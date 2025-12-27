Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai
GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã xác định được danh tính và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại xã Phình Hồ.
Chiều 27/12, Sở Y tế Lào Cai đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh, Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu và các cơ sở y tế lân cận huy động lực lượng, phương tiện, xe cứu thương, thuốc và trang thiết bị cần thiết để cấp cứu và vận chuyển nạn nhân.
Theo đó, để cấp cứu kịp thời nạn nhân trong vụ tai nạn xe ô tô tại xã Phình Hồ, Bệnh viện Đa khoa số 1 và Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh đã cử xe cứu thương, xe chuyên dụng hỗ trợ cùng các lực lượng chức năng tiến hành cấp cứu nạn nhân. Khẩn trương triển khai các biện pháp tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, thuốc và dịch truyền phục vụ công tác cấp cứu, phẫu thuật, điều trị bệnh nhân.
Đồng thời, phân công các kíp trực chuyên khoa (Hồi sức cấp cứu, Ngoại, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, X-quang, Xét nghiệm...) sẵn sàng phối hợp tiếp nhận, xử trí người bệnh ngay khi nhập viện.
Nhiều nạn nhân được chẩn đoán đa chấn thương: chấn thương ngực kín, vết thương vùng đầu, đa chấn thương cẳng chân trái, 1 nạn nhân chấn thương sọ não, hôn mê… Sở Y tế Lào Cai đã tiến hành sơ cứu, cầm máu, khâu vết thương.. và có phương án, hướng xử trí chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Các nạn nhân bị thương bao gồm: Phùng Mạnh Q (37 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não. Hướng xử trí là sơ cứu, cầm máu các vết thương ban đầu, sau đó được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị chuyên sâu; bà Đỗ Thị Nhật H (37 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, kèm theo chấn thương ngực kín. Hướng xử trí là sau khi được sơ cứu và nẹp cố định cột sống nhằm phòng ngừa tổn thương thứ phát, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.
Hoàng Ngọc A (24 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán đa chấn thương vùng khớp vai, ngực và bụng. Tại thời điểm tiếp nhận, toàn trạng bệnh nhân tạm thời ổn định. Hướng xử trí là sau sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để theo dõi và điều trị tiếp; Phạm Thị Thúy H (44 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín, tình trạng huyết động tạm thời ổn định. Hướng xử trí là bệnh nhân được xử trí cấp cứu ban đầu và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai theo nguyện vọng của gia đình.
Phan Phương T (18 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, trong đó có vết thương vùng đầu. Hướng xử trí là sau khi được sơ cứu và khâu xử lý vết thương, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị; Lý Công C (29 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín và có vết thương tầng sinh môn. Bệnh nhân được sơ cứu, cầm máu vết thương, tiến hành dẫn lưu màng phổi. Sau khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.
Nguyễn Thị Phương K (26 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) bị đa chấn thương, toàn trạng tạm thời ổn định. Hướng xử trí là sau khi được sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để theo dõi và điều trị tiếp. Trần Bảo Y (22 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, gãy cẳng chân trái và chấn thương cột sống. Hướng xử trí là cố định xương gãy, sơ cứu ban đầu và chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị chuyên khoa; Phạm Trung Kiên (chưa xác minh được tuổi, Hà Nội) bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, thang điểm Glasgow 7 điểm, giãn đồng tử phải. Bệnh nhân đã được chuyển khẩn cấp về Bệnh viện đa khoa số 3 để phẫu thuật cấp cứu, với sự tham gia của kíp mổ Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai.
Danh sách 9 người tử vong gồm: Trần Liên H (SN 1981, Đống Đa, Nguyễn Văn T (SN 1989, Từ Liêm), Nguyễn Phương T (SN 1979, Mễ Trì), Nguyễn Thị Bích N (SN 1979, Hoàn Kiếm), Lê Thị Thanh T (1972, Đống Đa), Phạm Thị Thanh M (Thái Nguyên), Đỗ Đăng T - lái xe (trú tại TP Hà Nội); Huỳnh Thị Đào (TP. HCM); Phan Trung A (phường Bắc Giang, Bắc Ninh).
Như tin Gia đình và Xã hội đã đưa, khoảng 7 giờ 40 phút, ngày 27/12/2025, trên địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai tại đoạn đường nối Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 174, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lật xe ô tô mang biển kiểm soát 29B-614.06. Theo báo cáo sơ bộ, vụ việc khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.
Video hiện trường xảy ra vụ tai nạn ở Lào Cai:
