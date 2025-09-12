Ô tô chiếm vỉa hè, 'xếp hàng' dưới lòng đường Phạm Văn Đồng ở Hà Nội
GĐXH - Từ sáng đến chiều trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội không khó để bắt gặp cảnh lòng đường và vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô. Đặc biệt, khu vực trước các gara ô tô thường xuyên có hàng loạt xe đỗ thành 2 hàng dưới lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Video ô tô chiếm vỉa hè, 'xếp hàng' dưới lòng đường Phạm Văn Đồng ở Hà Nội:
Sáng 13/9, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe bồn và một xe máy điện của nữ sinh, tại khu vực nút giao thông Vạn Điểm (Phú Xuyên, Hà Nội).
Nam học sinh lớp 11 chạy xe điện trong sân trường rồi tông vào tường dẫn tới tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi do xe điện kẹt tay ga.
Xe máy do nữ sinh 16 tuổi ở Cà Mau điều khiển chở bạn học xảy ra va chạm với ô tô tải lưu thông cùng chiều đang rẽ trái, khiến cả hai thương vong.
Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) vào cuộc xác minh thông tin từ video và "tâm thư" được cho là do bé trai chia sẻ, kể về việc bị mẹ kế ngược đãi.
Một KOL thường xuyên đăng tải nhiều video có gắn, chèn link, banner quảng cáo các trang web cờ bạc trực tuyến trái phép. Mỗi video thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, người này vừa bị công an mời làm việc.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi ra sao?Thời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định
GĐXH - Tết Dương lịch 2026 sắp tới, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ kéo dài đến 4 ngày.
Nam thanh niên 21 tuổi, quê Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong khi vừa dùng điện thoại vừa sạc ở trong nhà.
GĐXH - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: “Qua trích xuất camera, chúng tôi xác định được biển số xe của tài xế. Ngay sau đó, bến xe đã chuyển thông tin cho Công an tỉnh Phú Thọ”.
Vụ va chạm liên hoàn giữa xe khách và 2 xe tải khiến hàng chục hành khách mắc kẹt, la hét kêu cứu.
