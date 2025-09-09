Ở tuổi 49, ca sĩ Đan Trường bất ngờ tiết lộ về sức khỏe của mình, căn bệnh anh mắc phải nguy hiểm thế nào?

Ở tuổi 49, ca sĩ Đan Trường được khen trẻ đẹp, ngoại hình như thanh niên. Nam ca sỹ cho biết ngoài đi diễn, anh hầu như không đi tụ tập mà dành hết thời gian ở nhà.

Tuy nhiên, tại buổi công bố liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát, Đan Trường bất ngờ chia sẻ về tình trạng sức khoẻ. Đáng chú ý, nam ca sĩ lần đầu cho biết ngoài căn bệnh xương khớp, anh còn bị mắc bệnh rối loạn tiền đình.

Đan Trường tiết lộ anh bị mắc bệnh xương khớp và rối loạn tiền đình sai tư thế.

Được biết, nhiều năm qua, ca sĩ mắc chứng bệnh rối loạn tiền đình sai tư thế. Khi đang nằm ngồi dậy, hoặc quay sang phải hay trái đều khiến anh chóng mặt.

"Bệnh không trị dứt điểm được. Tôi được khuyên cần phải ngủ và nghỉ ngơi nhiều. Khi nhảy vũ đạo, tôi cố gắng tránh những cú xoay vì dễ té ngửa.

Tôi luôn giữ sức khỏe tốt, trong trạng thái căng nhất để hoàn thành tốt vai trò vừa hát, nhảy trong liveshow", anh bày tỏ.

Cảnh giác với rối loạn tiền đình do bệnh xương khớp

Thoái hóa đốt sống, nhất là đốt sống cổ nếu không được chữa trị kịp thời và đúng phương pháp, dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong đó, rối loạn tiền đình là biến chứng xảy ra phổ biến nhất.

Thoái hóa đốt sống cổ ở mức độ nặng làm chèn ép mạch máu và rễ thần kinh khiến não không được cung cấp đủ lượng máu, gây nên tình trạng thiếu máu não, dẫn đến rối loạn tiền đình.

Người bị rối loạn tiền đình là tình trạng tổn thương khu vực tiền đình khiến cơ thể mất khả năng kiểm soát cân bằng.

Dấu hiệu người bị rối loạn tiền đình

Người bị rối loạn tiền đình thường gặp phải các triệu chứng:

- Đau cổ dữ dội

- Đau đầu, chóng mặt kéo dài từ vài phút đến vài giờ

- Ù tai, buồn nôn, nôn mỗi khi đứng lên hoặc ngồi xuống

- Mất khả năng thăng bằng, mất định hướng về không gian khi thay đổi tư thế. Đi đứng dễ bị ngã, mất tập trung khi làm việc, lo âu, trầm cảm...

Ảnh minh họa.

Cần làm gì để phòng ngừa rối loạn tiền đình?

Để phòng ngừa rối loạn tiền đình, người bệnh cần điều trị thoái hóa đốt sống cổ khi còn ở mức độ nhẹ. Cần nghỉ ngơi, thư giãn, kết hợp vật lý trị liệu pháp an toàn (tránh vật lý trị liệu thô bạo làm cho bệnh thêm nặng).

Ngoài ra có thể dùng thuốc giảm đau, giãn cơ (uống, dán, thoa ngoài da), thuốc tăng cường thần kinh hoặc vitamin nhóm B hoặc châm cứu giảm đau (với bác sĩ có kinh nghiệm).

Không nên vặn, lắc, xoay cổ khi đốt sống cổ đã bị thoái hóa, đặc biệt là khi đã bị thoát vị đĩa đệm. Cần gối đầu với gối có độ cao vừa phải, thật thoải mái (không cao, không thấp quá. mềm mại). Để cho máu được lưu thông, cần thay đổi tư thế ngủ.

Tránh lao động nặng quá mức, hạn chế đứng, ngồi quá lâu (giữa giờ nên có giải lao để vận động cơ thể). Khi nghi ngờ hoặc có dấu hiệu thoái hóa đốt sống cổ cần đi khám bệnh càng sớm càng tốt.

Ngoài ra bạn cũng cần thực hiện chế độ ăn giàu canxi (tôm, cua, ốc, uống sữa có canxi...) để tránh loãng xương, tránh thoái hóa khớp.