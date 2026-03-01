Mới nhất
Thời tiết hôm nay (1/3): Hà Nội trưa chiều nắng ráo, chiều tối mưa rào cục bộ

Chủ nhật, 08:04 01/03/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (1/3): Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 1 / 3 tại Hà Nội: Nắng ráo ban ngày , mưa rào buổi tối - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 19-33 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 23-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa, chiều giảm mây, trời nắng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 20-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa, chiều giảm mây, trời nắng; gió Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ 20-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; gió Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ 22-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Nam đến Nam cấp 3-4; sóng cao 0,5-1,5m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 0,5-1,5m.

