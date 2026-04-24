Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết
GĐXH - Lựa chọn thực phẩm phù hợp vào buổi tối, đặc biệt là nhóm giàu chất xơ, có thể giúp giảm khó tiêu và hỗ trợ hệ tiêu hoá hoạt động trơn tru hơn.
Vì sao nên ăn thực phẩm giàu chất xơ vào buổi tối?
Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ tiêu hoá, đặc biệt khi được bổ sung vào bữa tối. Việc lựa chọn đúng thực phẩm giúp kích thích nhu động ruột, hạn chế đầy bụng và tạo điều kiện để cơ thể đào thải tốt hơn vào sáng hôm sau.
Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu 5 thực phẩm giàu chất xơ nên ăn vào buổi tối gồm: hạt chia, ngũ cốc nguyên hạt, rau họ cải nấu chín, kiwi và khoai lang. Đây là những thực phẩm vừa dễ tiêu hoá, vừa cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.
Để đạt hiệu quả tốt, nên ăn các thực phẩm này trước giờ ngủ khoảng 2–3 tiếng, kết hợp uống đủ nước và duy trì khẩu phần hợp lý. Thói quen này giúp hệ tiêu hoá hoạt động ổn định, mang lại cảm giác nhẹ bụng và thoải mái khi thức dậy.
Từng giành giật sự sống vì suy thận, phải chạy thận và ghép thận, người phụ nữ quyết giữ người thân không đi vào 'vết xe đổ'Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Hai chị em cùng mắc suy thận, từ kinh nghiệm của mình, chị Hoài đã luôn nhắc nhở chị gái để không đi vào vết xe đổ của mình.
Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránhBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Cháo mực là món ăn quen thuộc, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng, được nhiều người lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trìBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.
Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyênBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Các món cuốn từ rau sống, thịt và hải sản được nhiều người ưa chuộng nhờ cảm giác nhẹ bụng, ít ngấy. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn thường xuyên, đặc biệt là một số nhóm đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.
Người đàn ông 51 tuổi mắc cùng lúc 2 loại ung thư nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Ho kéo dài, khó thở, đau ngực âm ỉ, người bệnh đi khám phát hiện đồng thời 2 khối ung thư trong lồng ngực và được phẫu thuật loại bỏ cả hai trong một lần.
Chuyên gia cảnh báo: Ung thư đại tràng di căn gan- nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đenBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Một người đàn ông cao tuổi nhập viện vì mệt mỏi kéo dài và đi ngoài phân đen, sau đó được xác định mắc ung thư đại tràng đã di căn gan. Trường hợp này được các chuyên gia cảnh báo là không hiếm gặp, bởi nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh thường mờ nhạt và dễ bị bỏ qua.
Tưởng chỉ ù tai thông thường, người phụ nữ 48 tuổi được phát hiện khối u nguy hiểm ẩn sâu trong hòm nhĩBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Tiếng ù tai liên tục theo nhịp mạch đập không chỉ gây khó chịu mà còn là tín hiệu cảnh báo những khối u nguy hiểm ẩn sâu trong hòm nhĩ.
Người đàn ông bất ngờ phát hiện dị dạng mạch máu não ở tuổi 59: Ai có dấu hiệu đau đầu, ù tai cần cảnh giácBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Chịu đựng tình trạng đau đầu, ù tai kéo dài, người đàn ông 59 tuổi đi khám lại phát hiện dị dạng mạch máu não.
Chuyên gia chỉ rõ: Ăn nấm đúng cách - lợi đủ đường nhưng sai một bước có thể gây hạiBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc bảo quản sai, loại thực phẩm này có thể tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ.
Ngủ đủ vẫn mệt? 3 thói quen buổi tối tưởng vô hại nhưng đang âm thầm 'rút cạn năng lượng' của bạnBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Ngủ đủ nhưng sáng nào cũng mệt rã rời, đầu óc nặng trĩu và chẳng còn chút năng lượng? Có thể bạn đang tự “bào mòn” cơ thể mỗi tối mà không hề nhận ra.
