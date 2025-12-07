Cách ăn bánh mì sáng giúp ngon miệng và không tăng cân
GĐXH - Việc thường xuyên ăn bánh mì trắng vào bữa sáng sẽ làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể, gây ra các triệu chứng của bệnh tim mạch, béo phì...
Bánh mì là món ăn sáng quen thuộc, tiện lợi, cung cấp năng lượng hoạt động cho cả ngày dài. Tuy nhiên với giá thành rẻ và sự tiện lợi, đa số các điểm bán bánh mì ăn sáng hiện nay là bánh mì trắng, được làm từ bột mì tinh luyện với hàm lượng carbohydrate, calo cao; nhưng lại ít chất xơ, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất.
Ít ai biết rằng, ẩn sau hương vị thơm ngon, hấp dẫn ấy là những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe.
Ăn bánh mì sáng thường xuyên: Điều gì xảy ra với cơ thể bạn?
Làm tăng cholesterol trong máu
Thông nghiên cứu, bột bánh mì có thể làm gia tăng một loại cholesterol xấu có liên quan đến bệnh tim mạch là cholesterol LDL tới 60% trong khoảng 12 tuần.
Do vậy, việc thường xuyên ăn bánh mì sẽ làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể, gây ra các triệu chứng của bệnh tim mạch, béo phì.
Gây mệt mỏi mãn tính
Bánh mì chứa những chất như protein biến đổi gene, gây ra các triệu chứng của sự mệt mỏi liên tục và hiện tượng thừa cân.
Các nhà khoa học từng chỉ ra rằng việc sử dụng bánh mì trắng với số lượng không giới hạn dẫn đến thiếu chất xơ trong cơ thể, gây ảnh hưởng hoạt động bình thường của não bộ.
Làm giảm hấp thu chất dinh dưỡng
Bánh mì không thể là nguồn thực phẩm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng như rau quả tươi, trái cây, cá, trứng hoặc thịt. Không chỉ ít chất dinh dưỡng, bánh mì còn làm giảm sự hấp thu chất từ các thực phẩm khác.
Các axit phytic trong lúa mì sẽ khóa toàn bộ khoáng chất như sắt, kẽm, canxi không cho cơ thể hấp thụ vì khi axit phytic tác dụng với chúng sẽ tạo thành các phản ứng hóa học không tạo thành chất dinh dưỡng. Trong khi đó, gluten gây tổn thương niêm mạc ruột, khiến việc hấp thu các chất dinh dưỡng cũng không còn hiệu quả.
3 nhóm người không nên ăn bánh mì vào buổi sáng?
Người bị tiểu đường tuýp 2
Hàm lượng muối quá lớn trong bánh mì cộng thêm hàm lượng dinh dưỡng thấp kết hợp với lượng tinh bột cao tương đương tác dụng của đường lên cơ thể, khiến tình trạng tiểu đường ngày càng nặng hơn.
Vì vậy, với người mắc bệnh tiểu đường thì việc sử dụng bánh mì tương đương với việc nạp một lượng đường và muối cực cao vào cơ thể gây hại rất lớn đến sức khỏe.
Người bệnh tim mạch, huyết áp
Trong bánh mì chứa hàm lượng tinh bột cao và một loại cholesterol xấu gây hại cho sức khỏe đặc biệt là làm tăng nguy cơ mắc cao huyết áp và các bệnh liên quan đến hệ tim mạch.
Vì vậy, những người tiền sử cao huyết áp hay các bệnh đường tim mạch tốt nhất hạn chế dùng thực phẩm này.
Người thừa cân, béo phì
Nếu bạn đang muốn giảm cân thì hãy tránh xa bánh mì. Thực phẩm này khiến cơ thể nhanh chóng tăng cân và tích tụ mỡ thừa không cần thiết gây hại tới sức khỏe.
Cách ăn bánh mì buổi sáng tốt nhất
- Hạn chế tiêu thụ bánh mì trắng: Thay thế bánh mì trắng bằng các loại bánh mì nguyên cám, bánh mì đen, hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt khác, không chứa chất bảo quản, chất phụ gia.
- Kết hợp với thực phẩm lành mạnh: Ăn bánh mì cùng với các loại thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh như trứng, rau củ, quả hạch.
- Uống nhiều nước và bổ sung nhiều rau xanh. Không nên ăn quá nhiều bánh mì trong tuần, tốt nhất chỉ khoảng 2 - 3 bữa/tuần.
- Đọc kỹ nhãn mác: Trước khi mua bánh mì, hãy đọc kỹ nhãn mác để biết thành phần, hàm lượng dinh dưỡng và các chất phụ gia có trong sản phẩm.
Từ vụ bé 8 tuổi qua đời vì ung thư thận: 5 thói quen ăn uống tàn phá thận, người Việt nhất định phải tránhBệnh thường gặp - 12 giờ trước
GĐXH - Cô bé mất chỉ 30 ngày sau khi nhập viện vì ung thư thận. Người cha ôm thi thể con, bật khóc nghẹn ngào: “Tất cả là lỗi của tôi!”.
3 thói quen giúp hạ đường huyết rất đáng học hỏi của người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường tuổi U50Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - 3 thói quen tưởng đơn giản nhưng lại giúp người bệnh tiểu đường nhanh chóng ổn định đường huyết: Dùng thuốc chỉ định của bác sĩ, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học và duy trì vận động mỗi ngày.
Tai nạn hy hữu: Đứng lên bồn cầu, bé 8 tuổi bị mảnh vỡ bồn cầu đâm sâu vào lưngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bé trai 8 tuổi nhập viện trong tình trạng vết thương sâu ở vùng lưng sau khi bồn cầu bất ngờ vỡ khi em đứng lên treo đồ.
Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm ABệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn phổi trên nền viêm phổi cúm A nặng, suy hô hấp, suy thận cấp, suy tim và sung huyết.
Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giácBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.
Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịchBệnh thường gặp - 3 ngày trước
Thời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứuBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Đi cấp cứu do bị đột quỵ, nhưng do cơ sở này chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên người bệnh được tiếp tục chuyển viện.
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông bị ung thư thận, chảy máu khối u nguy hiểm thừa nhận... không có thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cáchBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Trước khi nhập viện, người phụ nữ này đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương.
Người phụ nữ đột quỵ lúc nửa đêm có biểu hiện trước 10 ngày, nhưng dấu hiệu này nhiều người Việt rất dễ bỏ quaBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Trước 10 ngày phát hiện đột quỵ, người bà C. có biểu hiện đau đầu, chóng mặt... nhưng chưa dùng thuôc điều trị.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp
GĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.