Người đàn ông 40 tuổi bị liệt mặt thừa nhận 1 sai lầm trong lúc nằm điều hòa: Ai có thói quen này cần bỏ ngay

Liệt mặt sau thời gian dài làm việc trong phòng điều hòa

Trong những ngày nắng nóng, điều hòa gần như trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình và văn phòng. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt là gây liệt mặt (liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên).

Mới đây, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 40 tuổi nhập viện trong tình trạng mắt trái không nhắm kín, miệng méo lệch sang phải, ăn uống khó khăn, kèm đau đầu lan xuống vùng cổ gáy và hạn chế vận động.

Người bệnh bị liệt mặt do ngồi trong điều hòa để nhiệt độ thấp. Ảnh: BVCC

Nguyên nhân đến từ chênh lệch nhiệt độ đột ngột

Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị liệt mặt trái do lạnh. Nguyên nhân chính liên quan đến việc thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa với nhiệt độ thấp, chênh lệch lớn so với môi trường bên ngoài.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến mạch máu nuôi dây thần kinh co thắt, dẫn đến thiếu máu cục bộ tạm thời và gây tổn thương dây thần kinh số 7 – dây thần kinh chi phối vận động cơ mặt.

Điều trị sớm giúp phục hồi nhanh, hạn chế di chứng

Người bệnh được điều trị bằng phương pháp kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền như châm cứu, điện châm, xoa bóp bấm huyệt và dùng thuốc.

Sau 8 ngày điều trị tích cực, tình trạng cải thiện rõ rệt: cơ mặt dần cân đối, mắt nhắm kín hơn, ăn uống thuận lợi và giảm đau vùng cổ gáy. Trước khi xuất viện, bệnh nhân được hướng dẫn tiếp tục tập phục hồi chức năng để tránh tái phát.

Những sai lầm khi dùng điều hòa nhiều người mắc phải

Theo các bác sĩ, không ít người có thói quen để nhiệt độ điều hòa quá thấp hoặc ngồi trực tiếp dưới luồng gió lạnh. Ngoài ra, việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng và lạnh mà không có thời gian thích nghi cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đặc biệt vào ban đêm, khi cơ thể giảm thân nhiệt tự nhiên, việc để điều hòa lạnh sâu có thể khiến vùng mặt và cổ dễ bị nhiễm lạnh hơn.

Cảnh báo dấu hiệu liệt mặt cần đi khám sớm

Các dấu hiệu của Liệt mặt thường xuất hiện đột ngột và dễ nhận biết như méo miệng, nhắm mắt không kín, tê bì một bên mặt hoặc khó ăn uống.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức phù hợp, khoảng 26–28°C, tránh luồng gió thổi trực tiếp vào mặt, đồng thời giữ ấm vùng cổ – mặt, nhất là khi ngủ.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Việc can thiệp sớm giúp tăng khả năng phục hồi hoàn toàn và hạn chế biến chứng lâu dài.