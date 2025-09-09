Ở tuổi 49, ca sĩ Đan Trường bất ngờ tiết lộ về sức khỏe của mình, căn bệnh anh mắc phải nguy hiểm thế nào?
GĐXH - Ca sĩ Đan Trường cho biết ngoài căn bệnh xương khớp, anh còn bị mắc bệnh rối loạn tiền đình sai tư thế, đã điều trị nhưng "bệnh không trị dứt điểm được".
Ở tuổi 49, ca sĩ Đan Trường được khen trẻ đẹp, ngoại hình như thanh niên. Nam ca sỹ cho biết ngoài đi diễn, anh hầu như không đi tụ tập mà dành hết thời gian ở nhà.
Tuy nhiên, tại buổi công bố liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát, Đan Trường bất ngờ chia sẻ về tình trạng sức khoẻ. Đáng chú ý, nam ca sĩ lần đầu cho biết ngoài căn bệnh xương khớp, anh còn bị mắc bệnh rối loạn tiền đình.
Được biết, nhiều năm qua, ca sĩ mắc chứng bệnh rối loạn tiền đình sai tư thế. Khi đang nằm ngồi dậy, hoặc quay sang phải hay trái đều khiến anh chóng mặt.
"Bệnh không trị dứt điểm được. Tôi được khuyên cần phải ngủ và nghỉ ngơi nhiều. Khi nhảy vũ đạo, tôi cố gắng tránh những cú xoay vì dễ té ngửa.
Tôi luôn giữ sức khỏe tốt, trong trạng thái căng nhất để hoàn thành tốt vai trò vừa hát, nhảy trong liveshow", anh bày tỏ.
Cảnh giác với rối loạn tiền đình do bệnh xương khớp
Thoái hóa đốt sống, nhất là đốt sống cổ nếu không được chữa trị kịp thời và đúng phương pháp, dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong đó, rối loạn tiền đình là biến chứng xảy ra phổ biến nhất.
Thoái hóa đốt sống cổ ở mức độ nặng làm chèn ép mạch máu và rễ thần kinh khiến não không được cung cấp đủ lượng máu, gây nên tình trạng thiếu máu não, dẫn đến rối loạn tiền đình.
Người bị rối loạn tiền đình là tình trạng tổn thương khu vực tiền đình khiến cơ thể mất khả năng kiểm soát cân bằng.
Dấu hiệu người bị rối loạn tiền đình
Người bị rối loạn tiền đình thường gặp phải các triệu chứng:
- Đau cổ dữ dội
- Đau đầu, chóng mặt kéo dài từ vài phút đến vài giờ
- Ù tai, buồn nôn, nôn mỗi khi đứng lên hoặc ngồi xuống
- Mất khả năng thăng bằng, mất định hướng về không gian khi thay đổi tư thế. Đi đứng dễ bị ngã, mất tập trung khi làm việc, lo âu, trầm cảm...
Cần làm gì để phòng ngừa rối loạn tiền đình?
Để phòng ngừa rối loạn tiền đình, người bệnh cần điều trị thoái hóa đốt sống cổ khi còn ở mức độ nhẹ. Cần nghỉ ngơi, thư giãn, kết hợp vật lý trị liệu pháp an toàn (tránh vật lý trị liệu thô bạo làm cho bệnh thêm nặng).
Ngoài ra có thể dùng thuốc giảm đau, giãn cơ (uống, dán, thoa ngoài da), thuốc tăng cường thần kinh hoặc vitamin nhóm B hoặc châm cứu giảm đau (với bác sĩ có kinh nghiệm).
Không nên vặn, lắc, xoay cổ khi đốt sống cổ đã bị thoái hóa, đặc biệt là khi đã bị thoát vị đĩa đệm. Cần gối đầu với gối có độ cao vừa phải, thật thoải mái (không cao, không thấp quá. mềm mại). Để cho máu được lưu thông, cần thay đổi tư thế ngủ.
Tránh lao động nặng quá mức, hạn chế đứng, ngồi quá lâu (giữa giờ nên có giải lao để vận động cơ thể). Khi nghi ngờ hoặc có dấu hiệu thoái hóa đốt sống cổ cần đi khám bệnh càng sớm càng tốt.
Ngoài ra bạn cũng cần thực hiện chế độ ăn giàu canxi (tôm, cua, ốc, uống sữa có canxi...) để tránh loãng xương, tránh thoái hóa khớp.
Người đàn ông tăng huyết áp đột ngột vì 1 lý do không ngờ tớiBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - "Ngày nào tôi cũng vào cơn tăng huyết áp 2-3 lần, mỗi khi đo thấy chỉ số tăng cao tôi càng lo lắng, càng lo lắng thì huyết áp lại càng tăng", bệnh nhân chia sẻ.
Sai lầm trong bữa sáng khiến đường huyết của bạn tăng mất kiểm soátBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Bỏ bữa sáng tưởng đơn giản nhưng lại là một trong những thói quen khiến đường huyết của bạn tăng mất kiểm soát.
Người đàn ông 66 tuổi bị đột quỵ nhẹ do hẹp động mạch cảnh thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh nghĩ những lần ngất là do hạ đường huyết, không nguy hiểm nên trì hoãn phẫu thuật và xin về nhà điều trị nội khoa.
Bàn chân là 'lá phổi' thứ hai của con người: Bác sĩ khuyên đi khám ngay nếu có 6 dấu hiệu nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ít ai biết bàn chân phản ánh sức khỏe nội tạng. Nếu có 6 dấu hiệu bất thường sau, bác sĩ khuyên đi khám ngay để tránh biến chứng.
Mổ sỏi mật thành công cho người đàn ông có trái tim bên phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi mật cho một người bệnh nam (63 tuổi, trú tại Hà Nội) có trái tim bên phải.
5 loại thực phẩm người bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh để bảo vệ sức khỏe ganBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Để bảo vệ sức khỏe gan, người bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh một số thực phẩm không tốt cho gan. Thay đổi chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh. Tìm hiểu 5 nhóm thực phẩm nên hạn chế để giữ cho gan luôn khỏe mạnh.
Thói quen khi ăn cơm 'bức tử' đường tiêu hóaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Ăn cơm nhanh tiết kiệm thời gian nhưng thói quen này dẫn đến hàng loạt hậu quả như giảm hiệu quả tiêu hóa, tăng nguy cơ trào ngược, béo phì, rối loạn nhu động và tổn thương niêm mạc dạ dày.
Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc mọc bờ rào ở Việt NamBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Ở nước ta có một loại rau lá xanh có ít calo nhưng giàu các dưỡng chất. Không chỉ vậy, loại rau này còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" kéo dài tuổi thọ, chuyên gia khuyên ăn nhiều.
Bỏ qua dấu hiệu mơ hồ, người phụ nữ đối diện với căn bệnh nguy hiểmBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Thói quen khám sức khỏe định kỳ giúp người phụ nữ ngoại quốc giữ lại được khả năng sinh sản khi mắc ung thư cổ tử cung.
Phát hiện bệnh hiểm từ dấu hiệu chóng mặt tưởng tiền đình thông thườngBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Người phụ nữ ở Hà Nội vào viện vì chóng mặt, tê bì chân tay và đi lại mất thăng bằng suốt 2 ngày, chẩn đoán ban đầu là hội chứng tiền đình nhưng sau đó bệnh bất ngờ tiến triển nặng nề.
Vật dụng nhiều gia đình hay tích trữ đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư formaldehydeBệnh thường gặp
Đằng sau những vật dụng tưởng như vô hại lại tiềm ẩn một hiểm họa ít ai ngờ tới, có thể âm thầm giải phóng ra formaldehyde.