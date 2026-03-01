Từ 1/3/2026, bất động sản nhà ở được gắn mã định danh điện tử
Nghị định 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 quy định gắn mã định danh cho sản phẩm nhà ở, đơn vị quản lý chung cư, chứng chỉ môi giới bất động sản và cá nhân thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.
Nghị định số 357/2025/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã quy định gắn mã định danh cho sản phẩm bất động sản là nhà ở, là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng; Mã định danh điện tử của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; Mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và Mã định danh điện tử của cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.
Nghị định có hiệu lực từ 1/3/2026./.
5 con giáp sinh ra đã có phúc khí: Càng chăm chỉ càng giàuĐời sống - 22 phút trước
GĐXH - Trong tử vi phương Đông, có những con giáp dường như được ưu ái bởi vận may suốt cuộc đời.
Thời tiết hôm nay (1/3): Hà Nội trưa chiều nắng ráo, chiều tối mưa rào cục bộXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (1/3): Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh.
Từ 1/3/2026, 6 lỗi vi phạm này bị phạt nặng, tài xế và chủ xe cần biếtXã hội - 2 giờ trước
Nghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.
Tin sáng 1/3: Mùa hè 2026 có thể nắng nóng hơn; Tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng kýĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Dự báo năm 2026, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với 2025, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ tới tháng 8/2026.
Năm 2026, bị xóa đăng ký thường trú cần làm gì để không bị phạt?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Đăng ký thường trú là thủ tục hành chính ghi nhận nơi thường trú của công dân với cơ quan Nhà nước. Trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, người dân cần phải làm gì?
Thu phí điện tử toàn tuyến cao tốc nối TPHCM – Nam Trung BộĐời sống - 12 giờ trước
Ô tô từ TPHCM đi Phan Rang trả khoảng 374.000 đồng nếu lưu thông toàn tuyến cao tốc
Cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinhGiáo dục - 13 giờ trước
Bộ GD&ĐT quy định, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh.
Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậuPháp luật - 14 giờ trước
Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh hóa đã giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.
Phát hiện thi thể nổi trên biển Nhật LệXã hội - 15 giờ trước
GĐXH - Người dân Quảng Trị vừa phát hiện một thi thể nổi trên biển Nhật Lệ, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh.
Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng TrịThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiếp cận, xử lý vật liệu nổ còn sót lại.
Học sinh bỏ học sau Tết và nỗi buồn của giáo viênXã hội
GĐXH - Mồng 4 Tết, khi nhiều bạn bè còn đang du xuân, Hờ Y P., học sinh lớp 10C3 Trường THPT Tương Dương 1 (Nghệ An), đã mặc váy cưới.