Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Vì sao nên ăn thực phẩm giàu chất xơ vào buổi tối?

Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ tiêu hoá, đặc biệt khi được bổ sung vào bữa tối. Việc lựa chọn đúng thực phẩm giúp kích thích nhu động ruột, hạn chế đầy bụng và tạo điều kiện để cơ thể đào thải tốt hơn vào sáng hôm sau.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu 5 thực phẩm giàu chất xơ nên ăn vào buổi tối gồm: hạt chia, ngũ cốc nguyên hạt, rau họ cải nấu chín, kiwi và khoai lang. Đây là những thực phẩm vừa dễ tiêu hoá, vừa cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Để đạt hiệu quả tốt, nên ăn các thực phẩm này trước giờ ngủ khoảng 2–3 tiếng, kết hợp uống đủ nước và duy trì khẩu phần hợp lý. Thói quen này giúp hệ tiêu hoá hoạt động ổn định, mang lại cảm giác nhẹ bụng và thoải mái khi thức dậy.