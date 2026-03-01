Từ 1/3/2026, bất động sản nhà ở được gắn mã định danh điện tử

Nghị định số 357/2025/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã quy định gắn mã định danh cho sản phẩm bất động sản là nhà ở, là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng; Mã định danh điện tử của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; Mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và Mã định danh điện tử của cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.

Nghị định có hiệu lực từ 1/3/2026./.