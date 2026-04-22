Từng giành giật sự sống vì suy thận, phải chạy thận và ghép thận, người phụ nữ quyết giữ người thân không đi vào 'vết xe đổ'
GĐXH - Hai chị em cùng mắc suy thận, từ kinh nghiệm của mình, chị Hoài đã luôn nhắc nhở chị gái để không đi vào vết xe đổ của mình.
Hành trình giành lại sự sống từ suy thận giai đoạn cuối
Sáng tháng Tư, chị Hoài (43 tuổi) nhắc chị Hương (52 tuổi) đo huyết áp trước khi ra khỏi nhà rồi cùng nhau đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tái khám.
Hơn một năm qua, chị trở thành người theo sát quá trình điều trị của chị gái, từ nhắc lịch khám, chuẩn bị câu hỏi cho bác sĩ đến kiểm tra toa thuốc. Ít ai biết, người phụ nữ đang chăm sóc chị gái ấy từng trải qua những năm tháng gắn liền với máy lọc máu khi mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.
Năm 2016, chị Hoài phát hiện bệnh khi đang có kế hoạch sinh con, đến năm 2019 bệnh tiến triển nặng buộc phải chạy thận định kỳ. Cuối năm đó, chị được ghép thận thành công, mở ra cơ hội sống mới.
Cơ hội làm mẹ sau ghép thận và hành trình đầy rủi ro
Sau ghép thận, chị Hoài phải dùng thuốc ức chế miễn dịch suốt đời để bảo vệ cơ quan ghép. Theo TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung, các thuốc này tiềm ẩn nguy cơ dị tật thai nhi, sảy thai hoặc sinh non, trong khi nếu điều chỉnh không đúng có thể dẫn đến thải ghép.
Để giúp chị Hoài mang thai an toàn, bác sĩ xây dựng phác đồ riêng với thuốc ít ảnh hưởng hơn, đồng thời theo dõi chặt chẽ. Tháng 9/2024, chị sinh con khỏe mạnh, đánh dấu hành trình vượt qua bệnh tật đầy nghị lực.
Phát hiện suy thận mạn giai đoạn 3b ở người chị
Niềm vui chưa kéo dài, chị Hương – người từng chăm sóc em gái trong những ngày chạy thận – lại được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn 3b. Kết quả xét nghiệm cho thấy mức lọc cầu thận (eGFR) chỉ còn khoảng 50 mL/phút/1,73m², tức mất gần một nửa chức năng thận.
Với tiền sử tăng huyết áp kéo dài và viêm tiết niệu tái phát, nguy cơ tiến triển bệnh rất rõ ràng. Tuy nhiên, theo bác sĩ, nếu kiểm soát tốt huyết áp, chế độ ăn và theo dõi định kỳ, người bệnh có thể duy trì chức năng thận ổn định trong nhiều năm.
Biến cố nguy hiểm ở người suy thận do tự ý dùng thuốc
Sau một thời gian điều trị, chị Hương từng gặp biến chứng khi tự ý dùng thuốc chữa viêm họng. Chức năng thận suy giảm nhanh, eGFR tụt xuống hơn 40 mL/phút/1,73m², buộc phải nhập viện cấp cứu.
Bác sĩ xác định đây là tình trạng tổn thương thận cấp trên nền bệnh mạn, nguyên nhân do một số thuốc giảm đau kháng viêm không steroid (NSAIDs) và kháng sinh có thể gây co mạch thận hoặc độc trực tiếp lên ống thận. Sau điều trị tích cực, chức năng thận của chị đã hồi phục về mức ổn định.
Cảnh báo nguy cơ suy thận trong gia đình có yếu tố nền
Không chỉ hai chị em, gia đình này còn có tiền sử bệnh lý tiết niệu – thận học khi người cha từng mắc ung thư bàng quang, anh trai bị tổn thương thận cấp do sử dụng thực phẩm chức năng.
Theo bác sĩ Tạ Phương Dung, suy thận không phải là bệnh di truyền trực tiếp, nhưng các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh lý cầu thận có thể mang tính gia đình. Điều này khiến nguy cơ mắc bệnh thận ở các thành viên cao hơn bình thường.
Từ trường hợp trên, chuyên gia khuyến nghị những gia đình có người mắc bệnh thận nên chủ động tầm soát sớm bằng các xét nghiệm chức năng thận, kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết, tránh tự ý dùng thuốc.
Trong một số trường hợp, xét nghiệm di truyền có thể giúp phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn. Việc phát hiện sớm suy thận và can thiệp kịp thời không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo tồn chức năng thận mà còn giảm nguy cơ phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận trong tương lai.
Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Cháo mực là món ăn quen thuộc, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng, được nhiều người lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trìBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.
Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyênBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Các món cuốn từ rau sống, thịt và hải sản được nhiều người ưa chuộng nhờ cảm giác nhẹ bụng, ít ngấy. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn thường xuyên, đặc biệt là một số nhóm đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.
Người đàn ông 51 tuổi mắc cùng lúc 2 loại ung thư nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 6 ngày trước
GĐXH - Ho kéo dài, khó thở, đau ngực âm ỉ, người bệnh đi khám phát hiện đồng thời 2 khối ung thư trong lồng ngực và được phẫu thuật loại bỏ cả hai trong một lần.
Chuyên gia cảnh báo: Ung thư đại tràng di căn gan- nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đenBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Một người đàn ông cao tuổi nhập viện vì mệt mỏi kéo dài và đi ngoài phân đen, sau đó được xác định mắc ung thư đại tràng đã di căn gan. Trường hợp này được các chuyên gia cảnh báo là không hiếm gặp, bởi nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh thường mờ nhạt và dễ bị bỏ qua.
Tưởng chỉ ù tai thông thường, người phụ nữ 48 tuổi được phát hiện khối u nguy hiểm ẩn sâu trong hòm nhĩBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Tiếng ù tai liên tục theo nhịp mạch đập không chỉ gây khó chịu mà còn là tín hiệu cảnh báo những khối u nguy hiểm ẩn sâu trong hòm nhĩ.
Người đàn ông bất ngờ phát hiện dị dạng mạch máu não ở tuổi 59: Ai có dấu hiệu đau đầu, ù tai cần cảnh giácBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Chịu đựng tình trạng đau đầu, ù tai kéo dài, người đàn ông 59 tuổi đi khám lại phát hiện dị dạng mạch máu não.
Chuyên gia chỉ rõ: Ăn nấm đúng cách - lợi đủ đường nhưng sai một bước có thể gây hạiBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc bảo quản sai, loại thực phẩm này có thể tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ.
Ngủ đủ vẫn mệt? 3 thói quen buổi tối tưởng vô hại nhưng đang âm thầm 'rút cạn năng lượng' của bạnBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Ngủ đủ nhưng sáng nào cũng mệt rã rời, đầu óc nặng trĩu và chẳng còn chút năng lượng? Có thể bạn đang tự “bào mòn” cơ thể mỗi tối mà không hề nhận ra.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phảiBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trìBệnh thường gặp
GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.