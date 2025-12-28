Vụ lật xe ở Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát hoạt động của nhà xe, lái xe

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Vụ lật xe ở Lào Cai: Tình trạng 7 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức GĐXH - Tối 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ lật xe thảm khốc tại Lào Cai. Hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương phức tạp.

Theo đó, để sớm làm rõ nguyên nhân và ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo việc cứu chữa người bị nạn, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng; đồng thời chủ trì họp đánh giá nguyên nhân, làm rõ các yếu tố trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được giao kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến phương tiện gây tai nạn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế, việc chấp hành quy định trong hoạt động vận tải và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Hiện trường vụ tai nạn lật xe ở Lào Cai.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, giám sát chặt chẽ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng được giao rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến đường đèo dốc, tăng cường hệ thống cảnh báo nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động rà soát, sửa chữa các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là khu vực đèo dốc.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai Công điện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2025.

Trước đó, vào khoảng 7h40 ngày 27/12, tại Km35 tuyến đường nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 đã tự lật, khiến 9 người tử vong, nhiều người khác bị thương.