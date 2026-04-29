Không chỉ kem chống nắng: 4 thứ này sẽ giúp làn da 'sống sót' qua mọi chuyến du lịch

Vì sao làn da dễ tổn thương khi đi du lịch?

Khi đi du lịch, làn da phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng, gió và môi trường thay đổi, khiến da dễ bị khô, sạm và lão hóa nhanh hơn. Việc chỉ sử dụng kem chống nắng là chưa đủ, mà cần kết hợp chăm sóc từ bên trong thông qua chế độ ăn uống hợp lý.

Một số nhóm thực phẩm như rau củ giàu chất chống oxy hóa, trái cây chứa vitamin C, các loại hạt giàu vitamin E và đồ uống như trà xanh có thể giúp bảo vệ da hiệu quả. Những dưỡng chất này hỗ trợ chống lại tác hại của tia UV, duy trì độ ẩm và giúp da luôn khỏe mạnh, tươi sáng.

Ngược lại, việc tiêu thụ nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh hoặc thiếu nước sẽ khiến da nhanh xuống cấp trong chuyến đi. Vì vậy, duy trì chế độ ăn lành mạnh, bổ sung đủ nước và lựa chọn thực phẩm phù hợp là chìa khóa giúp giữ làn da đẹp ngay cả khi thường xuyên di chuyển.