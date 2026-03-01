Mới nhất
Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề

Chủ nhật, 13:15 01/03/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Nhờ sự can thiệp thần tốc của hơn 30 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đám cháy dữ dội bốc lên từ một xưởng phế liệu tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận.

Ngày 1/3, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16h56 chiều ngày 28/2/2026, tại địa chỉ số 16 Bắc Cầu, phường Bồ Đề. Ngọn lửa bùng phát từ một cơ sở thu mua phế liệu có kết cấu nhà tạm bằng khung thép, mái tôn và tường tôn.

Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, đám cháy đã phát triển rất nhanh, tạo ra cột khói đen đặc kèm theo nhiều khí độc, gây khó khăn cho việc tiếp cận ban đầu.

Khống chế biển lửa tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức chữa cháy và CNCH.

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã lập tức điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 và số 18. Tổng cộng 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường để triển khai đội hình.

Dưới sự chỉ huy quyết liệt, các mũi trinh sát đã nhanh chóng thâm nhập để tìm kiếm người bị nạn, đồng thời khai thác triệt để nguồn nước tại chỗ nhằm khoanh vùng đám cháy.

Khống chế biển lửa tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề Hà Nội 2026 - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt đám cháy và rà soát hiện trường.

Đến 17h23, ngọn lửa cơ bản đã bị khống chế, không còn khả năng cháy lan sang các công trình xung quanh. Đến 17h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

May mắn thay, vụ việc không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người. Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục túc trực để thoát khói và rà soát kỹ hiện trường nhằm loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra và làm rõ để xử lý theo đúng quy định.

Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng YênKhu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên

GĐXH - Đêm ngày 9/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng ở xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng sau đó phải huy động tối đa nguồn lực để dập tắt ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.

Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế

Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế

Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên

Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy tại khu biệt thự liền kề La Casta

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy tại khu biệt thự liền kề La Casta

Hà Nội: Xe Robot 'tham chiến', dập tắt vụ cháy kho xưởng rộng 2.000m² tại Đan Phượng

Hà Nội: Xe Robot 'tham chiến', dập tắt vụ cháy kho xưởng rộng 2.000m² tại Đan Phượng

Xe giường nằm cháy rụi trên cao tốc

Xe giường nằm cháy rụi trên cao tốc

Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố

Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhóm 18 thanh thiếu niên, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố TP Vinh (cũ), gây mất an ninh trật tự trong đêm.

Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu

Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu

Pháp luật - 19 giờ trước

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh hóa đã giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị công an ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.

Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm

Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.

Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.

Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng

Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Rạng sáng 27/2/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ khoảng 170m³ cát và tạm dừng hoạt động để điều tra, xử lý theo quy định.

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Pháp luật

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Pháp luật
Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Pháp luật
Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Pháp luật
Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Pháp luật

