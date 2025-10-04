Quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh thông tuyến trở lại sau 5 ngày ngập lụt

Chiều 4/10, thông tin từ UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, nước lũ đã rút, QL1A đoạn qua địa bàn chính thức thông tuyến trở lại. Trước diễn biến khó lường của lũ trên sông Lam địa phương này vẫn đang cắt cử cán bộ túc trực đề phòng mực nước dâng trở lại.

Nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về khiến đoạn đường bị ngập sâu.

Trước đó, ngày 30/9, khu vực này bị nước ngập khoảng 1m, có vị trí ngập đến trên 1,3m do nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương huy động lực lượng chức năng lập rào chắn, biển cảnh báo ở hai đầu điểm ngập, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời phân luồng, hướng dẫn các phương tiện chuyển hướng, di chuyển theo tuyến tránh Hồng Lĩnh để tiếp tục hành trình.

Đến ngày 4/10, ngay sau khi nước lũ rút, Quốc lộ 1A chính thức thông tuyến, các lực lượng chức năng cũng tháo dỡ, dời dọn các rào chắn, biển cảnh báo trước đó nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

