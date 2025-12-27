Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Vụ lật xe ở Lào Cai: Tình trạng 7 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Thứ bảy, 22:49 27/12/2025 | Thời sự

GĐXH - Tối 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ lật xe thảm khốc tại Lào Cai. Hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương phức tạp.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong tại xã Phình Hồ (Lào Cai), ngay trong chiều tối cùng ngày (27/12), những nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển tuyến về Hà Nội để đảm bảo điều kiện cứu chữa tốt nhất

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, vào khoảng 18h00 ngày 27/12, bệnh viện đã tiếp nhận 7 bệnh nhân từ vụ tai nạn nói trên. Ngay khi xe cấp cứu cập bến, các kíp trực đã khẩn trương thăm khám, đánh giá tổn thương và xử trí cấp cứu kịp thời.

Vụ lật xe khách ở Lào Cai: Cập nhật Tình trạng 7 nạn nhân đang cấp cứu - Ảnh 1.

Bệnh nhân H.N.A (24 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương cổ chân trái.

Các nạn nhân bị đa chấn thương, nhiều trường hợp chấn thương sọ não kết hợp với tổn thương xương khớp nghiêm trọng do va đập mạnh trong quá trình xe lật.

Tình trạng sơ bộ của các bệnh nhân hiện đang cấp cứu như sau, bệnh nhân L.C.C (29 tuổi, Hà Nội) chấn thương ngực kín (đã dẫn lưu màng phổi) và vết thương phức tạp tầng sinh môn. Bệnh nhân này đã có chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Vụ lật xe khách ở Lào Cai: Cập nhật Tình trạng 7 nạn nhân đang cấp cứu - Ảnh 2.

Bệnh nhân Đ.T.N.H (37 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương đùi phải, chấn thương khung chậu.

Bệnh nhân Đ.T.N.H (37 tuổi, Hà Nội): Bị đa chấn thương rất nặng bao gồm: Chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, đùi phải và chấn thương khung chậu; Bệnh nhân N.T.P.K (26 tuổi, Đắk Lắk): Đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, chấn thương khung chậu và vai trái;

Bệnh nhân P.M.Q (37 tuổi, Hà Nội): Chấn thương sọ não (máu tụ ngoài màng cứng trán phải), gãy xương bả vai trái; Bệnh nhân H.N.A (24 tuổi, Hà Nội): Theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, vai phải và cổ chân trái;

Vụ lật xe khách ở Lào Cai: Cập nhật Tình trạng 7 nạn nhân đang cấp cứu - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ lật xe Lào Cai đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Bệnh nhân T.B.Y (24 tuổi, Hà Nội): Gãy kín cẳng chân trái, đang theo dõi chấn thương sọ não và chấn thương cột sống thắt lưng; Bệnh nhân P.P.T (19 tuổi, Bắc Ninh): Nạn nhân trẻ tuổi nhất trong nhóm chuyển viện, đang theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín và khớp vai.

Hiện công tác cấp cứu và theo dõi điều trị đang tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Video hiện trường vụ lật xe khách khiến 9 người tử vong ở Lào Cai:

Hiện trường vụ lật xe khách khiến 9 người tử vong ở Lào Cai

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn "thảm khốc" ở Lào CaiHé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

GĐXH - Ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương tại địa phương.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tai nạn thảm khốc tại Lào Cai: Lật xe chở đoàn thiện nguyện khiến 8 người tử vong thương tâm

Tai nạn thảm khốc tại Lào Cai: Lật xe chở đoàn thiện nguyện khiến 8 người tử vong thương tâm

Lào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vong

Lào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vong

Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk

Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk

Lật xe khách 29 chỗ, 1 người tử vong

Lật xe khách 29 chỗ, 1 người tử vong

Vụ lật xe làm 10 người tử vong: Tài xế chủ quan, chạy quá tốc độ

Vụ lật xe làm 10 người tử vong: Tài xế chủ quan, chạy quá tốc độ

Cùng chuyên mục

Kết quả điều tra vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Lào Cai

Kết quả điều tra vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Lào Cai

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Tối ngày 27/12, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan chức năng đã thông tin sơ bộ kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông làm tử vong 9 người tại xã Phình Hồ.

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện trường vụ tai nạn ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khiến 9 người tử vong là nơi có khúc cua tay áo, đường hẹp. Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do phương tiện đột ngột bị mất phanh, lật xe ở khu vực lưng dốc.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Thời sự - 4 giờ trước

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt nguy hiểm, nhắm vào người dân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương tại địa phương.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã xác định được danh tính và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại xã Phình Hồ.

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, thưởng 140 triệu đồng/người

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, thưởng 140 triệu đồng/người

Thời sự - 7 giờ trước

Tại Đà Nẵng, thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 140 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/người.

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo mới nhất, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, khu vực Bắc Bộ và miền Trung, trời rét về đêm và sáng sớm; trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết lý tưởng, ngày nắng ấm, chiều tối có mưa vài nơi.

Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu

Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra tại xã Phình Hồ khiến nhiều người tử vong tại chỗ.

Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại

Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Người dân có thể nhận được thông báo phạt nguội trong vòng 2 giờ sau khi vi phạm giao thông bằng các ứng dụng trên smartphone, dữ liệu được cập nhật liên tục 24/7.

CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Nhặt được túi xách chứa 23 triệu đồng, chiến sĩ CSGT ở Huế liên hệ với Công an phường để xác minh, trao trả cho người đánh rơi.

Xem nhiều

Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?

Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?

Thời sự

GĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.

CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

Thời sự
Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026

Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026

Thời sự
Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Thời sự
Miền Bắc còn rét đậm, băng giá?

Miền Bắc còn rét đậm, băng giá?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top