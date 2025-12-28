Mới nhất
Vụ lật xe ở Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát hoạt động của nhà xe, lái xe

Chủ nhật, 15:05 28/12/2025 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - Tại Công điện số 245/CĐ-TTg ngày 27/12/2025 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến phương tiện gây tai nạn.

Vụ lật xe ở Lào Cai: Tình trạng 7 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

GĐXH - Tối 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ lật xe thảm khốc tại Lào Cai. Hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương phức tạp.

Theo đó, để sớm làm rõ nguyên nhân và ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng yêu cầu  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo việc cứu chữa người bị nạn, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng; đồng thời chủ trì họp đánh giá nguyên nhân, làm rõ các yếu tố trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được giao kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến phương tiện gây tai nạn. 

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế, việc chấp hành quy định trong hoạt động vận tải và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Vụ lật xe Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu rà soát hoạt động vận tải tại Hà Nội - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe ở Lào Cai.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, giám sát chặt chẽ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng được giao rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến đường đèo dốc, tăng cường hệ thống cảnh báo nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động rà soát, sửa chữa các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là khu vực đèo dốc.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai Công điện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2025.

Trước đó, vào khoảng 7h40 ngày 27/12, tại Km35 tuyến đường nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 đã tự lật, khiến 9 người tử vong, nhiều người khác bị thương.
Vụ lật xe ở Lào Cai: Tình trạng 7 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

GĐXH - Tối 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ lật xe thảm khốc tại Lào Cai. Hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương phức tạp.

Tin liên quan

Vụ lật xe ở Lào Cai: Tình trạng 7 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Vụ lật xe ở Lào Cai: Tình trạng 7 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Kết quả điều tra vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Lào Cai

Kết quả điều tra vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Lào Cai

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Cùng chuyên mục

Vụ lật xe ở Lào Cai: Tình trạng 7 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Vụ lật xe ở Lào Cai: Tình trạng 7 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Tối 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ lật xe thảm khốc tại Lào Cai. Hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương phức tạp.

Kết quả điều tra vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Lào Cai

Kết quả điều tra vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Lào Cai

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Tối ngày 27/12, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan chức năng đã thông tin sơ bộ kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông làm tử vong 9 người tại xã Phình Hồ.

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện trường vụ tai nạn ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khiến 9 người tử vong là nơi có khúc cua tay áo, đường hẹp. Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do phương tiện đột ngột bị mất phanh, lật xe ở khu vực lưng dốc.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Thời sự - 21 giờ trước

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt nguy hiểm, nhắm vào người dân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương tại địa phương.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã xác định được danh tính và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại xã Phình Hồ.

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, thưởng 140 triệu đồng/người

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, thưởng 140 triệu đồng/người

Thời sự - 23 giờ trước

Tại Đà Nẵng, thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 140 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/người.

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo mới nhất, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, khu vực Bắc Bộ và miền Trung, trời rét về đêm và sáng sớm; trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết lý tưởng, ngày nắng ấm, chiều tối có mưa vài nơi.

Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu

Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra tại xã Phình Hồ khiến nhiều người tử vong tại chỗ.

Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại

Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người dân có thể nhận được thông báo phạt nguội trong vòng 2 giờ sau khi vi phạm giao thông bằng các ứng dụng trên smartphone, dữ liệu được cập nhật liên tục 24/7.

CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

Thời sự

GĐXH - Nhặt được túi xách chứa 23 triệu đồng, chiến sĩ CSGT ở Huế liên hệ với Công an phường để xác minh, trao trả cho người đánh rơi.

Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026

Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026

Thời sự
Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Thời sự
Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Thời sự
Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Thời sự

