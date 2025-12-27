Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Công văn số 339-CV/TU chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng Công an, Y tế, Xây dựng và chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông, cấp cứu người bị nạn và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.