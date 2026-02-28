Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phát hiện thi thể nổi trên biển Nhật Lệ

Thứ bảy, 18:52 28/02/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người dân Quảng Trị vừa phát hiện một thi thể nổi trên biển Nhật Lệ, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh.

Ngày 28/2, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nghi là nữ giới trên biển Nhật Lệ.

Phát hiện thi thể nổi trên biển Nhật Lệ - Ảnh 1.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước tại cửa biển Nhật Lệ, thuộc địa phận TDP 7 Hải Thành, phường Đồng Hới. Thi thể mặc áo đỏ, quần đen.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng đã tiến hành phong tỏa khu vực, tổ chức vớt thi thể lên bờ để phục vụ công tác xác minh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tìm thấy thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên hồ ở trung tâm Hà TĩnhTìm thấy thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên hồ ở trung tâm Hà Tĩnh

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên mặt hồ nên trình báo cơ quan chức năng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên hồ ở trung tâm Hà Tĩnh

Tìm thấy thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên hồ ở trung tâm Hà Tĩnh

Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch

Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM

Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM

Cùng chuyên mục

Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu

Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu

Pháp luật - 48 phút trước

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh hóa đã giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị

Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiếp cận, xử lý vật liệu nổ còn sót lại.

TPHCM: Thêm nhiều trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026

TPHCM: Thêm nhiều trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026

Giáo dục - 2 giờ trước

(Nhiều trường phổ thông ở TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 và nhóm môn học lựa chọn tổ chức từ lớp 10

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết

Đời sống - 4 giờ trước

Sau kỳ nghỉ Tết, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân vẫn trong tình trạng dang dở và không có dấu hiệu thi công. Hiện trạng bùn đất lầy lội bao trùm lối đi đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh của người dân.

Xe khách chở quá 12 người, tài xế và chủ xe bị phạt 90 triệu đồng

Xe khách chở quá 12 người, tài xế và chủ xe bị phạt 90 triệu đồng

Đời sống - 6 giờ trước

Kiểm tra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng Cục CSGT phát hiện một xe khách chở vượt 12 người so với số ghế được phép. Tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng

Tuổi trẻ Nghệ An hướng về người dân khó khăn

Tuổi trẻ Nghệ An hướng về người dân khó khăn

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, tổng nguồn lực trị giá hơn 2,2 tỷ đồng được huy động để triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa hướng về người dân khó khăn ở Nghệ An.

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị công an ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.

Cuộc đua lớp 10 tư thục: Đa phương thức xét tuyển, tránh đăng ký dàn trải ra sao?

Cuộc đua lớp 10 tư thục: Đa phương thức xét tuyển, tránh đăng ký dàn trải ra sao?

Giáo dục - 8 giờ trước

Mới đây, nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội đã bắt đầu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027. Mỗi trường một phương thức xét tuyển và mốc đăng ký khác nhau khiến nhiều gia đình chủ động nộp hồ sơ sớm vào 1–2 trường phù hợp, song cũng gia tăng áp lực lựa chọn trong giai đoạn ôn thi căng thẳng.

Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu

Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu

Đời sống - 9 giờ trước

Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện 2 kho đông lạnh đang chứa gần 6 tấn đuôi, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu, quán phở

Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu mạnh, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độ

Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu mạnh, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 26–28 độ C.

Xem nhiều

Học sinh bỏ học sau Tết và nỗi buồn của giáo viên

Học sinh bỏ học sau Tết và nỗi buồn của giáo viên

Xã hội

GĐXH - Mồng 4 Tết, khi nhiều bạn bè còn đang du xuân, Hờ Y P., học sinh lớp 10C3 Trường THPT Tương Dương 1 (Nghệ An), đã mặc váy cưới.

Tri ân 200 thầy thuốc, lương y nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tri ân 200 thầy thuốc, lương y nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Xã hội
Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực

Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực

Đời sống
Tin sáng 28/2: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the ở Hưng Yên; miền Bắc sắp chuyển rét sau chuỗi ngày nồm ẩm

Tin sáng 28/2: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the ở Hưng Yên; miền Bắc sắp chuyển rét sau chuỗi ngày nồm ẩm

Xã hội
Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiền

Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiền

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top