Nước mía không 'hiền' như bạn nghĩ: Nguy cơ nằm ở chính cách uống mỗi ngày

Giữa những ngày nắng nóng, nước mía trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người nhờ giá rẻ, vị ngọt dễ uống và cảm giác giải nhiệt tức thì. Tuy nhiên, dưới góc nhìn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, nước mía không đơn thuần là một loại nước giải khát mà còn là nguồn cung cấp đường hấp thu nhanh, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu sử dụng không đúng cách.

Một cốc nước mía: gần chạm ngưỡng đường khuyến nghị

Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an cho biết, cốc nước mía khoảng 240 ml cung cấp xấp xỉ 90–120 kcal và chứa khoảng 20–25 g đường. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng đường tự do nên được giới hạn dưới 25 g mỗi ngày để đảm bảo lợi ích sức khỏe. Như vậy, chỉ một cốc nước mía đã gần đạt mức tối đa lượng đường nên tiêu thụ trong ngày.

Điều đáng lưu ý là đường trong nước mía tồn tại ở dạng lỏng, không đi kèm chất xơ nên được hấp thu rất nhanh vào máu. Điều này khiến đường huyết tăng nhanh và kích thích cơ thể tiết insulin mạnh. Khác với thực phẩm rắn, nước mía không tạo cảm giác no rõ rệt, khiến người uống dễ nạp thêm năng lượng mà không nhận ra. Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ đồ uống có đường thường xuyên có liên quan đến nguy cơ béo phì, đái tháo đường típ 2 và các rối loạn chuyển hóa.

Một ly nước mía mát lạnh trong ngày nắng nóng – thức uống quen thuộc nhưng chứa lượng đường gần chạm ngưỡng khuyến nghị mỗi ngày.

“Cái bẫy” cảm giác từ nước mía lạnh

Trong thực tế, nước mía thường được uống kèm nhiều đá. Nhiệt độ lạnh làm giảm cảm nhận vị ngọt, khiến người uống cảm thấy “không quá ngọt” và dễ uống nhiều hơn. Đây là một “cái bẫy” cảm giác phổ biến, khiến lượng đường thực tế nạp vào cao hơn so với nhận thức.

Không ít người cho rằng mình chỉ uống một loại nước giải khát nhẹ, nhưng trên thực tế, lượng đường hấp thu có thể tương đương hoặc thậm chí không kém các loại nước ngọt có ga.

Lợi ích có, nhưng chỉ mang tính tình huống

Ở góc độ tích cực, nước mía có thể cung cấp năng lượng nhanh trong điều kiện nắng nóng, đồng thời hỗ trợ bù điện giải nhẹ nhờ hàm lượng kali. Tuy nhiên, những lợi ích này mang tính tạm thời, không phải là lý do để sử dụng thường xuyên.

Điều quan trọng hơn là nguy cơ của nước mía không chỉ nằm ở lượng đường mà còn ở yếu tố an toàn thực phẩm.

Nguy cơ từ khâu chế biến và bảo quản nước mía

Tại nhiều quầy hàng, mía thường được cạo sẵn vỏ và để ngoài trời trong thời gian dài. Khi mất lớp vỏ bảo vệ, phần ruột mía giàu đường trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ cao.

Ngoài ra, bụi bẩn, ruồi, tay người và dụng cụ chế biến không đảm bảo vệ sinh cũng có thể làm tăng nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. Một yếu tố đáng lưu ý khác là nguồn nước đá sử dụng kèm theo. Trong nhiều trường hợp, mía có thể đảm bảo sạch nhưng đá viên không hợp vệ sinh lại là nguyên nhân chính gây rối loạn tiêu hóa.

Các nguy cơ này thường không biểu hiện bằng những vụ ngộ độc cấp tính rõ ràng mà chỉ là các triệu chứng nhẹ như đầy bụng, tiêu chảy hoặc đau bụng thoáng qua. Tuy nhiên, nếu lặp lại thường xuyên, việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột và sức khỏe tiêu hóa lâu dài.

Nước mía là nguồn đường hấp thu nhanh, có thể ảnh hưởng đến đường huyết nếu sử dụng thường xuyên.

Những đối tượng cần đặc biệt thận trọng

Một số nhóm đối tượng cần cân nhắc kỹ khi sử dụng nước mía. Người mắc hoặc có nguy cơ đái tháo đường nên hạn chế do nước mía làm tăng đường huyết nhanh và khó kiểm soát. Phụ nữ mang thai cần lưu ý nguy cơ đái tháo đường thai kỳ cũng như nguy cơ nhiễm khuẩn từ quy trình chế biến không đảm bảo.

Ngoài ra, những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, đặc biệt là hội chứng ruột kích thích, có thể gặp tình trạng đầy hơi, chướng bụng hoặc tiêu chảy do hàm lượng fructose cao trong nước mía.

Thời điểm uống cũng quyết định mức độ ảnh hưởng

Không nên uống nước mía trong bữa ăn, bởi việc nạp thêm một lượng đường lớn sau bữa cơm giàu tinh bột sẽ gây áp lực lên quá trình chuyển hóa glucose. Uống vào buổi tối cũng không được khuyến khích vì năng lượng dư thừa khó được tiêu hao, đồng thời có thể gây tiểu đêm do tính chất lợi tiểu nhẹ.

Việc uống khi đói cũng có thể khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột, gây cảm giác mệt mỏi và khó chịu.

Sử dụng nước mía thế nào cho hợp lý?

Theo TS Lê Thị Hương Giang, từ góc độ thực hành, nước mía không cần phải loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn, nhưng cần sử dụng có kiểm soát. Mỗi lần chỉ nên uống một cốc nhỏ khoảng 200 ml, không nên dùng hàng ngày và không thay thế nước lọc.

Người tiêu dùng nên lựa chọn những cơ sở đảm bảo vệ sinh, ưu tiên nơi ép mía trực tiếp, nguyên liệu còn nguyên vỏ và được chế biến đến đâu sử dụng đến đó. Nước mía sau khi ép nên được uống ngay, tránh để lâu ngoài môi trường để hạn chế nguy cơ biến chất.

Một nguyên tắc đơn giản có thể áp dụng là “3 không”: không sử dụng khi đang điều trị bệnh mà chưa có tư vấn y tế, không để nước mía quá lâu sau khi ép và không chọn mía đã cạo sẵn để ngoài trời.

Nước mía mang lại cảm giác mát lạnh và dễ chịu trong những ngày nắng nóng, nhưng chỉ thực sự có lợi khi được sử dụng đúng cách. Nếu lạm dụng hoặc sử dụng từ nguồn không đảm bảo, thức uống tưởng chừng vô hại này có thể trở thành yếu tố góp phần vào các vấn đề chuyển hóa và tiêu hóa mà người dùng khó nhận ra.

Chọn cách uống thông minh chính là cách bảo vệ sức khỏe của chính mình!

Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránh GĐXH - Cháo mực là món ăn quen thuộc, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng, được nhiều người lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.



