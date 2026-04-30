Người đàn ông 40 tuổi bị liệt mặt thừa nhận 1 sai lầm trong lúc nằm điều hòa: Ai có thói quen này cần bỏ ngay
GĐXH - Một trường hợp bị liệt mặt với biểu hiện méo miệng, nhắm mắt không kín là lời cảnh báo rõ ràng nếu bạn còn giữ thói quen bật điều hòa để nhiệt độ quá thấp.
Liệt mặt sau thời gian dài làm việc trong phòng điều hòa
Trong những ngày nắng nóng, điều hòa gần như trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình và văn phòng. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt là gây liệt mặt (liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên).
Mới đây, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 40 tuổi nhập viện trong tình trạng mắt trái không nhắm kín, miệng méo lệch sang phải, ăn uống khó khăn, kèm đau đầu lan xuống vùng cổ gáy và hạn chế vận động.
Nguyên nhân đến từ chênh lệch nhiệt độ đột ngột
Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị liệt mặt trái do lạnh. Nguyên nhân chính liên quan đến việc thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa với nhiệt độ thấp, chênh lệch lớn so với môi trường bên ngoài.
Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến mạch máu nuôi dây thần kinh co thắt, dẫn đến thiếu máu cục bộ tạm thời và gây tổn thương dây thần kinh số 7 – dây thần kinh chi phối vận động cơ mặt.
Điều trị sớm giúp phục hồi nhanh, hạn chế di chứng
Người bệnh được điều trị bằng phương pháp kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền như châm cứu, điện châm, xoa bóp bấm huyệt và dùng thuốc.
Sau 8 ngày điều trị tích cực, tình trạng cải thiện rõ rệt: cơ mặt dần cân đối, mắt nhắm kín hơn, ăn uống thuận lợi và giảm đau vùng cổ gáy. Trước khi xuất viện, bệnh nhân được hướng dẫn tiếp tục tập phục hồi chức năng để tránh tái phát.
Những sai lầm khi dùng điều hòa nhiều người mắc phải
Theo các bác sĩ, không ít người có thói quen để nhiệt độ điều hòa quá thấp hoặc ngồi trực tiếp dưới luồng gió lạnh. Ngoài ra, việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng và lạnh mà không có thời gian thích nghi cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Đặc biệt vào ban đêm, khi cơ thể giảm thân nhiệt tự nhiên, việc để điều hòa lạnh sâu có thể khiến vùng mặt và cổ dễ bị nhiễm lạnh hơn.
Cảnh báo dấu hiệu liệt mặt cần đi khám sớm
Các dấu hiệu của Liệt mặt thường xuất hiện đột ngột và dễ nhận biết như méo miệng, nhắm mắt không kín, tê bì một bên mặt hoặc khó ăn uống.
Bác sĩ khuyến cáo người dân nên điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức phù hợp, khoảng 26–28°C, tránh luồng gió thổi trực tiếp vào mặt, đồng thời giữ ấm vùng cổ – mặt, nhất là khi ngủ.
Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Việc can thiệp sớm giúp tăng khả năng phục hồi hoàn toàn và hạn chế biến chứng lâu dài.
Người đàn ông 30 tuổi tổn thương thận cấp, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Tự ý dùng thuốc giảm đau khi sốt và đau nhức, người đàn ông 30 tuổi phải nhập viện vì tổn thương thận cấp – tình trạng có thể tiến triển thành suy thận nếu không được xử trí kịp thời.
Không chỉ kem chống nắng: 4 thứ này sẽ giúp làn da 'sống sót' qua mọi chuyến du lịchBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đi du lịch về da xỉn màu, khô ráp là chuyện nhiều người gặp phải. Nhưng ít ai biết rằng, chỉ cần thay đổi một vài món ăn quen thuộc, làn da có thể được bảo vệ từ bên trong – ngay cả khi bạn phơi nắng cả ngày.
Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quánBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Cảm thấy khó thở khi đi bộ, tức ngực và thỉnh thoảng bị hồi hộp, anh Lâm (35 tuổi, quản lý tại một công ty ở Đài Loan - Trung Quốc) đi khám được phát hiện bị suy thận độ 3. Nguyên nhân mắc bệnh do những món ăn quen thuộc của người này.
Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biếtBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Lựa chọn thực phẩm phù hợp vào buổi tối, đặc biệt là nhóm giàu chất xơ, có thể giúp giảm khó tiêu và hỗ trợ hệ tiêu hoá hoạt động trơn tru hơn.
Từng giành giật sự sống vì suy thận, phải chạy thận và ghép thận, người phụ nữ quyết giữ người thân không đi vào 'vết xe đổ'Bệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Hai chị em cùng mắc suy thận, từ kinh nghiệm của mình, chị Hoài đã luôn nhắc nhở chị gái để không đi vào vết xe đổ của mình.
Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránhBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Cháo mực là món ăn quen thuộc, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng, được nhiều người lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trìBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.
Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyênBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Các món cuốn từ rau sống, thịt và hải sản được nhiều người ưa chuộng nhờ cảm giác nhẹ bụng, ít ngấy. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn thường xuyên, đặc biệt là một số nhóm đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.
Người đàn ông 51 tuổi mắc cùng lúc 2 loại ung thư nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Ho kéo dài, khó thở, đau ngực âm ỉ, người bệnh đi khám phát hiện đồng thời 2 khối ung thư trong lồng ngực và được phẫu thuật loại bỏ cả hai trong một lần.
Chuyên gia cảnh báo: Ung thư đại tràng di căn gan- nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đenBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Một người đàn ông cao tuổi nhập viện vì mệt mỏi kéo dài và đi ngoài phân đen, sau đó được xác định mắc ung thư đại tràng đã di căn gan. Trường hợp này được các chuyên gia cảnh báo là không hiếm gặp, bởi nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh thường mờ nhạt và dễ bị bỏ qua.
Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trìBệnh thường gặp
GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.