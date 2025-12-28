Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 diễn biến ra sao?

Chủ nhật, 17:10 28/12/2025 | Thời sự
M.H (th)
M.H (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc Gia, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch, với Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng ấm, ít mưa. Một số khu vực chịu ảnh hưởng mưa rải rác, chủ yếu vào đêm và sáng sớm, nhưng không kéo dài.

Thời tiết Miền Bắc: Trời rét, có mưa và sương mù

Từ 31/12/2025 đến 1/1/2026, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù rải rác làm giảm tầm nhìn, trưa chiều hửng nắng, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23–26°C, có nơi trên 26°C; thấp nhất 17–20°C, vùng núi có điểm dưới 16°C.

Từ đêm 1 đến 4/1/2026, khu vực có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm 1–2/1 có mưa nhỏ rải rác; trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ ban ngày 20–23°C, ban đêm 16–19°C, vùng núi dưới 16°C. 

Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 diễn biến ra sao và Dự báo thời tiết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bắc Trung Bộ đến Huế: Ngày nắng, đêm mưa

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026 có mưa vài nơi, mưa tập trung về đêm, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều có nắng, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 23–26°C, thấp nhất 17–20°C. 

Từ đêm 1 đến 4/1/2026, phía Bắc khu vực có mưa vài nơi, riêng 1–2/1 có mưa rải rác, trời chuyển rét; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ dao động 20–23°C, thấp nhất 17–20°C. Nam Trung Bộ: ngày nắng, đêm có mưa

Trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026, duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20–23°C, phía Nam 23–25°C; cao nhất 25–28°C, riêng phía Nam có nơi trên 28°C.

Từ 2–4/1/2026, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; phía Nam mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi, còn lại trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23–27°C, phía Nam 27–30°C; thấp nhất lần lượt 20–22°C và 22–24°C.

Thời tiết Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm lạnh

Từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, khu vực Tây Nguyên chủ đạo là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa không lớn.

Nhiệt độ cao nhất 25–28°C, có nơi trên 28°C; thấp nhất 15–18°C, một số nơi có thể dưới 15°C, thời tiết se lạnh về đêm, thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng

Nam Bộ: Nắng đẹp, có mưa rào

Từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, thời tiết nhìn chung khô ráo, thuận lợi cho hoạt động ngoài trời và đón năm mới.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30–33°C; thấp nhất 20–23°C ở miền Đông và 23–25°C ở miền Tây, không khí oi nhẹ nhưng không quá gắt.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Hà Nội và miền Bắc lặp lại điệp khúc thời tiết khiến nhiều người phải chi tiền ứng phó

Hà Nội và miền Bắc lặp lại điệp khúc thời tiết khiến nhiều người phải chi tiền ứng phó

Cùng chuyên mục

Vụ lật xe ở Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát hoạt động của nhà xe, lái xe

Vụ lật xe ở Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát hoạt động của nhà xe, lái xe

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Tại Công điện số 245/CĐ-TTg ngày 27/12/2025 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến phương tiện gây tai nạn.

Vụ lật xe ở Lào Cai: Tình trạng 7 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Vụ lật xe ở Lào Cai: Tình trạng 7 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Tối 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ lật xe thảm khốc tại Lào Cai. Hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương phức tạp.

Kết quả điều tra vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Lào Cai

Kết quả điều tra vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Lào Cai

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Tối ngày 27/12, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan chức năng đã thông tin sơ bộ kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông làm tử vong 9 người tại xã Phình Hồ.

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Hiện trường vụ tai nạn ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khiến 9 người tử vong là nơi có khúc cua tay áo, đường hẹp. Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do phương tiện đột ngột bị mất phanh, lật xe ở khu vực lưng dốc.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Thời sự - 23 giờ trước

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt nguy hiểm, nhắm vào người dân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương tại địa phương.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã xác định được danh tính và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại xã Phình Hồ.

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, thưởng 140 triệu đồng/người

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, thưởng 140 triệu đồng/người

Thời sự - 1 ngày trước

Tại Đà Nẵng, thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 140 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/người.

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo mới nhất, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, khu vực Bắc Bộ và miền Trung, trời rét về đêm và sáng sớm; trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết lý tưởng, ngày nắng ấm, chiều tối có mưa vài nơi.

Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu

Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra tại xã Phình Hồ khiến nhiều người tử vong tại chỗ.

Xem nhiều

CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

Thời sự

GĐXH - Nhặt được túi xách chứa 23 triệu đồng, chiến sĩ CSGT ở Huế liên hệ với Công an phường để xác minh, trao trả cho người đánh rơi.

Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026

Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026

Thời sự
Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Thời sự
Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Thời sự
Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top