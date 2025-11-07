Ô tô giá 250 triệu đồng đẹp đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng sánh ngang Toyota Vios, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Ô tô sedan đẹp đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng sánh ngang Toyota Vios

Mẫu sedan cỡ nhỏ Proton Saga 2026 (mã MC3) được trình làng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia và dự kiến ra mắt chính thức vào cuối tháng này. Dù là xe giá rẻ, Saga 2026 vẫn được hãng nâng cấp mạnh mẽ cả về thiết kế, trang bị và hiệu suất, sẵn sàng “đấu tay đôi” với Toyota Vios.

Về thiết kế, Proton Saga 2026 sở hữu diện mạo trẻ trung, hiện đại hơn nhiều so với đời cũ. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mở rộng toàn chiều ngang, kết hợp đèn pha LED projector lần đầu xuất hiện trên dòng Saga. Hệ thống đèn LED hình chữ L nối liền với thanh mạ chrome Ethereal Bow giúp xe trở nên nổi bật khi di chuyển.

Cản trước của Proton Saga 2026 được thiết kế lại gọn gàng hơn, trong khi ốp gương chiếu hậu sơn đen lấy cảm hứng từ Lotus Evora 400 mang lại điểm nhấn thể thao. Xe còn có tay nắm cửa mạ chrome, ăng-ten vây cá mập và mâm hợp kim 15 inch thiết kế 8 chấu. Phần đuôi xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu LED liền mạch kéo ngang. hốc gió giả ở hai bên đã được loại bỏ, thay bằng ốp cản sau sơn đen kích thước lớn, giúp tổng thể cân đối hơn.

Bên trong cabin, Proton Saga MC3 2026 được làm mới hoàn toàn với màn hình đôi 16 inch dạng liền khối, hiển thị cả đồng hồ kỹ thuật số lẫn màn hình giải trí trung tâm. Bảng táp-lô thiết kế horizontally-oriented (ngang rộng), kết hợp các họa tiết uốn sóng cùng cửa gió hình viên thuốc độc đáo. Cần số, bệ trung tâm và cốp sau lấy cảm hứng từ hai mẫu xe Iriz và Persona.

Dưới nắp capo, Proton Saga MC3 2026 trang bị động cơ 1.5L Intelligent Green Technology (i-GT) 4 xi-lanh hút khí tự nhiên kết hợp với hộp số vô cấp CVT do Punch Powertrain (Bỉ) cung cấp, mang lại cảm giác lái mượt mà và tiết kiệm.

Hãng cho biết, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 4,9 lít/100 km, một con số rất ấn tượng cho mẫu sedan giá rẻ. Một số phiên bản thấp hơn có thể vẫn dùng hộp số tự động 4 cấp Aisin, trong khi bản cao cấp được trang bị trợ lực lái điện (EPS), thay thế hệ thống thủy lực cũ.

Về an toàn, Proton nâng cấp hệ thống điện mới cho phép bổ sung hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái (ADAS) như: phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo mở cửa và đèn pha tự động. Tuy nhiên, các tính năng này chỉ có trên bản Premium.

Giá bán của Proton Saga 2026 dự kiến dao động khoảng 47.000 - 50.000 ringgit, tương đương khoảng 250 - 265 triệu đồng. Đây được xem là mức giá cực kỳ cạnh tranh, thấp hơn đáng kể so với Toyota Vios.

Với giá bán chỉ bằng một nửa Toyota Vios, thiết kế bắt mắt, tiết kiệm nhiên liệu và nhiều công nghệ đáng tiền, Proton Saga 2026 đang được kỳ vọng sẽ trở thành “cơn gió lạ” trong phân khúc sedan giá rẻ, thậm chí khiến Vios phải dè chừng nếu được bán chính thức tại Việt Nam.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.