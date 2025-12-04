Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Đột quỵ - biến chứng nguy hiểm của rung nhĩ

Ông Điền (65 tuổi) đang nghỉ ngơi tại nhà thì đột ngột yếu nửa người, sụp mi mắt trái và xuất hiện cơn co giật, sau đó bất tỉnh. Gia đình nhanh chóng đưa ông đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

Tại đây, ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch cho biết, nhịp tim bệnh nhân lên đến 180–190 lần/phút do rung nhĩ đáp ứng thất nhanh, tinh thần không tỉnh táo, lơ mơ, nói sảng. Chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận vùng nhồi máu não bán cầu phải – biến chứng nguy hiểm của rung nhĩ.

Người bệnh rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh

BS.CKI Phạm Phong Luân, khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch của bệnh nhân lý giải, khi bị rung nhĩ, hai ngăn trên của tim (tâm nhĩ) co bóp rất nhanh và hỗn loạn, không đều. Điều này dẫn đến máu bị ứ đọng trong tâm nhĩ, tạo điều kiện hình thành cục máu đông trong tim. Những cục máu đông này sau đó có thể được tim bơm ra, di chuyển theo các dòng máu đến não hoặc các cơ quan khác gây đột quỵ, tắc mạch máu cấp.

"Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh", bác sĩ Luân cho biết. Bên cạnh đột quỵ, rung nhĩ không điều trị còn tăng nguy cơ suy tim, nhồi máu cơ tim cấp và nằm viện kéo dài.

Ông Điền có tiền sử thay van hai lá và van động mạch chủ nhiều năm trước. Theo bác sĩ Kiều, rung nhĩ trên nền bệnh van tim khá phổ biến vì bệnh lý này khiến cấu trúc và chức năng tim thay đổi. Dù bệnh nhân dùng thuốc kháng đông đúng chỉ định, thuốc chỉ giúp giảm nguy cơ đột quỵ 60–70% chứ không loại bỏ hoàn toàn rủi ro, đặc biệt ở nhóm có bệnh van tim hoặc nhiều yếu tố nguy cơ đi kèm. Ông may mắn được đưa đến viện sớm nên di chứng chưa nặng nề.

Dấu hiệu bệnh rung nhĩ: Không có triệu chứng rõ ràng

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng đông, điều chỉnh liều theo phác đồ phù hợp để phòng huyết khối tái phát, kèm thuốc kiểm soát nhịp tim và hỗ trợ chức năng tim. Ông cũng được tập vật lý trị liệu phục hồi sau đột quỵ. Sau vài ngày, bệnh nhân tỉnh táo, hết nói sảng, không còn co giật và triệu chứng sụp mi cải thiện dần. Ông xuất viện sau 9 ngày.

Theo bác sĩ Kiều, nhiều bệnh nhân rung nhĩ không có triệu chứng rõ ràng, chỉ phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi xảy ra biến chứng đột quỵ như trường hợp ông Điền. Một số người có biểu hiện hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở, mệt, giảm khả năng gắng sức, hụt hơi, chóng mặt, cảm giác muốn ngất hoặc nặng ngực.

Thông thường rung nhĩ xảy ra do nhiều yếu tố kết hợp với nhau, ít khi nào bệnh chỉ do một nguyên nhân duy nhất. Các nguyên nhân này bao gồm sau phẫu thuật tim, bệnh tim bẩm sinh, bệnh cơ tim, bệnh van tim, bệnh mạch vành, tăng huyết áp, suy tim, bệnh phổi mạn tính, cường giáp, nhiễm siêu vi, ngưng thở khi ngủ, viêm màng ngoài tim và tuổi cao (trên 60 tuổi).

Cách phòng bệnh rung nhĩ gây đột quỵ

Để phòng ngừa rung nhĩ gây đột quỵ, bên cạnh uống kháng đông, người bệnh cần duy trì lối sinh hoạt lành mạnh như tập thể dục đều đặn, không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu và caffeine, tránh căng thẳng, kiểm soát bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu). Ăn nhiều chất xơ, thịt gia cầm, cá, dầu ô liu; tránh thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều muối, đồ ngọt…

Ngoài ra, người bệnh cần tuân thủ tái khám định kỳ và theo dõi các dấu hiệu cảnh báo. Khi xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ gồm liệt mặt, nói đớ, yếu hoặc tê nửa người; dấu hiệu xuất huyết gồm tiểu ra máu, chảy máu chân răng, đi cầu phân đen…, cần đến bệnh viện ngay.

Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứu GĐXH - Đi cấp cứu do bị đột quỵ, nhưng do cơ sở này chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên người bệnh được tiếp tục chuyển viện.



