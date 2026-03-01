Ô tô bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào gầm xe tải: Tài xế đối diện hình phạt cực nặng?

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra khoảng 21h15 tối 27/2 trên tuyến đường Vành đai 3, hướng cầu Thanh Trì đi Linh Đàm. Đoạn video được camera hành trình ghi lại, cho thấy một xe máy do một phụ nữ điều khiển, ngồi phía sau là một người đàn ông và một trẻ nhỏ đang lưu thông bình thường thì bị một ô tô bán tải màu ghi xám vượt lên.

Ô tô bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào xe tải (Nguồn: MXH)

Ngay khi vượt lên, chiếc ô tô bán tải bất ngờ đánh lái sang trái, tạt ngang đầu xe máy, khiến người điều khiển không kịp xử lý và mất lái. Cả ba người trên xe máy ngã văng xuống mặt đường.

Tình huống trở nên đặc biệt nguy hiểm khi thời điểm đó có xe tải lớn chạy song song bên cạnh, 3 người suýt bị cuốn vào gầm xe. Rất may phương tiện phía sau đã giảm tốc kịp thời nên không xảy ra va chạm nghiêm trọng hơn.

Sau cú ngã, người đàn ông nhanh chóng ôm đứa trẻ đứng dậy, trong khi chiếc bán tải tiếp tục rời khỏi hiện trường.

Dư luận bức xúc, công an vào cuộc xác minh

Ngay sau khi clip lan truyền rộng rãi, Đội CSGT đường bộ số 14 – Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin và tiến hành xác minh để làm rõ danh tính tài xế cũng như diễn biến vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm biển kiểm soát chiếc bán tải màu ghi xám, xác minh thông tin người điều khiển phương tiện để làm rõ dấu hiệu vi phạm và mức độ hậu quả xảy ra.

Vụ việc được đánh giá có dấu hiệu gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người tham gia giao thông, đặc biệt khi nạn nhân có trẻ em đi cùng.

Không chỉ là một va chạm giao thông thông thường, nhiều ý kiến cho rằng hành vi trong clip mang dấu hiệu cố tình chèn ép, bởi xe bán tải đã vượt lên từ phía sau, di chuyển ngang hàng với xe máy rồi bất ngờ đánh lái tạt đầu ở khoảng cách cực gần.

Nhiều người nhận định, nếu hành vi mang tính uy hiếp hoặc trả đũa trên đường, đây không còn là lỗi vô ý mà có thể bị xem xét ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Chính yếu tố "chủ động ép xe" khiến đoạn clip gây làn sóng phẫn nộ lớn trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng chỉ cần lệch lái thêm vài chục centimet, hậu quả có thể là tai nạn chết người.

Tài xế ô tô bán tải có thể đối diện nguy cơ bị xử lý hình sự

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Hoàng Văn Hà, Công ty Luật TNHH ARC Hà Nội (HNLAW) chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam , cho biết người điều khiển ô tô trong trường hợp này có thể đối mặt các mức xử lý khác nhau, tùy kết quả điều tra.

Về chế tài hành chính, nếu xác định ô tô bán tải vi phạm quy tắc vượt xe hoặc chuyển hướng không đảm bảo an toàn, tài xế sẽ bị phạt tiền ở mức cao, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng hoặc lâu hơn tùy theo mức độ vi phạm. Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Trong trường hợp hành vi này gây thương tích, thiệt hại tài sản hoặc đủ yếu tố cấu thành tội phạm, tài xế có thể bị truy cứu theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Ở khung hình phạt này, tài xế ô tô bán tải có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1-5 năm. Nếu hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, án tù có thể lên tới 15 năm.

Các chuyên gia giao thông nhấn mạnh, hành vi tạt đầu hoặc chèn ép phương tiện khác là một trong những nguyên nhân dễ dẫn tới tai nạn dây chuyền trên các tuyến đường tốc độ cao như Vành đai 3 - nơi mật độ xe lớn và khoảng cách an toàn rất quan trọng.

Chỉ một cú đánh lái thiếu kiểm soát cũng có thể biến mâu thuẫn giao thông nhỏ thành thảm kịch, đặc biệt khi nạn nhân là người yếu thế như trẻ em.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ. Kết luận cuối cùng sẽ quyết định liệu tài xế bán tải chỉ bị xử phạt hành chính hay phải đối diện trách nhiệm hình sự với mức án nặng hơn.