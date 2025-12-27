Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
GĐXH - Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra tại xã Phình Hồ khiến nhiều người tử vong tại chỗ.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe ô tô biển kiểm soát 29B-61406 bị lật.
Hậu quả vụ tai nạn, làm 9 người tử vong. Trong đó, 8 người tử vong tại chỗ, 01 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu và 09 người bị thương.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc số 339 chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu người bị nạn. Đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại hiện trường.
Các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, Xây dựng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương.
Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình nạn nhân.
Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi sát tình hình, tập trung cao nhất cho công tác cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Hiện nay, công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành theo quy định của pháp luật.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục cập nhập thông tin vụ việc.
Video hiện trường xảy ra vụ tai nạn ở Lào Cai:
Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo mới nhất, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, khu vực Bắc Bộ và miền Trung, trời rét về đêm và sáng sớm; trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết lý tưởng, ngày nắng ấm, chiều tối có mưa vài nơi.
Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoạiThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Người dân có thể nhận được thông báo phạt nguội trong vòng 2 giờ sau khi vi phạm giao thông bằng các ứng dụng trên smartphone, dữ liệu được cập nhật liên tục 24/7.
CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần traThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Nhặt được túi xách chứa 23 triệu đồng, chiến sĩ CSGT ở Huế liên hệ với Công an phường để xác minh, trao trả cho người đánh rơi.
Hà Nội triển khai tổng thể các giải pháp khắc phục điểm nghẽn ô nhiễm môi trườngThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch về việc triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.
Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo các mô hình dự báo thì đúng là có khả năng có không khí lạnh về miền Bắc vào đầu tháng 1 (đợt đầu tiên có thể là ngày 3/1); Tổng cộng có 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ Thủ đô.
Sợ cha mẹ mắng vì làm vỡ chén bát, hai bé trai ở Gia Lai bỏ nhà “đi bụi”Thời sự - 20 giờ trước
Vì lo sợ bị cha mẹ la mắng, một bé trai 7 tuổi đã rủ bé trai 11 tuổi cùng trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai bỏ nhà đi lang thang bằng xe đạp.
Miền Bắc còn rét đậm, băng giá?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục trời rét, mức nhiệt dao động từ 11-14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 8 độ có thể xuất hiện băng giá và sương muối.
Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.
Từ tháng 01/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế phương tiện di chuyển trên đường Vành đai 3 trên caoThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa thống nhất triển khai phương án thí điểm hạn chế một số loại phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông trên trục đường huyết mạch này.
Cao Bằng: Một cuộc kiểm tra bất ngờ, gần 12 tấn chân gà đông lạnh bị phát hiệnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tối 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một xe ô tô vận chuyển gần 12 tấn chân gà đông lạnh, không rõ nguồn gốc tại xã Hạ Lang.
Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?Thời sự
GĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.