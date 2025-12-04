Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác
GĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.
Đột quỵ - biến chứng nguy hiểm của rung nhĩ
Ông Điền (65 tuổi) đang nghỉ ngơi tại nhà thì đột ngột yếu nửa người, sụp mi mắt trái và xuất hiện cơn co giật, sau đó bất tỉnh. Gia đình nhanh chóng đưa ông đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM thăm khám.
Tại đây, ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch cho biết, nhịp tim bệnh nhân lên đến 180–190 lần/phút do rung nhĩ đáp ứng thất nhanh, tinh thần không tỉnh táo, lơ mơ, nói sảng. Chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận vùng nhồi máu não bán cầu phải – biến chứng nguy hiểm của rung nhĩ.
Người bệnh rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh
BS.CKI Phạm Phong Luân, khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch của bệnh nhân lý giải, khi bị rung nhĩ, hai ngăn trên của tim (tâm nhĩ) co bóp rất nhanh và hỗn loạn, không đều. Điều này dẫn đến máu bị ứ đọng trong tâm nhĩ, tạo điều kiện hình thành cục máu đông trong tim. Những cục máu đông này sau đó có thể được tim bơm ra, di chuyển theo các dòng máu đến não hoặc các cơ quan khác gây đột quỵ, tắc mạch máu cấp.
"Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh", bác sĩ Luân cho biết. Bên cạnh đột quỵ, rung nhĩ không điều trị còn tăng nguy cơ suy tim, nhồi máu cơ tim cấp và nằm viện kéo dài.
Ông Điền có tiền sử thay van hai lá và van động mạch chủ nhiều năm trước. Theo bác sĩ Kiều, rung nhĩ trên nền bệnh van tim khá phổ biến vì bệnh lý này khiến cấu trúc và chức năng tim thay đổi. Dù bệnh nhân dùng thuốc kháng đông đúng chỉ định, thuốc chỉ giúp giảm nguy cơ đột quỵ 60–70% chứ không loại bỏ hoàn toàn rủi ro, đặc biệt ở nhóm có bệnh van tim hoặc nhiều yếu tố nguy cơ đi kèm. Ông may mắn được đưa đến viện sớm nên di chứng chưa nặng nề.
Dấu hiệu bệnh rung nhĩ: Không có triệu chứng rõ ràng
Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng đông, điều chỉnh liều theo phác đồ phù hợp để phòng huyết khối tái phát, kèm thuốc kiểm soát nhịp tim và hỗ trợ chức năng tim. Ông cũng được tập vật lý trị liệu phục hồi sau đột quỵ. Sau vài ngày, bệnh nhân tỉnh táo, hết nói sảng, không còn co giật và triệu chứng sụp mi cải thiện dần. Ông xuất viện sau 9 ngày.
Theo bác sĩ Kiều, nhiều bệnh nhân rung nhĩ không có triệu chứng rõ ràng, chỉ phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi xảy ra biến chứng đột quỵ như trường hợp ông Điền. Một số người có biểu hiện hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở, mệt, giảm khả năng gắng sức, hụt hơi, chóng mặt, cảm giác muốn ngất hoặc nặng ngực.
Thông thường rung nhĩ xảy ra do nhiều yếu tố kết hợp với nhau, ít khi nào bệnh chỉ do một nguyên nhân duy nhất. Các nguyên nhân này bao gồm sau phẫu thuật tim, bệnh tim bẩm sinh, bệnh cơ tim, bệnh van tim, bệnh mạch vành, tăng huyết áp, suy tim, bệnh phổi mạn tính, cường giáp, nhiễm siêu vi, ngưng thở khi ngủ, viêm màng ngoài tim và tuổi cao (trên 60 tuổi).
Cách phòng bệnh rung nhĩ gây đột quỵ
Để phòng ngừa rung nhĩ gây đột quỵ, bên cạnh uống kháng đông, người bệnh cần duy trì lối sinh hoạt lành mạnh như tập thể dục đều đặn, không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu và caffeine, tránh căng thẳng, kiểm soát bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu). Ăn nhiều chất xơ, thịt gia cầm, cá, dầu ô liu; tránh thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều muối, đồ ngọt…
Ngoài ra, người bệnh cần tuân thủ tái khám định kỳ và theo dõi các dấu hiệu cảnh báo. Khi xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ gồm liệt mặt, nói đớ, yếu hoặc tê nửa người; dấu hiệu xuất huyết gồm tiểu ra máu, chảy máu chân răng, đi cầu phân đen…, cần đến bệnh viện ngay.
Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịchBệnh thường gặp - 10 giờ trước
Thời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứuBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Đi cấp cứu do bị đột quỵ, nhưng do cơ sở này chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên người bệnh được tiếp tục chuyển viện.
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông bị ung thư thận, chảy máu khối u nguy hiểm thừa nhận... không có thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cáchBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trước khi nhập viện, người phụ nữ này đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương.
Người phụ nữ đột quỵ lúc nửa đêm có biểu hiện trước 10 ngày, nhưng dấu hiệu này nhiều người Việt rất dễ bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trước 10 ngày phát hiện đột quỵ, người bà C. có biểu hiện đau đầu, chóng mặt... nhưng chưa dùng thuôc điều trị.
Ăn đậu phụ thế nào để không tăng cân, tốt cho sức khỏeBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Đậu phụ là món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng nếu lạm dụng, ăn quá nhiều đậu có thể khiến cơ thể phải đối mặt với nhiều các vấn đề nghiêm trọng.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mất kinh tuổi 40: Lợi và hạiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Thông thường, phải đến sau 50 tuổi, phụ nữ mới bước vào thời kỳ mãn kinh. Nhưng không ít chị em mới ngoài 40 đã ngừng kinh nguyệt. Có người coi đó là sự giải thoát khỏi những ngày ‘dâu’, nhưng cũng có người lo lắng vì cơ thể thay đổi nhanh, sức khỏe giảm sút. Vậy mất kinh ở tuổi 40 thực sự đáng mừng hay đáng lo? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ThS.BSCC Diêm Thị Thanh Thuỷ - Trưởng khoa Khám Sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích câu chuyện này.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.
Người phụ nữ 59 tuổi bất ngờ phát hiện u màng não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Trước khi phát hiện u màng não, cô H. có biểu hiện mất ngủ triền miên và đau đầu âm ỉ... nhưng không đi khám.
Người phụ nữ 62 tuổi ở Nghệ An bị suy thận vì mắc sai lầm này khi bị viêm đường tiết niệuBệnh thường gặp - 6 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đã bước sang suy thận mạn giai đoạn 3, nhiều khả năng do viêm bàng quang tái phát lâu năm không được điều trị đúng cách.
Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.