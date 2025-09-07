Phát hiện bệnh hiểm từ dấu hiệu chóng mặt tưởng tiền đình thông thường
Người phụ nữ ở Hà Nội vào viện vì chóng mặt, tê bì chân tay và đi lại mất thăng bằng suốt 2 ngày, chẩn đoán ban đầu là hội chứng tiền đình nhưng sau đó bệnh bất ngờ tiến triển nặng nề.
Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, đến Khoa Cấp cứu Nội – Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) khám. Sau 2 ngày điều trị theo chẩn đoán hội chứng tiền đình , tình trạng bệnh nhân không cải thiện. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cũng không phát hiện bất kỳ tổn thương nào, khiến cho chẩn đoán ban đầu trở nên thiếu thuyết phục.
Bước ngoặt của ca bệnh xảy ra vào ngày thứ ba. Bà bị tê bì tăng dần ở cả tay và chân, yếu không thể tự ngồi dậy, kèm theo các dấu hiệu nói khó và nhìn mờ. Qua thăm khám kỹ lưỡng, các bác sĩ phát hiện những dấu hiệu tổn thương thần kinh kín đáo nhưng quan trọng: Liệt vận nhãn, sụp mi và yếu cơ đối xứng cả hai bên cơ thể.
Khai thác sâu hơn về tiền sử bệnh, bệnh nhân cho biết khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, bà từng có triệu chứng đau mỏi người và sốt nhẹ. Những dữ kiện này, kết hợp với diễn biến lâm sàng không điển hình, đã thôi thúc đội ngũ y bác sĩ phải tư duy theo một hướng khác.
Sau cuộc hội chẩn khẩn trương, một chẩn đoán nghi ngờ mới được đặt ra: Hội chứng Guillain – Barré (GBS). Đây là một bệnh lý thần kinh tự miễn hiếm gặp, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm vào các dây thần kinh ngoại biên. Bệnh có đặc điểm là yếu liệt cơ tiến triển nhanh, có thể lan đến các cơ hô hấp, gây tử vong nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.
Để xác định chẩn đoán, bệnh nhân ngay lập tức được chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả chọc dịch não tủy và đo điện cơ đều cho thấy những dấu hiệu phù hợp với Hội chứng Guillain – Barré ở giai đoạn sớm.
Việc điều trị bằng các loại thuốc thông thường gần như không có tác dụng. Phương pháp điều trị hiệu quả nhất là các liệu pháp miễn dịch, trong đó có thay huyết tương (plasmapheresis) nhằm loại bỏ các kháng thể bất thường đang tấn công hệ thần kinh.
Nhờ chẩn đoán chính xác và được áp dụng phác đồ điều trị thay huyết tương sớm, bệnh nhân đã hồi phục. Chỉ sau 10 ngày, đến ngày 6/9, bà đã có thể đi lại, các triệu chứng thần kinh như yếu cơ, tê bì, nhìn mờ đều cải thiện rõ rệt.
