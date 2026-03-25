Nhan sắc nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng, tuổi U50 cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân giàu có

Thứ tư, 16:02 25/03/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Phi Thanh Vân vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thon gọn và có cuộc sống viên mãn bên bạn trai doanh nhân giàu có.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội, nhiều năm qua sinh sống, lập nghiệp tại TP.HCM. Cô gia nhập showbiz Việt từ năm 2004, sau khi đoạt giải 'Siêu mẫu triển vọng' tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Năm 2006, ở đỉnh cao sự nghiệp người mẫu, Phi Thanh Vân đắt show làm mẫu ảnh, diễn catwalk.

Phi Thanh Vân còn góp mặt trong một số bộ phim như: "Cô gái xấu xí", "Cô dâu đại chiến", "Long ruồi"... Ngoài nổi danh trên sàn diễn và màn ảnh, cô phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nên có biệt danh là "nữ hoàng dao kéo".

Thuở đôi mươi, Phi Thanh Vân xây dựng phong cách cá tính, hoang dại. Cô luôn kẻ lông mày xếch, diễn lạnh lùng trước ống kính. Thời đó, Phi Thanh Vân gây ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn – xu hướng lúc bấy giờ hiếm nghệ sĩ theo đuổi.

Sau một thời gian quen thuộc với làn da nâu, Phi Thanh Vân bất ngờ thay đổi bằng việc sở hữu làn da trắng nõn tới thời điểm hiện tại. Cô không ngần ngại tiết lộ từng trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để hướng tới nhan sắc theo ý muốn.

Phi Thanh Vân từng gây chú ý khi bay ra Hà Nội để ủng hộ cho liveshow 'Trăm năm không cô đơn' của Quang Hà. Khi đó, 'Gái một con' khoe vòng 1 đã nâng cấp trong bộ cánh cúp ngực.

Năm 2017, Phi Thanh Vân gây bất ngờ khi đăng quang Hoa hậu doanh nhân gốc Việt tổ chức tại thành phố Orlando, bang Floria, Mỹ.

Sau khi ly hôn với Bảo Duy, Phi Thanh Vân dồn tình thương yêu cho con trai Tấn Đức. Ngoài chuyện đổ vỡ tình cảm, Phi Thanh Vân mãn nguyện vì kinh doanh thành công, sở hữu 3 vòng cơ thể hoàn hảo nhờ dao kéo.

Phi Thanh Vân tập trung nhiều hơn trong lĩnh vực kinh doanh, cô ít xuất hiện trên sàn diễn thời trang nhưng vẫn tham gia sản xuất, đóng một số bộ phim.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Phi Thanh Vân còn tham gia tổ chức các cuộc thi nhan sắc lẫn gameshow ở khu vực phía Nam.

Cách đây 1 năm, Phi Thanh Vân được bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện Văn hóa, thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Sau 2 cuộc hôn nhân đứt gánh, Phi Thanh Vân hiện hạnh phúc bên doanh nhân Trần Chí Phú. Nam doanh nhân này hiện điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu. Chia sẻ về bạn trai, Phi Thanh Vân dành lời khen cho doanh nhân Trần Chí Phú. Cô cho biết khi ở bên người đàn ông này, bản thân được chiều chuộng, yêu thương như công chúa.

Được biết, hiện tại Phi Thanh Vân đang xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt. Dẫu bận rộn với công việc kinh doanh, thế nhưng cô vẫn không quên đi niềm đam mê nghệ thuật, dành thời gian cho các dự án phim ảnh.

Chia sẻ với truyền thông cách đây chưa lâu, Phi Thanh Vân nói, bí quyết giúp cô trẻ và có vóc dáng thon gọn ngoài phẫu thuật thẩm mỹ thì còn kết hợp với chế độ ăn uống, luyện tập khoa học.

Ở tuổi U50, Phi Thanh Vân từng tiết lộ, cuộc sống hiện tại của cô khá viên mãn, tốt đẹp, hạnh phúc. Và sự tốt đẹp, viên mãn, hạnh phúc đó vốn dĩ không phải từ trên trời rơi xuống mà từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút tôi đã xây đắp, bồi dưỡng nó.

(Ảnh: Tư liệu, Internet, FBNV)

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
