của Vân không phải là trách móc, càng không phải phán xét, mà là buồn và tiếc. Tiếc cho một người anh, một người nghệ sĩ từng được nhiều người yêu thương. Tiếc cho những hình ảnh đẹp đã từng tồn tại trong lòng khán giả", Phi Thanh Vân bày tỏ.
Cô cũng cho biết đau lòng khi thấy ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang mắc kẹt trong những lựa chọn sai lầm liên quan đến chất gây nghiện.
"Vân nghĩ rằng, dù là ai đi nữa, nghệ sĩ hay người bình thường, một khi đã dính đến ma túy thì trước sau cũng sẽ phải trả giá bằng pháp luật, bằng sự nghiệp, bằng gia đình, bằng sức khỏe và cả lòng tin của những người yêu thương mình. Nên điều duy nhất chúng ta có thể làm là dừng lại trước khi quá muộn", nữ diễn viên bộc bạch.
Nhìn nhận từ góc độ cá nhân, cựu người mẫu cho biết cô luôn cố gắng giữ lối sống lành mạnh, ăn chay, thiền... để không bị cuốn vào những năng lượng tiêu cực hay những phút yếu lòng trước dục vọng và sự mất kiểm soát. Theo cô, việc đối mặt và chiến thắng những bóng tối, "giặc ác" của tệ nạn xã hội trong chính nội tâm mỗi con người mới là điều quan trọng nhất.
Khép lại dòng tâm sự đầy trăn trở, Phi Thanh Vân khẳng định cô không oán trách hay công kích bất kỳ ai, chỉ mong rằng đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh để "sẽ không còn thêm bất kỳ ai phải đánh đổi cuộc đời mình vì những thứ độc hại như vậy nữa".
Bên dưới bài đăng của Phi Thanh Vân, nhiều khán giả cũng để lại bình luận đồng tình với quan điểm của cô khi cho rằng nghệ sĩ là người của công chúng nên càng cần giữ gìn hình ảnh và tránh xa chất cấm, các tệ nạn.
Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh rằng bất kể là ai, nếu vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Một số bình luận hy vọng đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người về tác hại của chất cấm, không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà còn gây tổn thương cho gia đình và những người từng yêu mến mình.
GĐXH - Nghệ sĩ Tất Bình và NSND Lan Hương đã có hơn 40 năm đồng hành cùng nhau. Để đi đến ngày hôm nay, đạo diễn "Những người sống bên tôi" cho rằng đó là nhờ sự tôn trọng những khác biệt. "Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ngủ cùng phòng, nằm cùng giường và vẫn xưng hô đầy tình cảm là anh em", ông nói.
