Kết quả điều tra vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Lào Cai
GĐXH - Tối ngày 27/12, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan chức năng đã thông tin sơ bộ kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông làm tử vong 9 người tại xã Phình Hồ.
Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Phình Hồ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, xác minh danh tính các nạn nhân. Sở Y tế cũng đã huy động lực lượng, điều kiện cần thiết tập trung cứu chữa người bị nạn. Đồng thời, tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định, phương tiện xe ô tô khách BKS 29B-614.06 trong quá trình di chuyển xuống dốc thì có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực.
Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 02 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong cua thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ô tô 29B-614.06 và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc trên bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tham mưu thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.
Đối với 9 người bị thương hiện vẫn đang tiếp tục được trị tại các Bệnh viện.
Qua vụ việc trên cho thấy, một số đoàn thiện nguyện thường tự phát, không đăng ký, không trao đổi thông tin với chính quyền cũng như lực lượng công an cơ sở để nắm bắt tình hình về địa hình, tuyến đường, thời tiết… và các điều kiện khác dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi di chuyển.
Thêm vào đó, lái xe khu vực miền xuôi thường chưa có kinh nghiệm điều khiển phương tiện trên đường miền núi có đặc thù đèo dốc, cua gấp và di chuyển trong khoảng thời gian dài khiến hệ thống phanh có thể đột ngột mất hiệu lực nên không xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra, từ đó dẫn đến TNGT.
Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, khoảng 7h40 ngày 27/12/2025, tại Km35 Quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 09 người tử vong, 09 người bị thương. Xe ô tô hư hỏng nặng.
Vụ lật xe ở Lào Cai: Tình trạng 7 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt ĐứcThời sự - 35 phút trước
GĐXH - Tối 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ lật xe thảm khốc tại Lào Cai. Hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương phức tạp.
Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào CaiThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện trường vụ tai nạn ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khiến 9 người tử vong là nơi có khúc cua tay áo, đường hẹp. Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do phương tiện đột ngột bị mất phanh, lật xe ở khu vực lưng dốc.
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ýThời sự - 4 giờ trước
Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt nguy hiểm, nhắm vào người dân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào CaiThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương tại địa phương.
Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào CaiThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã xác định được danh tính và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại xã Phình Hồ.
Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, thưởng 140 triệu đồng/ngườiThời sự - 7 giờ trước
Tại Đà Nẵng, thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 140 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/người.
Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo mới nhất, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, khu vực Bắc Bộ và miền Trung, trời rét về đêm và sáng sớm; trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết lý tưởng, ngày nắng ấm, chiều tối có mưa vài nơi.
Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứuThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra tại xã Phình Hồ khiến nhiều người tử vong tại chỗ.
Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoạiThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Người dân có thể nhận được thông báo phạt nguội trong vòng 2 giờ sau khi vi phạm giao thông bằng các ứng dụng trên smartphone, dữ liệu được cập nhật liên tục 24/7.
CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần traThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Nhặt được túi xách chứa 23 triệu đồng, chiến sĩ CSGT ở Huế liên hệ với Công an phường để xác minh, trao trả cho người đánh rơi.
Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?Thời sự
GĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.