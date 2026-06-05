MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

Mong mỏi giữ lại đôi chân cho con

Một tháng trước, anh Mai Anh đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống đau lòng nhất là chấp nhận cắt bỏ chân trái của con gái để giữ lại sự sống. Bao nhiêu tiền bạc vay mượn, tích góp của gia đình cũng chỉ với hy vọng em Mai Thị Tường Vy (SN 2009, trú thôn Viễn Trình, xã Phú Vang, TP Huế) có thêm cơ hội vượt qua bệnh tật.

Thế nhưng, trong lần tái khám gần đây, bác sĩ thông báo khối u xương đã có dấu hiệu di căn sang chân còn lại. Gia đình buộc phải cân nhắc giữa việc giữ chân hay phẫu thuật cắt bỏ khối u ở cả hai chân, thay xương đầu gối bằng vật liệu nhân tạo với chi phí hơn 350 triệu đồng.

Em Mai Thị Tường Vy cùng người cha tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Thông tin ấy khiến người cha gầy gò như suy sụp. Trở về nhà sau buổi gặp bác sĩ, anh cố giữ bình tĩnh để hỏi ý kiến con gái. Nhưng lời chưa kịp nói hết, hai cha con đã ôm nhau bật khóc.

Mới 17 tuổi, Vy đã phải đối diện những quyết định mang tính sinh tử cho cuộc đời mình. Trước đây, em từng mạnh mẽ chấp nhận cắt chân để nuôi hy vọng sống. Nhưng giờ đây, khi biết bệnh có nguy cơ di căn, cô bé bắt đầu lung lay.

Nếu từ bỏ phẫu thuật, những giấc mơ tuổi học trò có thể khép lại mãi mãi. Nhưng số tiền hơn 350 triệu đồng lại là điều quá sức với gia đình hộ nghèo như nhà Vy.

Suốt thời gian dài đồng hành cùng con chống chọi bệnh tật, kinh tế gia đình anh Mai Anh ngày càng kiệt quệ. Những lúc đỡ đau, Vy còn tập bán đồ chơi qua mạng để phụ giúp cha mẹ có thêm tiền thuốc men.

Trong căn nhà nhỏ của ông bà ngoại tại thôn Viễn Trình, tiếng máy may vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày. Bên chiếc máy may cũ, chị Trần Thị Loãng, mẹ của Vy cặm cụi sửa từng bộ áo quần để kiếm thêm từng đồng nhỏ.

Để có tiền chữa bệnh cho con, hễ ai gọi việc là anh Mai Anh lại chạy đi làm thuê. Từ ngày con gái phát bệnh, anh phải gác lại công việc thợ hồ để thường xuyên vào viện chăm con. Thu nhập vốn bấp bênh nay gần như cạn kiệt.

"Chỉ cần con còn hy vọng sống thì vợ chồng tôi còn cố gắng", anh Mai Anh nghẹn ngào.

Khát vọng được đến trường

Căn bệnh của Vy được phát hiện vào học kỳ 1 năm lớp 9. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhẹ ở chân, sau đó đầu gối em bắt đầu sưng phồng rồi lan xuống cẳng chân. Việc đi lại trở nên khó khăn, kèm theo những cơn sốt kéo dài.

Em Tường Vy đang chống chọi với căn bệnh quái ác, nguy cơ mất đi đôi chân.

Gia đình đưa em đi khám rồi nhập viện. Kết quả chẩn đoán như cú sốc lớn: Vy mắc khối u ác tính ở xương. Từ đó, hành trình điều trị đầy đau đớn bắt đầu. Những đợt hóa trị liên tiếp khiến cơ thể em suy kiệt. Cao gần 1m70 nhưng Vy sụt cân nghiêm trọng, chỉ còn khoảng 35kg.

Có thời điểm ở đợt điều trị thứ hai, Vy rơi vào trạng thái mê man, không thể ăn uống. Mỗi bữa ăn kéo dài hàng giờ đồng hồ vì em không thể nuốt nổi. Liệu trình điều trị kéo dài 6 ngày 6 đêm nhưng em chỉ cố gắng được đến ngày thứ tư.

Gia đình Vy thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm chưa có nhà riêng. Nợ nần chồng chất sau những lần vay mượn chữa bệnh cho con khiến cuộc sống càng thêm chật vật. Tuy nhiên, chưa bao giờ cha mẹ em nghĩ đến chuyện buông xuôi. Điều họ mong mỏi nhất là giữ lại đôi chân và tương lai cho con gái.

Bệnh tật buộc Vy phải bảo lưu kết quả học tập. Những tháng ngày nằm viện khiến em phải xa lớp, xa bạn bè. Thế nhưng, khát khao được đi học chưa bao giờ tắt trong cô bé.

Sau một thời gian điều trị, khi sức khỏe tạm ổn định, Vy quay trở lại trường học. Em đội tóc giả, ngồi vào lớp như bao bạn bè cùng trang lứa. Có những hôm đang học, cơ thể mệt lả khiến em phải xin về giữa chừng. Nhưng chỉ cần hôm sau khỏe hơn một chút, em lại tiếp tục đến lớp.

Nếu không mắc bệnh, giờ đây Vy đã là nữ sinh lớp 10 với bao dự định phía trước. Nhưng bệnh tật đã buộc em phải tạm gác lại những giấc mơ tuổi học trò.

Ông Nguyễn Văn Cát, Phó trưởng thôn Viễn Trình cho biết, gia đình anh Mai Anh là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chính quyền từng dự định hỗ trợ xây nhà cho gia đình, nhưng vì bệnh tình của cháu Vy nên mọi nguồn lực đều được ưu tiên chữa bệnh cho em. Mong rằng các nhà hảo tâm, bạn đọc có thể chung tay giúp đỡ để cháu Vy có thêm cơ hội vượt qua bệnh tật, tiếp tục được đến trường.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Mai Anh - Mã số 1088 xin gửi về: 1. Anh Mai Anh (SN 1983, trú thôn Viễn Trình, xã Phú Vang, TP Huế). 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1088 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1088 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0966137747 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1088



