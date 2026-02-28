Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị
GĐXH - Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiếp cận, xử lý vật liệu nổ còn sót lại.
Ngày 28/2, Đội EOD NPA/RENEW (lực lượng xử lý bom mìn lưu động thuộc chương trình hợp tác giữa Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy và dự án RENEW tại Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử lý nhiều tin báo về vật liệu nổ do người dân xã Gio Linh cung cấp.
Trước đó, ngày 25/2, lực lượng này liên tiếp nhận được các cuộc gọi phản ánh của người dân về việc phát hiện bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
Tại thôn Long Hải, anh Lê Hoàng Khánh (21 tuổi) trong lúc dọn vườn đã phát hiện 2 quả đạn pháo 155mm chứa thuốc nổ mạnh. Ngay sau khi nhận tin, đội xử lý có mặt tại hiện trường, kiểm tra và xác định cả 2 quả đạn đã mất ngòi nổ.
Cùng thời điểm, tại thôn Xuân Hòa, một học sinh lớp 10 phát hiện vật thể nghi là bom mìn trong khu vườn bỏ hoang gần nhà nên báo cho gia đình và dẫn lực lượng chức năng đến kiểm tra. Qua xác minh, đó là một quả đạn cối 60mm.
Từ thông tin này, người dân trong thôn nhớ lại khu vực gần ao cá còn một vật nổ khác nên cung cấp thêm vị trí. Đội xử lý tiếp tục rà soát và phát hiện thêm 1 quả đạn cối 81mm.
Gần đó, ông Lê Anh Quốc khi san lấp mặt bằng để chuẩn bị xây dựng phát hiện 1 quả đạn pháo 105mm nằm sát đường thôn. Thấy Đội EOD NPA/RENEW đang làm việc tại nhà bên cạnh, ông trực tiếp đến trình báo.
Tại thôn Trúc Lâm, ông Trần Xuân Hiếu trong lúc tát ao cá chuẩn bị cho vụ nuôi mới cũng phát hiện 1 quả đạn cối 60mm lộ dưới lớp bùn.
Tổng cộng 6 vật nổ gồm đạn pháo 155mm, 105mm và các loại đạn cối 60mm, 81mm được Đội EOD NPA RENEW thu gom, vận chuyển về bãi nổ tập trung và tiến hành tiêu hủy.
vv
