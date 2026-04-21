Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránh

Cháo mực – món ăn bổ dưỡng với nhiều lợi ích cho cơ thể

Cháo mực từ lâu đã được xem là món ăn nhẹ, dễ ăn và phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người cần phục hồi sức khỏe. Không chỉ cung cấp năng lượng, món ăn này còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, mực là thực phẩm giàu protein, ít chất béo bão hòa, đồng thời cung cấp các vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Trong đó, mực chứa DHA – một loại omega-3 quan trọng có lợi cho tim mạch. Omega-3 cùng với các chất chống viêm có trong mực giúp giảm viêm, giảm đau khớp và hỗ trợ cải thiện tình trạng viêm khớp dạng thấp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn.

Cháo mực là món ăn giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều protein, vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, phốt pho trong mực đóng vai trò quan trọng trong việc giúp xương và răng chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ tái tạo mô và duy trì sự ổn định pH trong máu. Bên cạnh đó, magie có trong mực góp phần tăng cường hoạt động của enzyme, hỗ trợ co cơ và nâng cao hệ miễn dịch.

Mực cũng là nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào, giúp giảm homocysteine – yếu tố liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch. Vitamin B2 trong mực còn có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa đau nửa đầu, đặc biệt có lợi cho trẻ em. Ngoài ra, cháo mực còn cung cấp kẽm, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh truyền nhiễm như cảm cúm.

Không phải ai cũng phù hợp với cháo mực

Dù là món ăn bổ dưỡng, cháo mực không phải lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình lưu ý một số nhóm đối tượng cần thận trọng khi sử dụng.

Trước hết là những người có tiền sử dị ứng với hải sản, đặc biệt là động vật có vỏ. Trong mực có chứa tropomyosin – một protein có thể gây dị ứng, dẫn đến các biểu hiện như ngứa, nổi mẩn, kích ứng da hoặc các phản ứng khác.

Bên cạnh đó, người mắc các bệnh liên quan đến dạ dày và lá lách cũng nên hạn chế. Theo quan niệm dinh dưỡng, mực có tính lạnh, có thể làm tăng tính hàn trong cơ thể. Với những người có cơ địa nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề về tiêu hóa, việc ăn cháo mực có thể khiến triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Dù bổ dưỡng, cháo mực không phù hợp với một số nhóm người như người bị gout, dị ứng hải sản hoặc bệnh tiêu hóa.

Những người mắc bệnh ngoài da như chàm, viêm da hoặc phát ban cũng cần cân nhắc. Việc tiêu thụ cháo mực có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn, kéo dài thời gian hồi phục.

Đặc biệt, người mắc bệnh gout cần hạn chế món ăn này. Mực chứa purin – hợp chất có thể làm tăng nồng độ acid uric trong máu. Nếu tiêu thụ thường xuyên, nguy cơ tái phát các cơn gout sẽ tăng lên, gây đau đớn và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Lưu ý khi sử dụng cháo mực

Cháo mực vẫn là món ăn tốt nếu sử dụng đúng cách và phù hợp với thể trạng. Đối với người khỏe mạnh, có thể bổ sung vào thực đơn một cách hợp lý để tận dụng giá trị dinh dưỡng.

Tuy nhiên, với những người thuộc nhóm nguy cơ, cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng và tốt nhất nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ.

Cháo mực không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải cứ bổ là tốt cho tất cả. Việc hiểu rõ cơ thể và lựa chọn thực phẩm phù hợp mới là cách giúp bạn bảo vệ sức khỏe một cách hiệu quả và bền vững.