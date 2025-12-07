Cách ăn bánh mì sáng giúp ngon miệng và không tăng cân

Bánh mì là món ăn sáng quen thuộc, tiện lợi, cung cấp năng lượng hoạt động cho cả ngày dài. Tuy nhiên với giá thành rẻ và sự tiện lợi, đa số các điểm bán bánh mì ăn sáng hiện nay là bánh mì trắng, được làm từ bột mì tinh luyện với hàm lượng carbohydrate, calo cao; nhưng lại ít chất xơ, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Ít ai biết rằng, ẩn sau hương vị thơm ngon, hấp dẫn ấy là những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe.

Ảnh minh họa

Ăn bánh mì sáng thường xuyên: Điều gì xảy ra với cơ thể bạn?

Làm tăng cholesterol trong máu

Thông nghiên cứu, bột bánh mì có thể làm gia tăng một loại cholesterol xấu có liên quan đến bệnh tim mạch là cholesterol LDL tới 60% trong khoảng 12 tuần.

Do vậy, việc thường xuyên ăn bánh mì sẽ làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể, gây ra các triệu chứng của bệnh tim mạch, béo phì.

Gây mệt mỏi mãn tính

Bánh mì chứa những chất như protein biến đổi gene, gây ra các triệu chứng của sự mệt mỏi liên tục và hiện tượng thừa cân.

Các nhà khoa học từng chỉ ra rằng việc sử dụng bánh mì trắng với số lượng không giới hạn dẫn đến thiếu chất xơ trong cơ thể, gây ảnh hưởng hoạt động bình thường của não bộ.

Làm giảm hấp thu chất dinh dưỡng

Bánh mì không thể là nguồn thực phẩm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng như rau quả tươi, trái cây, cá, trứng hoặc thịt. Không chỉ ít chất dinh dưỡng, bánh mì còn làm giảm sự hấp thu chất từ các thực phẩm khác.

Các axit phytic trong lúa mì sẽ khóa toàn bộ khoáng chất như sắt, kẽm, canxi không cho cơ thể hấp thụ vì khi axit phytic tác dụng với chúng sẽ tạo thành các phản ứng hóa học không tạo thành chất dinh dưỡng. Trong khi đó, gluten gây tổn thương niêm mạc ruột, khiến việc hấp thu các chất dinh dưỡng cũng không còn hiệu quả.

3 nhóm người không nên ăn bánh mì vào buổi sáng?

Ảnh minh họa.

Người bị tiểu đường tuýp 2

Hàm lượng muối quá lớn trong bánh mì cộng thêm hàm lượng dinh dưỡng thấp kết hợp với lượng tinh bột cao tương đương tác dụng của đường lên cơ thể, khiến tình trạng tiểu đường ngày càng nặng hơn.

Vì vậy, với người mắc bệnh tiểu đường thì việc sử dụng bánh mì tương đương với việc nạp một lượng đường và muối cực cao vào cơ thể gây hại rất lớn đến sức khỏe.

Người bệnh tim mạch, huyết áp

Trong bánh mì chứa hàm lượng tinh bột cao và một loại cholesterol xấu gây hại cho sức khỏe đặc biệt là làm tăng nguy cơ mắc cao huyết áp và các bệnh liên quan đến hệ tim mạch.

Vì vậy, những người tiền sử cao huyết áp hay các bệnh đường tim mạch tốt nhất hạn chế dùng thực phẩm này.

Người thừa cân, béo phì

Nếu bạn đang muốn giảm cân thì hãy tránh xa bánh mì. Thực phẩm này khiến cơ thể nhanh chóng tăng cân và tích tụ mỡ thừa không cần thiết gây hại tới sức khỏe.

Cách ăn bánh mì buổi sáng tốt nhất

- Hạn chế tiêu thụ bánh mì trắng: Thay thế bánh mì trắng bằng các loại bánh mì nguyên cám, bánh mì đen, hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt khác, không chứa chất bảo quản, chất phụ gia.

- Kết hợp với thực phẩm lành mạnh: Ăn bánh mì cùng với các loại thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh như trứng, rau củ, quả hạch.

- Uống nhiều nước và bổ sung nhiều rau xanh. Không nên ăn quá nhiều bánh mì trong tuần, tốt nhất chỉ khoảng 2 - 3 bữa/tuần.

- Đọc kỹ nhãn mác: Trước khi mua bánh mì, hãy đọc kỹ nhãn mác để biết thành phần, hàm lượng dinh dưỡng và các chất phụ gia có trong sản phẩm.