Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát
NSND Nguyễn Thị Thu Hà được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 42 tuổi, một năm sau đó chị được thăng quân hàm Đại tá và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
NSND Nguyễn Thị Thu Hà là biên đạo nổi danh của làng múa. Chị sinh năm 1972 tại Hà Nội, từng là diễn viên múa, công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu IV (nay là Đoàn Văn công Quân khu IV).
Từ những kinh nghiệm trên sân khấu, chị có bước tiến mới trong nghề khi quyết tâm theo đuổi lĩnh vực biên đạo. Năm 2001, chị tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Biên đạo múa tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). NSND Nguyễn Thị Thu Hà đã gắn bó và cống hiến không ngừng nghỉ cho ngôi trường giàu truyền thống này.
NSND Thu Hà được đồng nghiệp gọi là "nữ tướng sân cỏ" bởi từng đảm nhận nhiều chương trình lễ hội quy mô lớn ở nhiều địa phương trong cả nước. Nữ nghệ sĩ đã tham gia nhiều chương trình lớn ở vai trò đạo diễn hoặc tổng đạo diễn như Seagame và Paragame 22; Năm du lịch Nghệ An, Thái Nguyên, Thái Bình; Festival Hoa Đà Lạt ; Festival Biển Vũng Tàu; Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô...
Năm 2016, chị được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 42 tuổi. Một năm sau đó, chị được thăng quân hàm Đại tá và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Chị được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho cụm 4 tác phẩm xuất sắc gồm Huyền thoại đẻ đất đẻ nước, Người mẹ Vân Kiều, Tiểu đội xe không kính, Huyền thoại một dòng sông đạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2022.
Hiện, NSND Thu Hà là Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành của trường. Trên cương vị quản lý, nữ nghệ sĩ tích cực phát huy vai trò của đơn vị nghệ thuật biểu diễn, cùng tập thể cán bộ, diễn viên, học viên tham gia dàn dựng, biểu diễn nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật.
Với vai trò là nghệ sĩ - chiến sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chị còn tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Múa Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị… với mong muốn không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền lại những trải nghiệm thực tiễn mình có cho thế hệ trẻ.
Đặc biệt, NSND Thu Hà có 3 lần vinh dự tham gia các sự kiện lớn của quân đội và đất nước như A70 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), A50 (Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và A80 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
Trong dịp kỷ niệm A80, chị đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn khối xe nghi trượng. Dưới sự chỉ đạo của Thu Hà, màn trình diễn của hàng trăm học viên, sinh viên thủ đô cùng các chiến sĩ Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội góp phần tạo nên bức tranh thiêng liêng và hùng tráng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Ở tuổi ngoài 50, NSND Thu Hà vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, rạng rỡ. NSND Thu Hà kín tiếng chuyện đời tư, chưa từng chia sẻ bất cứ thông tin gì trước truyền thông. Chị chỉ chia sẻ về chuyên môn và những cống hiến cũng như tâm huyết của mình đối với nghệ thuật múa nước nhà.
Suốt chặng đường cống hiến cho nghệ thuật, NSND Thu Hà đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào: Giải Nhì Biên đạo trẻ toàn quốc 2001; 3 lần được Bộ VH-TT&DL vinh danh Biên đạo trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2005, 2009 và 2013; nhiều HCV, HCB trong Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc... với nhiều bằng khen cấp Bộ Quốc phòng, Tổng cục chính trị, các Bộ, ban, ngành trong và ngoài quân đội; Chiến sĩ thi đua toàn quân, Phụ nữ tiêu biểu toàn quân.
Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnhCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng.
Tiết lộ cuộc sống tuổi 80 của 'giọng đọc huyền thoại VTV'Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
NSƯT Thanh Hùng chia sẻ về hành trình gắn bó với VTV, từ đam mê truyền hình thời thơ ấu đến sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 80.
Vừa rời rạp với doanh thu kỷ lục 714 tỷ, 'Mưa đỏ' được Cục Điện ảnh gửi đi OscarCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Nguồn tin từ Cục Điện ảnh và Điện ảnh Quân đội đều xác nhận thông tin "Mưa đỏ" được Cục Điện ảnh gửi đi tranh vòng sơ loại Oscar 2026 cho ''Phim truyện quốc tế hay nhất''.
Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gáiCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, ít ai biết rằng nam nghệ sĩ này từng trải qua khoảng thời gian nhiều thăng trầm với nghề.
MC Thu Hà muốn chồng tương lai kiếm tiền giỏi hơn mìnhCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
MC Thu Hà từng đoạt giải Én bạc tại cuộc thi Én vàng 2023. Cô mong gặp người đàn ông chân thành, tử tế, nếu giỏi giang hơn mình về kinh tế thì càng tốt.
Điểm chung ít người biết của Divo Tùng Dương và nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn ChungCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Đôi bạn cùng tuổi Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ hợp tác ăn ý trong âm nhạc mà còn có chung sở thích nghe nhạc Secret Garden. Cả hai đều bày tỏ sự háo hức khi biết nhóm nhạc huyền thoại sắp biểu diễn tại Việt Nam.
Cục trưởng Xuân Bắc, HLV Mai Đức Chung dự Đại hội Thi đua yêu nướcCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV quy tụ 300 đại biểu tiêu biểu trong ngành văn hóa. Cục trưởng Xuân Bắc và HLV Mai Đức Chung là những gương mặt nổi bật, khẳng định vai trò văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam.
Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ chuyện xúc động về chồng với 'nồi cám heo ngon nhất đời'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
H'Hen Niê chia sẻ xúc động về chồng nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi trong hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, từ lóng ngóng đến tận tình qua từng buổi siêu âm.
'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sinh năm 2000 tại Long An, Đoàn Thiên Ân được gọi là "hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam". Mẹ qua đời vì ung thư khi cô 17 tuổi, để lại bố bệnh tật và gia đình túng quẫn. Nhiều hoa hậu, á hậu khác cũng đổi đời như Đoàn Thiên Ân sau khi giành vương miện.
Điều khiến NSND Thanh Hoa day dứt ở tuổi 75Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
NSND Thanh Hoa nhiều năm mang nỗi day dứt vì cảm thấy có lỗi với chồng và con cháu do mải mê công việc, ít khi có thời gian quây quần gia đình.
Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTVCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).