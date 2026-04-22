Nữ người mẫu gốc Hưng Yên 24 tuổi gây tranh cãi với làn da nâu khác lạ
GĐXH - Xoài Non thu hút sự chú ý với làn da nâu mới trong sự kiện. Nhiều ý kiến trái chiều về vẻ đẹp và phong cách của nữ người mẫu gốc Hưng Yên.
Mới đây, sánh đôi Gil Lê dự một sự kiện, Xoài Non (Phạm Thùy Trang) gây chú ý khi diện đầm trắng cắt khoét sexy và làn da nâu bóng cùng lối trang điểm kiểu Tây.
Vốn quen thuộc với hình ảnh "búp bê" cùng làn da trắng sứ, hình ảnh mới của Xoài Non khiến nhiều người đánh giá cô trông kém tươi trẻ so với trước: "Tôi muốn trắng lên không được, mọi người lại đổ xô đi nhuộm da, mà ít thấy ai hợp"; "Bạn này trước xinh như búp bê, nhuộm da xong thấy dừ hơn nhiều"...
"Xoài không nhuộm, Xoài đi phơi nắng thôi. Chồng tôi (Gil Lê - PV) thì rất thích da trắng, còn tôi hướng về da nâu... Tôi rất thoải mái với làn da nâu. Nó cũng là một sự thay đổi lớn", Xoài Non từng chia sẻ trong livestream.
Những hình ảnh "búp bê" trắng sáng của Xoài Non:
