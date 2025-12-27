Vụ lật xe ở Lào Cai: Tình trạng 7 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức
GĐXH - Tối 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ lật xe thảm khốc tại Lào Cai. Hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương phức tạp.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong tại xã Phình Hồ (Lào Cai), ngay trong chiều tối cùng ngày (27/12), những nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển tuyến về Hà Nội để đảm bảo điều kiện cứu chữa tốt nhất
Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, vào khoảng 18h00 ngày 27/12, bệnh viện đã tiếp nhận 7 bệnh nhân từ vụ tai nạn nói trên. Ngay khi xe cấp cứu cập bến, các kíp trực đã khẩn trương thăm khám, đánh giá tổn thương và xử trí cấp cứu kịp thời.
Các nạn nhân bị đa chấn thương, nhiều trường hợp chấn thương sọ não kết hợp với tổn thương xương khớp nghiêm trọng do va đập mạnh trong quá trình xe lật.
Tình trạng sơ bộ của các bệnh nhân hiện đang cấp cứu như sau, bệnh nhân L.C.C (29 tuổi, Hà Nội) chấn thương ngực kín (đã dẫn lưu màng phổi) và vết thương phức tạp tầng sinh môn. Bệnh nhân này đã có chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.
Bệnh nhân Đ.T.N.H (37 tuổi, Hà Nội): Bị đa chấn thương rất nặng bao gồm: Chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, đùi phải và chấn thương khung chậu; Bệnh nhân N.T.P.K (26 tuổi, Đắk Lắk): Đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, chấn thương khung chậu và vai trái;
Bệnh nhân P.M.Q (37 tuổi, Hà Nội): Chấn thương sọ não (máu tụ ngoài màng cứng trán phải), gãy xương bả vai trái; Bệnh nhân H.N.A (24 tuổi, Hà Nội): Theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, vai phải và cổ chân trái;
Bệnh nhân T.B.Y (24 tuổi, Hà Nội): Gãy kín cẳng chân trái, đang theo dõi chấn thương sọ não và chấn thương cột sống thắt lưng; Bệnh nhân P.P.T (19 tuổi, Bắc Ninh): Nạn nhân trẻ tuổi nhất trong nhóm chuyển viện, đang theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín và khớp vai.
Hiện công tác cấp cứu và theo dõi điều trị đang tiếp tục được triển khai khẩn trương.
Video hiện trường vụ lật xe khách khiến 9 người tử vong ở Lào Cai:
Hiện trường vụ lật xe khách khiến 9 người tử vong ở Lào Cai
