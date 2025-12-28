Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 diễn biến ra sao?
GĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc Gia, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch, với Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng ấm, ít mưa. Một số khu vực chịu ảnh hưởng mưa rải rác, chủ yếu vào đêm và sáng sớm, nhưng không kéo dài.
Thời tiết Miền Bắc: Trời rét, có mưa và sương mù
Từ 31/12/2025 đến 1/1/2026, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù rải rác làm giảm tầm nhìn, trưa chiều hửng nắng, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23–26°C, có nơi trên 26°C; thấp nhất 17–20°C, vùng núi có điểm dưới 16°C.
Từ đêm 1 đến 4/1/2026, khu vực có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm 1–2/1 có mưa nhỏ rải rác; trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ ban ngày 20–23°C, ban đêm 16–19°C, vùng núi dưới 16°C.
Bắc Trung Bộ đến Huế: Ngày nắng, đêm mưa
Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026 có mưa vài nơi, mưa tập trung về đêm, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều có nắng, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 23–26°C, thấp nhất 17–20°C.
Từ đêm 1 đến 4/1/2026, phía Bắc khu vực có mưa vài nơi, riêng 1–2/1 có mưa rải rác, trời chuyển rét; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ dao động 20–23°C, thấp nhất 17–20°C. Nam Trung Bộ: ngày nắng, đêm có mưa
Trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026, duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20–23°C, phía Nam 23–25°C; cao nhất 25–28°C, riêng phía Nam có nơi trên 28°C.
Từ 2–4/1/2026, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; phía Nam mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi, còn lại trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23–27°C, phía Nam 27–30°C; thấp nhất lần lượt 20–22°C và 22–24°C.
Thời tiết Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm lạnh
Từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, khu vực Tây Nguyên chủ đạo là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa không lớn.
Nhiệt độ cao nhất 25–28°C, có nơi trên 28°C; thấp nhất 15–18°C, một số nơi có thể dưới 15°C, thời tiết se lạnh về đêm, thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng
Nam Bộ: Nắng đẹp, có mưa rào
Từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, thời tiết nhìn chung khô ráo, thuận lợi cho hoạt động ngoài trời và đón năm mới.
Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30–33°C; thấp nhất 20–23°C ở miền Đông và 23–25°C ở miền Tây, không khí oi nhẹ nhưng không quá gắt.
