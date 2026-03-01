Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề

Ngày 1/3, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16h56 chiều ngày 28/2/2026, tại địa chỉ số 16 Bắc Cầu, phường Bồ Đề. Ngọn lửa bùng phát từ một cơ sở thu mua phế liệu có kết cấu nhà tạm bằng khung thép, mái tôn và tường tôn.

Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, đám cháy đã phát triển rất nhanh, tạo ra cột khói đen đặc kèm theo nhiều khí độc, gây khó khăn cho việc tiếp cận ban đầu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức chữa cháy và CNCH.

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã lập tức điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 và số 18. Tổng cộng 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường để triển khai đội hình.

Dưới sự chỉ huy quyết liệt, các mũi trinh sát đã nhanh chóng thâm nhập để tìm kiếm người bị nạn, đồng thời khai thác triệt để nguồn nước tại chỗ nhằm khoanh vùng đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt đám cháy và rà soát hiện trường.

Đến 17h23, ngọn lửa cơ bản đã bị khống chế, không còn khả năng cháy lan sang các công trình xung quanh. Đến 17h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

May mắn thay, vụ việc không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người. Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục túc trực để thoát khói và rà soát kỹ hiện trường nhằm loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra và làm rõ để xử lý theo đúng quy định.