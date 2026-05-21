Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà

Trong trích đoạn giới thiệu phim "Ngược đường ngược nắng", gia đình Trung đón tiếp ông Tùng - người từng có mối quan hệ không mấy êm đẹp với gia đình ông Phúc cách đây 15 năm.

Vừa nhìn thấy ông Tùng nói chuyện với Trung, dì Tính lập tức hốt hoảng chạy về báo tin cho anh rể: "Em vừa thấy thằng Trung nói chuyện với lão Tùng đấy. Ngày xưa lão từng mua hương nhà mình rồi chê bai đủ điều. Nếu không vì chuyện đó thì chị Tâm đâu đến mức uất ức, xưởng hương nhà mình cũng chẳng mang tiếng oan suốt từng ấy năm".

Sự xuất hiện của ông Tùng khiến những ký ức cũ một lần nữa bị khơi dậy, báo hiệu nhiều bí mật liên quan đến biến cố năm xưa có thể sẽ được hé lộ.

Trung gặp gỡ ông Tùng khiến gia đình ông Phúc bất an. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi được mẹ chồng và con trai khuyên nhủ, bà Diện dần thay đổi thái độ với Mai. Không chỉ chủ động gọi điện, bà còn mời Mai sang nhà dùng cơm để tiếp khách cùng gia đình Trung.

Hành động bất ngờ này khiến Mai không khỏi ngạc nhiên bởi trước đó bà Diện luôn giữ khoảng cách với cô.

Mai bất ngờ khi được bà Diện gọi điện mời tới nhà ăn cơm. Ảnh VTV

Trong khi đó, chuyện tình cảm của Vân cũng có thêm bước tiến mới. Hoàng chủ động mời Vân đi ăn tại một không gian yên tĩnh với mong muốn được ở bên cạnh, chia sẻ và quan tâm cô nhiều hơn.

Hoàng tỏ ra quan tâm tới Vân. Ảnh VTV

Tập 32 phim "Ngược đường ngược nắng" lúc 21h ngày 21/5 trên VTV1.

