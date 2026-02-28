Phát hiện thi thể nổi trên biển Nhật Lệ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 28/2, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nghi là nữ giới trên biển Nhật Lệ.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước tại cửa biển Nhật Lệ, thuộc địa phận TDP 7 Hải Thành, phường Đồng Hới. Thi thể mặc áo đỏ, quần đen.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng đã tiến hành phong tỏa khu vực, tổ chức vớt thi thể lên bờ để phục vụ công tác xác minh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.