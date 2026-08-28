Nữ sinh ở Huế mắc bệnh nặng nhận được sự sẻ chia của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Ngày 28/8, đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển số tiền 26.265.600 đồng đến gia đình em Mai Thị Tường Vy (SN 2009, trú thôn Viễn Trình, xã Phú Vang, TP Huế).

Tường Vy là nhân vật trong bài viết "MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái", đăng tải tại Chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến gia đình anh Mai Anh. Ảnh: PV.

Anh Mai Anh, bố của Tường Vy cho biết, con gái anh mắc khối u ác tính ở xương từ khi còn học lớp 9. Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe em suy kiệt, việc học nhiều lần bị gián đoạn. Trong lần tái khám gần đây, bác sĩ thông báo khối u có dấu hiệu di căn sang chân còn lại. Gia đình phải cân nhắc phương án phẫu thuật với chi phí hơn 350 triệu đồng.

Thuộc diện hộ nghèo, kinh tế gia đình đã kiệt quệ sau thời gian dài vay mượn chữa bệnh cho con. Anh Mai Anh phải gác công việc thợ hồ để thường xuyên vào viện chăm con, trong khi chị Trần Thị Loãng, mẹ Vy, tranh thủ sửa quần áo bằng chiếc máy may cũ để kiếm thêm thu nhập. Những lúc sức khỏe cho phép, Vy còn tập bán đồ chơi qua mạng để phụ giúp cha mẹ.

Dù bệnh tật khiến em phải bảo lưu kết quả học tập, khát vọng được đến trường vẫn chưa bao giờ tắt. Khi sức khỏe tạm ổn định, Vy đội tóc giả trở lại lớp học. Có những hôm đang học, cơ thể mệt lả khiến em phải xin về sớm, nhưng khi khỏe hơn, em lại tiếp tục đến trường.

Ông Nguyễn Văn Cát, Phó trưởng thôn Viễn Trình cho biết, gia đình anh Mai Anh là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chính quyền từng dự định hỗ trợ xây nhà nhưng do bệnh tình của Vy, các nguồn lực đều phải ưu tiên cho việc chữa trị.

Tiếp nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, anh Mai Anh xúc động gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc, các nhà hảo tâm và Báo Sức khỏe và Đời sống. Anh cho biết số tiền là nguồn lực thiết thực giúp gia đình trang trải chi phí thuốc men, điều trị và có thêm động lực tiếp tục đồng hành cùng Vy trong hành trình chống chọi với bệnh tật.