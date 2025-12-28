Vụ lật xe ở Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát hoạt động của nhà xe, lái xe
GĐXH - Tại Công điện số 245/CĐ-TTg ngày 27/12/2025 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến phương tiện gây tai nạn.
Theo đó, để sớm làm rõ nguyên nhân và ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo việc cứu chữa người bị nạn, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng; đồng thời chủ trì họp đánh giá nguyên nhân, làm rõ các yếu tố trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.
Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được giao kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến phương tiện gây tai nạn.
Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế, việc chấp hành quy định trong hoạt động vận tải và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, giám sát chặt chẽ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng được giao rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến đường đèo dốc, tăng cường hệ thống cảnh báo nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.
Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động rà soát, sửa chữa các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là khu vực đèo dốc.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai Công điện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2025.
