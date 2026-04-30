Người đàn ông 30 tuổi tổn thương thận cấp, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thứ năm, 07:00 30/04/2026 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Tự ý dùng thuốc giảm đau khi sốt và đau nhức, người đàn ông 30 tuổi phải nhập viện vì tổn thương thận cấp – tình trạng có thể tiến triển thành suy thận nếu không được xử trí kịp thời.

Tổn thương thận vì tự ý dùng thuốc

Tự ý dùng thuốc giảm đau khi sốt và đau nhức tưởng chừng vô hại, một người đàn ông 30 tuổi phải nhập viện vì tổn thương thận cấp – tình trạng có thể tiến triển thành suy thận nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân nam (30 tuổi), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, đến khám tại chuyên khoa Nội thận – khớp, Bệnh viện 19-8 trong tình trạng buồn nôn, phù chân và lượng nước tiểu giảm dưới 500 ml/24 giờ.

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng 2 tuần trước nhập viện, người bệnh có biểu hiện đau lưng, đau đầu và sốt 38°C. Tuy nhiên, thay vì đi khám, bệnh nhân đã tự mua thuốc giảm đau, hạ sốt về uống liên tục trong 5 ngày.

Sau khi dùng thuốc, các triệu chứng ban đầu thuyên giảm. Nhưng chỉ vài ngày sau khi ngừng thuốc, người bệnh bắt đầu mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đồng thời nhận thấy lượng nước tiểu giảm dần dù vẫn uống đủ nước. Hai chân phù tăng khiến bệnh nhân buộc phải nhập viện kiểm tra.

Người bệnh tổn thương thận cấp liên quan đến thói quen tự ý dùng thuốc. Ảnh: BVCC

Tổn thương thận cấp: Biến chứng nguy hiểm từ việc tự ý dùng thuốc

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có nồng độ ure máu 20 mmol/l, creatinin tăng lên 250 µmol/l kèm rối loạn điện giải – dấu hiệu điển hình của tổn thương thận cấp. Siêu âm ghi nhận hai thận vẫn có hình thái và kích thước bình thường, cho thấy tổn thương xảy ra cấp tính.

Các bác sĩ đã điều trị theo phác đồ chuyên khoa. Sau một tuần, chức năng thận của người bệnh dần hồi phục và được xuất viện, tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Theo các chuyên gia, đây là một trong nhiều trường hợp tổn thương thận cấp liên quan đến thói quen tự ý dùng thuốc – đặc biệt là thuốc giảm đau, chống viêm – mà không có chỉ định của bác sĩ. Không phải bệnh nhân nào cũng may mắn hồi phục hoàn toàn, nhiều trường hợp có thể tiến triển thành suy thận hoặc để lại di chứng lâu dài.

Dấu hiệu tổn thương thận cấp dễ bị bỏ qua

Tổn thương thận cấp (Acute Kidney Injury – AKI) là tình trạng suy giảm chức năng thận xảy ra đột ngột trong vài giờ đến vài ngày. Điều nguy hiểm là bệnh có thể diễn tiến âm thầm, triệu chứng không rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Người bệnh có thể chỉ thấy tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, cơ thể phù nhẹ hoặc mệt mỏi, chán ăn. Khi tình trạng nặng hơn, có thể xuất hiện buồn nôn, khó thở, tăng cân nhanh do giữ nước hoặc thậm chí rối loạn ý thức.

Chính vì những biểu hiện không đặc hiệu này, nhiều người dễ nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường và bỏ qua “thời gian vàng” điều trị.

Tổn thương thận cấp nguy hiểm ra sao?

Thận đóng vai trò lọc máu, đào thải độc tố và duy trì cân bằng nước – điện giải cho cơ thể. Khi bị tổn thương cấp tính, các chất độc có thể tích tụ nhanh chóng, gây rối loạn điện giải, toan chuyển hóa và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan như tim, phổi, não.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hàng triệu ca tổn thương thận cấp trên toàn cầu, trong đó phần lớn có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Nguy cơ suy thận từ những thói quen quen thuộc

Các bác sĩ cảnh báo, nhiều thói quen phổ biến trong đời sống có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp, trong đó đáng chú ý là việc tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, những người mắc bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, người cao tuổi hoặc đang trong tình trạng mất nước, nhiễm trùng nặng cũng có nguy cơ cao bị tổn thương thận.

Để phòng tránh, mỗi người cần duy trì thói quen uống đủ nước, không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định, đồng thời kiểm soát tốt các bệnh lý nền. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiểu ít, phù, mệt mỏi kéo dài, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Thiếu nữ sinh 19 tuổi suy thận cấp, men gan tăng cao thừa nhận mắc sai lầm này trong lúc giảm cân

GĐXH - Một nữ sinh 19 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, men gan tăng cao và rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng sau khi sử dụng trà giảm cân.

