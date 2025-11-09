Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế
Không chỉ là thủ khoa đầu vào, nữ sinh Bùi Hạnh Nhung còn trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu của ĐH Phenikaa với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc.
Với tổng điểm tích lũy 3,66/4, nữ sinh quê Quảng Ninh không chỉ tốt nghiệp loại xuất sắc mà còn là thủ khoa của ngành Công nghệ vật liệu, Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu của Trường Kỹ thuật Phenikaa, thuộc ĐH Phenikaa năm 2025. Đây cũng là sinh viên đầu tiên của trường bảo vệ thành công đồ án với điểm 10, đặc biệt lại ở khối ngành kỹ thuật. Đồ án tốt nghiệp của Hạnh Nhung về một loại vật liệu mới - tổ hợp nanocomposite ứng dụng trong lĩnh vực chế tạo cảm biến, nhằm phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu trong thực phẩm.
Cách đây 5 năm, nữ sinh cũng là thủ khoa đầu vào của ngành học này với điểm thi đại học trên 26 điểm.
Chia sẻ với VietNamNet , Hạnh Nhung cho hay, em không bất ngờ về kết quả này sau những nỗ lực của bản thân, song không nghĩ có thể vượt các bạn nam để trở thành thủ khoa ngành Công nghệ vật liệu.
“Ngành kỹ thuật thường được coi là thế mạnh của các bạn nam. Kết quả em đạt được là minh chứng rằng không có gì phụ nữ không làm được”, Hạnh Nhung chia sẻ.
Nữ sinh cho hay, thời phổ thông, em từng rất đắn đo khi lựa chọn ngành nghề cho tương lai. Một lần, khi tình cờ đọc thông tin về ngành Vật liệu, Hạnh Nhung cảm thấy rất thú vị, khác với suy nghĩ của em trước đây và biết thêm rằng vật liệu không chỉ liên quan tới xây dựng.
“Tò mò, em tiếp tục tìm hiểu thông tin và hiểu rằng lĩnh vực vật liệu rất rộng. Em nhìn thấy triển vọng phát triển của ngành này khi nhu cầu của xã hội đang đòi hỏi một nguồn nhân lực lớn để đáp ứng”, Hạnh Nhung chia sẻ.
Sau khi đến tham quan Trường ĐH Phenikaa, ấn tượng với cơ sở vật chất và được nghe thầy cô nhiệt tình chia sẻ về ngành học, Hạnh Nhung càng hứng thú với lĩnh vực này và quyết định đăng ký.
Theo học ngành kỹ thuật, Hạnh Nhung quen dần với việc số bạn nữ chỉ chiếm khoảng 1/5. Thậm chí có những phần tín chỉ, chỉ có 1-2 bạn nữ.
Ngoài ra, Nhung cho biết, khó khăn chung khi theo đuổi ngành này là kiến thức chuyên ngành rất nặng về Toán, Vật lý, Hóa học, về máy tính... “Chúng em được đào tạo cả việc lập trình, công nghệ thông tin...”, nữ sinh chia sẻ.
Nhung dành nhiều thời gian trong ngày ở các phòng thí nghiệm, có khi từ sáng sớm đến 10h đêm vì có những thí nghiệm không thể dừng giữa chừng.
"Đây là một ngành học khá khó và có phần khô khan, tuy nhiên cũng rất thú vị và hấp dẫn. Khi nghe qua, có thể nghĩ rằng nội dung kiến thức sẽ bị rập khuôn với các ngành kỹ thuật. Nhưng thực chất, ngành học lại rất gần gũi và gắn liền với ý nghĩa thực tiễn trong đời sống con người”, Hạnh Nhung nói.
Trong quá trình học tập, em cũng được trải nghiệm, làm quen với việc vặn ốc vít, hay đứng dây chuyền, nhà máy, công xưởng... “Rất may, em và các bạn nữ khác được các bạn nam hỗ trợ rất nhiều ở những công việc cần sức mạnh cơ bắp”, Nhung kể.
Nỗ lực không ngừng, Hạnh Nhung xuất sắc giành nhiều thành tích như: đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc tiêu biểu” của ĐH Phenikaa các năm học; giải Ba Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc năm 2023...
Ngoài ra, cô bạn đã giành 2 giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường (năm học 2022-2023 và 2023-2024); giải Khuyến Khích cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2023...
Đáng chú ý, Hạnh Nhung có 4 công bố khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, trong đó là đồng tác giả 2 bài báo thuộc nhóm Q1 và 2 bài báo Q2. Các nghiên cứu của Hạnh Nhung đều xoay quanh các vật liệu để ứng dụng làm cảm biến. Hạnh Nhung cũng vinh dự được nhận giải thưởng “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024” do T.Ư Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng.
Cô bạn cho hay mình không có bí quyết học tập đặc biệt hay phương pháp cụ thể. Nhưng điều quan trọng nhất, theo nữ sinh, là linh hoạt sắp xếp thời gian và xác định việc nào cần ưu tiên ở những thời điểm nhất định. Trên lớp, em tập trung nghe giảng và mạnh dạn hỏi thầy cô những kiến thức mình chưa hiểu. Không ít lần, cô bạn gõ cửa phòng làm việc của các thầy cô hoặc gửi mail bày tỏ thắc mắc và nhờ sự giúp đỡ, giải đáp. Nhung không ngại hỏi trên lớp, thậm chí nhắn tin “làm phiền” thầy cô ngoài giờ học.
Song song với học tập và nghiên cứu khoa học, Nhung còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên. Em đã đạt được nhiều danh hiệu như “Sinh viên 5 tốt” các năm 2025 và 2023; Bằng khen của T.Ư Hội sinh viên Việt Nam cho giải thưởng “Sao Tháng Giêng năm 2023”; Bằng khen “Cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2023” của Thành đoàn Hà Nội...
“Em nghĩ việc tham gia các hoạt động phong trào, câu lạc bộ truyền thông giúp mỗi ngày của một cô gái học kỹ thuật như em trôi qua nhẹ nhàng và không quá khô khan. Công tác Đoàn và phong trào sinh viên cũng là cách giúp em cân bằng sau những giờ học, nghiên cứu trên lớp. Các hoạt động này còn giúp em biết nhiều người bạn và học thêm nhiều kỹ năng mềm, thêm sắc màu cho những ngày tháng sinh viên”, Hạnh Nhung nói.
Nói về dự định trong tương lai, cô bạn cho hay sẽ tiếp tục học tiếp thạc sĩ và thậm chí tiến sĩ nếu thuận lợi. “Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được nghiên cứu, phát triển ra những vật liệu mới có ứng dụng trong cuộc sống, khoa học. Em muốn đầu tư sâu hơn bởi hiểu rằng khoa học và công nghệ sẽ là yếu tố quan trọng, thậm chí như là ‘hơi thở’ cho sự phát triển của một đất nước”, Hạnh Nhung nói.
