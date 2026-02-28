Phát hiện thi thể nổi trên biển Nhật Lệ
GĐXH - Người dân Quảng Trị vừa phát hiện một thi thể nổi trên biển Nhật Lệ, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh.
Ngày 28/2, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nghi là nữ giới trên biển Nhật Lệ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước tại cửa biển Nhật Lệ, thuộc địa phận TDP 7 Hải Thành, phường Đồng Hới. Thi thể mặc áo đỏ, quần đen.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng đã tiến hành phong tỏa khu vực, tổ chức vớt thi thể lên bờ để phục vụ công tác xác minh.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.
