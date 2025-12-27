Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 ngày 27/12/2025. Phương tiện gặp nạn là xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-614.06, loại xe 29 chỗ, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh.

Người điều khiển phương tiện là Đỗ Đăng T (SN 1960, ở Hà Nội), chở Đoàn thiện nguyện 18 người từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghềnh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ đến địa điểm đoạn đường nối Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 174 thì xảy ra tai nạn.

Về hậu quả, vụ tai nạn làm 8 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện; 9 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu, trong đó có 2 trường hợp bị xây xước nhẹ, còn tỉnh táo.

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến 9 người tử vong thương tâm.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do phương tiện đột ngột bị mất phanh, lật xe ở khu vực lưng dốc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Công văn số 339-CV/TU chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng Công an, Y tế, Xây dựng và chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông, cấp cứu người bị nạn và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Video hiện trường xảy ra vụ tai nạn ở Lào Cai: