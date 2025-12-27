Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe ô tô biển kiểm soát 29B-61406 bị lật.

Hậu quả vụ tai nạn, làm 9 người tử vong. Trong đó, 8 người tử vong tại chỗ, 01 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu và 09 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc số 339 chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu người bị nạn. Đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô hư hỏng nặng.

Các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, Xây dựng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương.

Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình nạn nhân.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi sát tình hình, tập trung cao nhất cho công tác cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện nay, công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành theo quy định của pháp luật.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục cập nhập thông tin vụ việc.

Video hiện trường xảy ra vụ tai nạn ở Lào Cai: