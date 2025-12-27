Kết quả điều tra vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Lào Cai

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Phình Hồ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, xác minh danh tính các nạn nhân. Sở Y tế cũng đã huy động lực lượng, điều kiện cần thiết tập trung cứu chữa người bị nạn. Đồng thời, tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định, phương tiện xe ô tô khách BKS 29B-614.06 trong quá trình di chuyển xuống dốc thì có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 02 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong cua thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ô tô 29B-614.06 và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc trên bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tham mưu thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.

Đối với 9 người bị thương hiện vẫn đang tiếp tục được trị tại các Bệnh viện.

Các nạn nhân bị thương ban đầu được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu.

Qua vụ việc trên cho thấy, một số đoàn thiện nguyện thường tự phát, không đăng ký, không trao đổi thông tin với chính quyền cũng như lực lượng công an cơ sở để nắm bắt tình hình về địa hình, tuyến đường, thời tiết… và các điều kiện khác dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi di chuyển.

Thêm vào đó, lái xe khu vực miền xuôi thường chưa có kinh nghiệm điều khiển phương tiện trên đường miền núi có đặc thù đèo dốc, cua gấp và di chuyển trong khoảng thời gian dài khiến hệ thống phanh có thể đột ngột mất hiệu lực nên không xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra, từ đó dẫn đến TNGT.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, khoảng 7h40 ngày 27/12/2025, tại Km35 Quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 09 người tử vong, 09 người bị thương. Xe ô tô hư hỏng nặng.



