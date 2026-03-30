Nữ MC quê Cần Thơ vừa nhận giải tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Thứ hai, 13:29 30/03/2026 | Giải trí
GĐXH - MC Phan Hải Như của chương trình "360 độ Miền Tây" (VTV10) vừa nhận giải Người đẹp du lịch tại Miss World Vietnam 2025.

MC Phan Hải Như tỏa sáng với giải Người đẹp du lịch Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Miss World Vietnam 2025 là cuộc thi nhan sắc toàn quốc đầu tiên Phan Hải Như tham gia. Cô sinh năm 2003, quê Cần Thơ, từng tốt nghiệp khoa Truyền thông đa phương tiện Đại học FPT Cần Thơ và hiện đang tiếp tục theo học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

MC Phan Hải Như tỏa sáng với giải Người đẹp du lịch Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Với sự đầu tư về ý tưởng và cách thể hiện chỉn chu, nguồn cảm hứng từ quê hương cho hành trình tại Miss World Vietnam 2025, Phan Hải Như đã xuất sắc nhận danh hiệu Người đẹp du lịch.

MC Phan Hải Như tỏa sáng với giải Người đẹp du lịch Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Trong video clip mang tới cuộc thi Miss World Vietnam 2025, Phan Hải Như đã tự hào giới thiệu những nét đặc sắc của miền quê sông nước với những sắc màu văn hóa của 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khơ me; của sự hiện đại, chuyển động vươn mình mỗi ngày nhưng vẫn không nhạt phai nét truyền thống, được thể hiện đậm nét qua các lễ hội.

MC Phan Hải Như tỏa sáng với giải Người đẹp du lịch Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Phan Hải Như đã có chặng đường đáng nhớ tại Miss World Vietnam 2025. Cô sở hữu chiều cao 1,68m, số đo hình thể là 84-63-98 cm. Bước vào đêm chung kết, người đẹp tự tin bởi nhận được nhiều sự cổ vũ của gia đình, thầy cô và bạn bè.

MC Phan Hải Như tỏa sáng với giải Người đẹp du lịch Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.

Tại Miss World Vietnam 2025, Phan Hải Như ghi dấu ấn tại nhiều phần thi phụ: Top 10 Người đẹp Tài năng, Top 6 Người đẹp Du lịch, top 8 Head to Head Challenge và top 8 Người đẹp Bản lĩnh. Thành tích này cho thấy sự bền bỉ và khả năng giữ phong độ qua các vòng thi.

MC Phan Hải Như tỏa sáng với giải Người đẹp du lịch Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.

Trước đó, Phan Hải Như từng tạo dấu ấn khi đảm nhận vai trò MC trong nhiều sự kiện, chương trình truyền hình. Trong công việc, cô luôn giữ tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Nữ MC quê Cần Thơ vừa nhận giải tại Miss World Vietnam 2025 là ai? - Ảnh 7.

Phan Hải Như từng giành Á khôi 2 Miss FPTU Cần Thơ 2022 (Đại học FPT Cần Thơ tổ chức).

MC Phan Hải Như tỏa sáng với giải Người đẹp du lịch Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.

Vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng của Phan Hải Như.

(Ảnh: BTC, VTV, FBNV)

