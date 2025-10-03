Mới nhất
Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Thứ sáu, 07:00 03/10/2025 | Câu chuyện văn hóa
NSND Nguyễn Thị Thu Hà được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 42 tuổi, một năm sau đó chị được thăng quân hàm Đại tá và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

NSND Nguyễn Thị Thu Hà là biên đạo nổi danh của làng múa. Chị sinh năm 1972 tại Hà Nội, từng là diễn viên múa, công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu IV (nay là Đoàn Văn công Quân khu IV).

Từ những kinh nghiệm trên sân khấu, chị có bước tiến mới trong nghề khi quyết tâm theo đuổi lĩnh vực biên đạo. Năm 2001, chị tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Biên đạo múa tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). NSND Nguyễn Thị Thu Hà đã gắn bó và cống hiến không ngừng nghỉ cho ngôi trường giàu truyền thống này.

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát - Ảnh 1.

NSND Nguyễn Thị Thu Hà.

NSND Thu Hà được đồng nghiệp gọi là "nữ tướng sân cỏ" bởi từng đảm nhận nhiều chương trình lễ hội quy mô lớn ở nhiều địa phương trong cả nước. Nữ nghệ sĩ đã tham gia nhiều chương trình lớn ở vai trò đạo diễn hoặc tổng đạo diễn như Seagame và Paragame 22; Năm du lịch Nghệ An, Thái Nguyên, Thái Bình; Festival Hoa Đà Lạt ; Festival Biển Vũng Tàu; Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô...

Năm 2016, chị được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 42 tuổi. Một năm sau đó, chị được thăng quân hàm Đại tá và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Chị được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho cụm 4 tác phẩm xuất sắc gồm Huyền thoại đẻ đất đẻ nước, Người mẹ Vân Kiều, Tiểu đội xe không kính, Huyền thoại một dòng sông đạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2022.

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát - Ảnh 2.

NSND Thu Hà hiện là Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hiện, NSND Thu Hà là Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành của trường. Trên cương vị quản lý, nữ nghệ sĩ tích cực phát huy vai trò của đơn vị nghệ thuật biểu diễn, cùng tập thể cán bộ, diễn viên, học viên tham gia dàn dựng, biểu diễn nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật.

Với vai trò là nghệ sĩ - chiến sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chị còn tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Múa Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị… với mong muốn không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền lại những trải nghiệm thực tiễn mình có cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, NSND Thu Hà có 3 lần vinh dự tham gia các sự kiện lớn của quân đội và đất nước như A70 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), A50 (Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và A80 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát - Ảnh 3.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), NSND Thu Hà đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn khối xe nghi trượng.

Trong dịp kỷ niệm A80, chị đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn khối xe nghi trượng. Dưới sự chỉ đạo của Thu Hà, màn trình diễn của hàng trăm học viên, sinh viên thủ đô cùng các chiến sĩ Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội góp phần tạo nên bức tranh thiêng liêng và hùng tráng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Ở tuổi ngoài 50, NSND Thu Hà vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, rạng rỡ. NSND Thu Hà kín tiếng chuyện đời tư, chưa từng chia sẻ bất cứ thông tin gì trước truyền thông. Chị chỉ chia sẻ về chuyên môn và những cống hiến cũng như tâm huyết của mình đối với nghệ thuật múa nước nhà.

Suốt chặng đường cống hiến cho nghệ thuật, NSND Thu Hà đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào: Giải Nhì Biên đạo trẻ toàn quốc 2001; 3 lần được Bộ VH-TT&DL vinh danh Biên đạo trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2005, 2009 và 2013; nhiều HCV, HCB trong Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc... với nhiều bằng khen cấp Bộ Quốc phòng, Tổng cục chính trị, các Bộ, ban, ngành trong và ngoài quân đội; Chiến sĩ thi đua toàn quân, Phụ nữ tiêu biểu toàn quân.


Tòa soạn Quảng cáo
Top