Không chỉ kem chống nắng: 4 thứ này sẽ giúp làn da 'sống sót' qua mọi chuyến du lịch
GĐXH - Đi du lịch về da xỉn màu, khô ráp là chuyện nhiều người gặp phải. Nhưng ít ai biết rằng, chỉ cần thay đổi một vài món ăn quen thuộc, làn da có thể được bảo vệ từ bên trong – ngay cả khi bạn phơi nắng cả ngày.
Vì sao làn da dễ tổn thương khi đi du lịch?
Khi đi du lịch, làn da phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng, gió và môi trường thay đổi, khiến da dễ bị khô, sạm và lão hóa nhanh hơn. Việc chỉ sử dụng kem chống nắng là chưa đủ, mà cần kết hợp chăm sóc từ bên trong thông qua chế độ ăn uống hợp lý.
Một số nhóm thực phẩm như rau củ giàu chất chống oxy hóa, trái cây chứa vitamin C, các loại hạt giàu vitamin E và đồ uống như trà xanh có thể giúp bảo vệ da hiệu quả. Những dưỡng chất này hỗ trợ chống lại tác hại của tia UV, duy trì độ ẩm và giúp da luôn khỏe mạnh, tươi sáng.
Ngược lại, việc tiêu thụ nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh hoặc thiếu nước sẽ khiến da nhanh xuống cấp trong chuyến đi. Vì vậy, duy trì chế độ ăn lành mạnh, bổ sung đủ nước và lựa chọn thực phẩm phù hợp là chìa khóa giúp giữ làn da đẹp ngay cả khi thường xuyên di chuyển.
Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trìBệnh thường gặp
GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.